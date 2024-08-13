在「轉大人」的過程，幼犬需要通過幾個成長階段。如果是小型犬，在一歲前就可以發育到成犬的體型了，不過某些大型犬則需要18到24個月，才能發育到成犬體型。在每一個幼犬成長階段，牠們的身體、認知發展都需要不同的營養支持。舉例來說，剛出生的幼犬所需要的營養，就和8週大、24週大的幼犬有所不同。

每一週都要好好記錄下幼犬的發育過程，才能搞懂牠們那精力過剩的身體裡到底藏著什麼秘密。此外，也要瞭解當您在挑選幼犬飼料時，需要考量哪些重要因素，才能在不同的成長階段支持牠們的健康發展。