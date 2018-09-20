關於狗隻皮膚敏感的基礎認識
你的愛犬是否比其他狗狗更容易過敏呢？過敏症有機會緣自先天基因，亦有可能因為環境因素，包括家裡、花園，甚至是狗狗最喜歡的食物，而令病情變得嚴重。敏感症實在令人十分頭痛！讓我們回應一些對於狗隻過敏症狀、檢查和治療的常見問題，揭開狗隻皮膚敏感的神秘面紗。
你的愛犬患有皮膚敏感嗎？
雖然這個問題只能夠由獸醫作出最準確的回答，但你也可以透過觀察去注意皮膚敏感的關鍵症狀，例如狗狗是否比平常更頻繁地搔癢或舔拭皮膚，或是牠們的皮膚或毛髮有沒有變化。除了表面上看得見的變化，一些過敏症也有可能引致消化系統不適，例如：
- 肚瀉
- 嘔吐
- 過多的胃脹氣
觀察到這些狀況時，請馬上記錄相關並註明發生日期。
甚麼是狗隻皮膚敏感？
狗隻過敏是免疫系統的異常反應，由特定物質，俗稱致敏原所引致，這些致敏原可以是外在或存在於狗狗體內的。基本來說，過敏是對於某事物的異常反應。有很多致敏原都可以令你的愛犬過敏，其中一些可能是個別反應，有些則只會於特定品種或群體中出現（根據生活地方而異）。狗狗也會對環境中存在的個別致敏原產生過敏反應，例如居家環境、花園甚至在散步經過的地方。要確定牠對哪一種（一些）致敏原產生反應就必需配合獸醫去進行一些檢查了...對了解病情非常重要！
你必須注意的敏感症狀
如果懷疑愛犬患有感敏症，最首先會發現到的其中一個徵兆便是行為上的改變 – 出現比平常更頻密的搔癢及舔拭，通常是在特定部位例如指間、耳朵周圍甚或全身。仔細檢查時，你可能會發現牠們皮膚泛紅，出現鱗片狀或乾燥，甚至其他異樣。有時你還可能會聞到皮膚或耳朵發出的異味。
1.毛髮
外觀：禿斑，舔過的地方呈褐色。 行為：抓刮腹部或側面，在家具或地毯上摩擦臉部，舔拭。
2.耳朵
外觀：垢狀分泌物，發紅，有異味。 行為：用手爪搔癢耳朵，或倚靠家具摩擦耳朵。
3.臉部
外觀：口鼻、下巴和眼周出現紅腫或掉毛。 行為：用手爪抓臉，或倚靠家具摩擦臉部。
4.手腳
外觀：發炎，泛紅，有異味；舔過的地方呈褐色。 行為：舔拭和啃咬腳或腳掌。
5.皮膚
外觀：泛紅，可能有結痂或鱗狀皮屑；發出二次感染的異味。 行為：抓刮和舔拭腹部/側腹，肘部，腹股溝。
4種常見的狗隻皮膚敏感
狗狗身上有幾種常見的皮膚敏感，至於確診哪一種，通常會因為身處不同國家、生活環境及習慣（包括飲食）而受影響。以下是四種主要的過敏症：
1. 犬異位性皮膚炎
犬異位性皮膚炎（CAD）是一種會引致皮膚發炎和痕癢的遺傳性皮膚病。皮膚紅腫或異常狀況會出現在臉部、關節和會陰區，這些部位特別容易對環境（如花粉、蟎蟲、草）產生過敏反應。雖然遺傳的病症可能屬於輕微，卻有機會引發嚴重症狀。無論輕微或嚴重，都一定會影響狗狗的生活品質，需要制定好治療計劃，並經常請獸醫評估其狀況。
有幾個犬種特別容易患上CAD，如果你的愛犬屬於以下品種之一，建議你仔細觀察牠們的皮膚以及早發現問題。你也可以參考這篇文章，深入了解 犬隻過敏性皮膚炎。同時，如果你留意到狗狗搔癢或舔拭過度、皮膚或耳朵泛紅、腫脹、有頭皮屑或掉毛的情況，請盡快聯絡獸醫以便進行正確的診斷並制定最佳的治療計劃。
2. 食物過敏
狗狗通常都喜歡牠們的食物，有時反而是牠們的免疫系統“不喜歡”狗狗所吃的東西，這就是食物敏感的開端！食物致敏原可以是一般食物中含有的蛋白質，包括麩質、牛肉、乳製品、豬肉、羊肉和雞肉。但是觸發過敏反應的蛋白質來源會因寵物而異，例如有些狗對牛肉過敏，有些則對雞肉或乳製品過敏。
3. 跳蚤叮咬過敏
跳蚤是最常見也是最令人困擾的寄生蟲之一！許多狗狗也對它們的唾液過敏，如果你懷疑愛犬有跳蚤，可以檢查一下牠們的毛髮和睡床。狗狗皮膚異常的位置也可能是一個線索，因為跳蚤喜歡寄生在背部、尾巴底部或下巴周圍。即使看不見蹤影，也不代表它們不存在！獸醫將進行進一步檢查確認，例如尋找跳蚤的排泄物。
4. 過敏性接觸皮膚炎
寵物甚至不需要透過感染或叮咬才會產生過敏反應，有時僅僅是接觸就夠了 – 這就是過敏性接觸皮膚炎。視乎你所居住的環境，常見引致過敏反應的接觸物包括：草、化學品、洗髮水、地毯除臭劑，甚至金屬（例如食物碗）。這就是為什麼會建議家中、汽車、花園以及寵物保養，應使用對寵物無害的產品，以保護牠們的安全和健康。
過敏性接觸皮膚炎通常會在接觸物件後的4至72小時內令皮膚出現紅疹。如果你懷疑愛犬對家中（例如碗、地毯等）或室外的某些物品過敏，請清楚記錄下來，並準確地向獸醫說明，這對確認潛在致敏原非常有幫助。
家中常見的致敏原
狗隻過敏的治療方法
如果懷疑愛犬患有過敏症，最重要的是先得到正確的診斷。獸醫將採取一系列檢驗來確定過敏類型，然後根據狗狗的需要給予治療，以下是一些步驟參考：
1. 進行徹底的皮膚和毛髮檢查
2. 檢查跳蚤或其他寄生蟲的蹤跡
3. 進行傳染病測試，如“蘇格蘭檢測”或特定檢測，並對樣本進行染色，在顯微鏡下檢查
4. 進行嚴格的食物敏感排除測試
5. 進行皮內測試，如確認是環境過敏，將進一步找出原因及進行個人化治療
一旦確診了敏感症，獸醫將提出最適合的治療方式以協助控制病情，提高狗狗的生活質素。當然，最好的治療方法就是避免接觸致敏原，但說來容易做起來難，特別是如果你的狗對塵蟎、花粉或草過敏的時候！幸好，有好幾種治療方法是可行的。
如何可以預防狗隻皮膚敏感？
簡單來說，不可能！但仍是有一些方法可以避免過敏症狀，而我們可以視過敏的類型來採取不同的相關行動。
對於狗狗的食物過敏問題，保障牠們安全的最好方法是選擇特別飲食配方和特製的狗糧，以減少過敏反應的危機。獸醫也會全力幫助你找出最好的方法，包括挑選具有特定蛋白來源（水解或狗狗從未曾接觸過的蛋白來源）、易於消化且控制好份量的營養。此外，狗狗也可以從含有豐富omega 3及omega 6脂肪酸、特定維他命B群和礦物質的飲食受益，維持皮膚和毛髮的健康。你可以參考一系列專為皮膚敏感狗狗設計的產品，為確保食物適合你的愛犬，記得咨詢獸醫的意見！
為了把跳蚤或其他寄生蟲引起的過敏風險減到最低，應該規劃年度預防治療，尤其是如果你經常需要到容易有寄生蟲出現的地區。定期吸塵和清潔寵物的床和被單，也有助避免寄生蟲的入侵。
定期的皮膚和毛髮護理可以幫助舒緩異位性皮膚炎和一般過敏的症狀。點擊這裡開啟關於狗狗健康皮膚和毛髮護理的大門。
過敏不是狗狗搔癢的唯一原因。從無害的到會危及生命的，各式各樣的因素都有機會令狗狗抓刮和搔癢，如果有疑慮請即向你的獸醫咨詢。
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