護理狗狗皮膚和毛髮的五個步驟！

2. 「 洗 」去煩惱

如果狗狗擁有健康的皮膚，基本上每個月給牠洗澡一次，並好好清潔牠的耳朵就足夠了。由於人類與狗狗的皮膚特性不一樣（如pH值），切記要使用狗狗專用的洗髮水，以及避免使用人類的產品。當進行感染風險較高的活動時，例如夏天經常游泳或在效外散步使小穗有機會附在狗狗的耳朵，便應每天檢查牠們的耳朵！假如你懷疑寵物皮膚有不妥，請向獸醫尋求協助。