為什麼要訓練狗狗

每位寵物主人都希望自己的愛犬彬彬有禮人見人愛，但這不是自自然然會發生的。 教導愛犬認識這個世界需要一定的堅持與創意，幼犬的大腦是學習的黃金期—從禮儀、居家訓練到安全技能，透過遊戲和反覆練習去訓練遠比恐懼和威嚇更為有效。

訓練幼犬的好處包括︰提升體能、發展認知和辦認安全。運動能夠消耗多餘的能量，加上幼犬腦部的認知力發展迅速，因此，益智遊戲能令狗狗學會解決問題和增強記憶力。看著愛犬嘗試解決問題的過程也非常有趣！這些訓練都會刺激到他們的心智，有時甚至跟運動一樣費神。

當你和幼犬玩耍時，同時也在教導他們如何互動。如果有容易受傷的成年人或小童在場，一些狗狗行為如咬、輕咬、移動甚至跳躍或有可能變得危險。幼犬可以透過社會化和遊戲了解到安全性以及你的期望。像坐下、趴下和等待這些指令有助你們和平共處，而有效的呼喚技能甚至有可能拯救狗狗的性命。