護理狗狗皮膚和毛髮的五個步驟！
好好護理愛犬的毛髮和皮膚是令他們身心愉快又有助於保健的好方法。
1. 對症下藥參考獸醫建議，定期為狗狗預防寄生蟲，有助防止跳蚤、蜱蟲、體內寄生蟲和其他有害物質入侵。如果你的狗狗已受到感染，應立即求醫，並請獸醫建議能全面控制病情的方法（清潔寢具、家中環境的處理、對其他寵物的治療等）。
2. 「 洗 」去煩惱
如果狗狗擁有健康的皮膚，基本上每個月給牠洗澡一次，並好好清潔牠的耳朵就足夠了。由於人類與狗狗的皮膚特性不一樣（如pH值），切記要使用狗狗專用的洗髮水，以及避免使用人類的產品。當進行感染風險較高的活動時，例如夏天經常游泳或在效外散步使小穗有機會附在狗狗的耳朵，便應每天檢查牠們的耳朵！假如你懷疑寵物皮膚有不妥，請向獸醫尋求協助。
3. 定期梳毛經常梳理狗狗的毛髮有助避免毛髮打結，清除死毛和潛在異物。這是檢查是否有被叮咬、膚色紅腫或異常、破洞和感染的好機會。每次散步後都應該檢查牠們的毛髮和耳朵有否寄生蟲或小穗。
4. 照料和關懷如果你的愛犬容易出現皮膚敏感和痕癢，那麼可以考慮餵飼針對皮膚健康的飼料，如 ROYAL CANIN® Dermacomfort range products 系列。這配方含有必需的Omega 3和6脂肪酸，能夠在滋養敏感皮膚同時照顧整體健康需求。
5. 尋求專業協助小心駛得萬年船，假如你發現狗狗的皮膚或毛髮出現變化（頭髮油膩、鱗狀皮膚、毛髮發臭...），腫塊或異味等，應向獸醫尋求協助，並因應寵物個別情況而進行治療或加強營養素。
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