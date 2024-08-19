如何與狗狗進行訓練
將遊戲融入狗狗訓練之中，你會得到意想不到的效果！
小狗的大腦發展迅速，遊戲對於他們的認知發展擔當著重要的角色，也是教導他們基本禮儀和安全指令的大好機會。接受過訓練又有充分練習的狗狗擁有更好的應對能力，成為一隻有自信的成犬。
為什麼要訓練狗狗
每位寵物主人都希望自己的愛犬彬彬有禮人見人愛，但這不是自自然然會發生的。 教導愛犬認識這個世界需要一定的堅持與創意，幼犬的大腦是學習的黃金期—從禮儀、居家訓練到安全技能，透過遊戲和反覆練習去訓練遠比恐懼和威嚇更為有效。
訓練幼犬的好處包括︰提升體能、發展認知和辦認安全。運動能夠消耗多餘的能量，加上幼犬腦部的認知力發展迅速，因此，益智遊戲能令狗狗學會解決問題和增強記憶力。看著愛犬嘗試解決問題的過程也非常有趣！這些訓練都會刺激到他們的心智，有時甚至跟運動一樣費神。
當你和幼犬玩耍時，同時也在教導他們如何互動。如果有容易受傷的成年人或小童在場，一些狗狗行為如咬、輕咬、移動甚至跳躍或有可能變得危險。幼犬可以透過社會化和遊戲了解到安全性以及你的期望。像坐下、趴下和等待這些指令有助你們和平共處，而有效的呼喚技能甚至有可能拯救狗狗的性命。
訓練狗隻的小技巧
趁早開始。三至十四星期大的幼犬處於「社會化敏感期」，是最容易學習新技能的階段。這個時候教導他坐下或在呼喚時前來的指令是幼犬早期學習至關鍵的技能。
頻密且重複
幼犬透過重複練習去學習。狗狗在你第一次發出指令時並不知道原來他要跟著走、坐下或趴下，只能透過耐心和頻繁的練習，將這些技能刻在他們的腦海中。對於小狗而言，短暫而密集的訓練或遊戲是最有效的學習方法。
何謂一個好的訓練
- 獎勵對的行為—透過讚美、關懷和小食
- 幼犬的專注力不長，應維持短暫而密集的訓練
- 盡早開始，維持訓練的一致性，並重複進行
參加訓練班讓你的愛犬能在專業人員的指導下學習社會化以及新的技能。如果有疑問或需要專業建議，千萬不要害怕尋求幫助。
你的狗狗不會立即記住他們學到的一切；這時候你更需要耐性，用正面的方法協助他們，獎勵他們正確的行為才是最有效的方法。
你可以用低熱量的肉類作為訓練小食，一次一次地給予獎勵 — 記得調整他們主餐的份量，避免攝取過多卡路里—讚美和關懷，或者花幾分鐘跟他玩他最喜歡的玩具都可以。
教狗狗最基本的指令
訓練狗狗的目標在於從日常訓練中取得進步，並非追求完美。幼犬訓練遊戲以有趣、刺激的方式教導狗狗基本技能。服從訓練包括籠內訓練和居家訓練，教導坐下、趴下、停留、跟隨和呼喚時前來等動作。你如何呈現這些指令亦設定了訓練的調性，而友善的聲音則能夠鼓勵幼犬保持高度的集中力。
你可以馬上開始 “坐下” 訓練，並每天進行練習。
- 坐在幼犬面前，手中拿著一個小食
- 把小食放在它的鼻子前，讓幼犬聞到香味
- 把小食高舉超過幼犬的頭頂，當他仰望零食時會自然坐下
- 當幼犬坐下時，給予讚美和獎勵
- 每天重複幾次，爭取訓練的機會
- 當幼犬能穩定地坐下時，逐漸減少小食，轉而使用口令
- 坐在幼犬面前，拿著一個小食在他的鼻子前面
- 幼犬坐著的時候，將零食放到狗狗前爪之間，然後把手收到你面前。狗狗應該會向前伸展，直到趴下為止
- 當狗狗成功趴下時，給予讚美和獎勵
- 每天多次重複這個過程
- 當這個技能變得熟練時，逐漸用口令替代小食
- 在一個室內空間、花園或家中進行
- 讓狗狗四處走動幾秒鐘
- 蹲下來，用興奮的聲音呼喚他的名字
- 確保狗狗一直向著你走
- 大量讚美並給予一些小食
- 從一個短距離開始，隨著狗狗正確回應，逐漸增加距離
- 拉開一些距離，重複這個過程
- 使狗狗坐好面對著你，舉起手掌伸向他的面前，並說出“等待”的口令
- 等待幾秒鐘，如果他成功留在原地，給予獎勵並讓狗狗放鬆
- 使狗狗回到坐著的姿勢
- 你往後退一步，重複“等待”的口令和手勢。等待幾秒鐘，然後給予獎勵並讓狗狗放鬆
- 重複這個過程，增加狗狗留在原地的時間和距離
- 當技能變得熟練時，用口令和手勢代替小食
使用小食作為獎勵的最佳方法
小食是訓練狗狗時非常好用的獎勵，但記得要從日常飲食的份量中扣除。如你在散步時帶了小量小食作為獎勵，就要從狗狗的主餐中扣除該份量。建議使用健康的小食，並逐漸用非小食獎勵（如擁抱）和口頭讚美替代，長期來說會令狗狗更感到滿足。
如何與狗狗玩耍
遊戲提供幼犬學習新技能和指令的機會，他們每日都需要進行一定的遊戲時間，如果能夠把遊戲結合訓練，將會大大提升他們的學習進度。
玩具能夠激發狗狗的好奇心、活動能力、新的觸感，甚至味蕾，適合幼犬玩的玩具包括：
橡膠玩具或咬咬玩具
互動式小食玩具
益智餵食器
繩索和毛絨玩具
玩具應該要符合狗狗的身型並且符合安全。金毛尋回犬可能會不小心吞下為約瑟爹利而設的玩具，而約瑟爹利可能不會對為大型犬設計的玩具感到興趣甚至進行互動。
不要鼓勵狗狗作出咬、跳躍和不放開口的行為。當以上情況發生時，可以停止玩耍幾分鐘，待他冷靜下來後再繼續。
狗狗的運動量和遊戲取決於他們的年齡和品種。比熊或巴吉度獵犬的需求不如邊境牧羊犬或金毛尋回犬多。仔細觀察愛犬感到疲勞時的跡象，然後調整遊戲時間。
一些能夠同時訓練狗狗技能的遊戲
精神上的訓練跟體能訓練一樣會使狗狗感到疲倦，想愛犬成為一隻既聰敏又充分社會化的狗狗，必須有足夠且平均的訓練。經常感到無聊的狗狗可能會養成不受歡迎的行為，產生焦慮或恐懼。
捉迷藏
- 使狗狗坐好/等待的姿勢
- 讓狗狗看到你藏起小食或玩具
- 回到狗狗身邊，說出 “尋找” 的口令然後讓他們行動
- 當找到零食時，給予獎勵和讚美
- 當狗狗的行為愈見準確，可以增加尋找的難度或物品的數量
- 有時可以轉換玩法，由你躲起來讓狗狗透過你的呼喚去把你找出來
杯子遊戲
- 在倒轉的杯子內放一些小食
- 讓狗狗透過嗅覺找出來
- 當找到小食時，給予獎勵和讚美
- 下一步可以增加幾個杯子，使狗狗必須使用鼻子找出小食
- 成功後給予獎勵和讚美
拔河
有些人認為這個遊戲會教導幼犬攻擊性行為或支配行為，但事實並非如此。拔河可以令狗狗學會自我控制，「放開」或「放下」的指令以及情緒控制。
- 使用拉繩或愛犬喜歡拉扯的物品
- 握住一端，讓狗狗拉扯另一端
- 規則是不能讓他們的牙齒碰到你的皮膚。如果碰到就必須停止遊戲，直到狗狗冷靜下來
- 重複這個過程，再給予讚美
小狗前來
讓狗狗學習社交、搜尋和在呼喚時前來的技能。這遊戲需要2個或以上參加者，各人坐好在地上，彼此留有空間讓狗狗可以在之間穿梭。
- 其中一人講出 “過來” 的口令呼喚狗狗前來。狗狗有前來的話代表成功會獲得獎勵，擁抱他也可以
- 第二個人以相同的方式呼喚狗狗前來，狗狗完成動作後也要給予獎勵和讚美
- 接著每個人都呼喚一次，並獎勵狗狗
鼓勵獨立的遊戲：
盡管保持寵物與主人的互動十分重要，但並非所有的訓練遊戲都需要主人親身參與。狗狗獨處時也應該能夠自娛。
互動玩具
互動玩具鼓勵狗狗獨自玩耍，包括搜索墊、小食玩具和益智玩具。所以寵物玩具都應該符合安全性，適合狗狗的年齡和體型。
偏愛的玩具
內含小玩意的玩具，包括小食玩具球可以讓狗狗保持忙碌。根據愛犬的個性、體型和喜好給予適合他們的玩具，同時應確保玩具的安全性。
訓練和遊戲對於培養一隻充份社會化，全能又快樂的成犬來說非常重要。將訓練和遊戲結合起來，讓你的愛犬也可以從玩樂中學到寶貴的技能。