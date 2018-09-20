關於狗隻皮膚敏感的基礎認識

你的愛犬患有皮膚敏感嗎？

雖然這個問題只能夠由獸醫作出最準確的回答，但你也可以透過觀察去注意皮膚敏感的關鍵症狀，例如狗狗是否比平常更頻繁地搔癢或舔拭皮膚，或是牠們的皮膚或毛髮有沒有變化。除了表面上看得見的變化，一些過敏症也有可能引致消化系統不適，例如：

肚瀉

嘔吐

過多的胃脹氣

觀察到這些狀況時，請馬上記錄相關並註明發生日期。

甚麼是狗隻皮膚敏感？

狗隻過敏是免疫系統的異常反應，由特定物質，俗稱致敏原所引致，這些致敏原可以是外在或存在於狗狗體內的。基本來說，過敏是對於某事物的異常反應。有很多致敏原都可以令你的愛犬過敏，其中一些可能是個別反應，有些則只會於特定品種或群體中出現（根據生活地方而異）。狗狗也會對環境中存在的個別致敏原產生過敏反應，例如居家環境、花園甚至在散步經過的地方。要確定牠對哪一種（一些）致敏原產生反應就必需配合獸醫去進行一些檢查了...對了解病情非常重要！

你必須注意的敏感症狀

如果懷疑愛犬患有感敏症，最首先會發現到的其中一個徵兆便是行為上的改變 – 出現比平常更頻密的搔癢及舔拭，通常是在特定部位例如指間、耳朵周圍甚或全身。仔細檢查時，你可能會發現牠們皮膚泛紅，出現鱗片狀或乾燥，甚至其他異樣。有時你還可能會聞到皮膚或耳朵發出的異味。