探索幼犬的成長歷程與關鍵營養-幼犬成長計劃
就在轉眼之間，原本那隻弱不禁風、凡事都要巴著媽媽不放的小毛頭，竟成了一隻對周遭環境好奇心爆發的小萌犬，接著邁入成犬的世界。在這瞬息萬變的快速發育階段，幼犬需要特別的營養支持，才能打好基礎，讓您的小萌犬健健康康長大成「狗」。
寵物主人若能了解幼犬的每個成長階段，才能替牠們找到各個階段所需要的健康資源，「幼犬成長表」（Puppy growth chart）就是一個實用的工具，可以幫助您釐清幼犬發育的情況。幼犬所需的各項營養都需要被妥善滿足，才能順利度過快速發育的成長階段，成為一隻健康成犬。
1. 幼犬成長的重要階段
在「轉大人」的過程，幼犬需要通過幾個成長階段。如果是小型犬，在一歲前就可以發育到成犬的體型了，不過某些大型犬則需要18到24個月，才能發育到成犬體型。在每一個幼犬成長階段，牠們的身體、認知發展都需要不同的營養支持。舉例來說，剛出生的幼犬所需要的營養，就和8週大、24週大的幼犬有所不同。
每一週都要好好記錄下幼犬的發育過程，才能搞懂牠們那精力過剩的身體裡到底藏著什麼秘密。此外，也要瞭解當您在挑選幼犬飼料時，需要考量哪些重要因素，才能在不同的成長階段支持牠們的健康發展。
“剛出生的幼犬所需要的營養，和8週大、24週大的幼犬有所不同。”
幼犬成長階段：在幼犬長大的過程中，有哪些值得準備的事情？
在幼犬的每個成長階段，都有各自不同的行為改變和里程碑。以下是每個幼犬成長的重要階段當中，分別需要注意的事情。
初生期
從剛出生到3星期大
剛出生的幼犬從小毛孩，轉眼間，就會在3星期之內展現精力旺盛的活潑性情！雖然在這個階段牠們可能會一直睡覺，但這確實是一個重要的發展階段，而母乳是牠們需要的關鍵營養。
離乳期與早期成長階段
從1個月到4.5個月大
在這個階段，幼犬會在成長旅途上跨出更大的一步，為此，您需要增加牠們的卡路里攝取量。大約在4星期大的時候，牠們會開始離乳；大約在8星期大的時候，幼犬可以去看獸醫，接種疫苗，開始發展牠們的免疫系統。
幼犬時期
從4.5個月到6個月大
幼犬斷奶後，牠們需要在這個時期維持固定的飲食模式。此時是發展骨骼和肌肉的關鍵階段，因此富含合宜鈣磷含量的飲食非常重要。大約在6個月大的時候，某些幼犬會已經看起來像是成犬了，但牠們仍然需要幾個月的時間，才能讓身體徹底完成發育。
超大型犬生長期
從6個月大到成犬階段
超大型犬有自己特殊的發育階段，在前兩年，牠們的身型會增加將近100%。在第一次快速發育的階段之後，牠們會需要適當的、專為超大型幼犬準備的飲食，來支持牠們緩慢但仍在持續進行的發育階段，確保骨骼和肌肉都能順利發展。
2. 幼犬健康的四大關鍵
關鍵1、免疫系統
- 雖然幼犬的身體會迅速長大，但牠們的免疫系統會以相對緩慢的速度逐漸形成，而我們的任務就是要確保牠們得到適當的營養支持。Royal Canin小型幼犬營養配方添加經科學證明的營養複合物成分，包括維生素 E 與維生素 C，可以協助牠們發展健康的免疫系統
關鍵2、腸道菌群
- 幼犬的消化系統非常嬌弱。腸道菌群，也就是在消化系統內發現的微生物，會對幼犬的整體健康狀況產生非常大的影響。為了支持牠們正在發展中的消化系統，Royal Canin 小型幼犬營養配方含有益生元（MOS）與高消化性蛋白質的組合，可以平衡腸道菌群，幫助幼犬消化系統健康。
關鍵3、腦部發展
- 幼犬的腦部會以驚人的速度發育，我們必須確保牠們得到適當的營養飲食。Royal Canin小型幼犬營養配方富含經科學證明可以幫助大腦發育的ω-3脂肪酸（DHA），能支持幼犬的腦部、視力和神經系統的發展。
關鍵4、體重管理
- 好的飲食習慣是維持健康體態的重要關鍵，如果在幼犬階段能將體重維持在健康範圍，成年後就更容易維持健康體重。小型幼犬營養配方不但營養均衡，而且熱量適中，不僅能滿足牠們的胃口，也能提供牠們成長過程所需的營養和能量，並且避免多餘的熱量。
3. 在考慮混合餵食嗎？那是什麼？有什麼好處？
所謂混合餵食，指的是同時讓幼犬食用乾糧與濕糧，不論對於哪一種年齡層的狗狗來說，這都會帶來益處。在轉換到軟性的離乳食品之前，幼犬都會先食用母乳，或是法國皇家幼犬奶粉。為了照顧到牠們嬌弱的消化系統，飼主需要提供牠們容易消化分解的食物。
- 豐富多元的飲食：由濕糧和乾糧組成的餐點，口感更豐富有層次。畢竟，您正在餵的可是一隻活蹦亂跳的小毛頭，因此何不讓吃飯時間變得有趣一點？藉此讓牠們的嗅覺和味覺都被充份滿足。
- 兼具乾濕糧的優點：由乾糧與濕糧組成的餐點可以滿足兩種不同類型的營養需求，濕糧可以幫助幼犬補充水份，乾糧則可以幫助幼犬的牙齒保持清潔。
- 適口性極佳：如果您的狗狗很會挑食，混合餵食適口性更好，有助於刺激食慾，幫助牠們攝取所需的營養。
Royal Canin幼犬系列同時含有濕糧與乾糧配方，精心特製能滿足毛孩們每個成長階段不同的營養需求。
由專業獸醫研發
我們的研發中心與專業獸醫緊密合作，推出最精準的營養配方，滿足每一隻幼犬的獨特需求。
經專業飼育員認證
我們諮詢專業飼養員，收集意見回饋，確保配方能提供最優質的營養。
幼犬試吃認可
我們的營養配方經全球超過百隻幼犬及親「口」測試。
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