幼犬腦部發展
幼犬是如何成長的？牠的腦部又是怎樣發展的？
在一生中的首幾個月，幼犬就經歷令人意想不到的成長過程，由一個細小、脆弱、感官及神經系統都尚未發展的小毛球，變成一隻精力充沛、專注及醒目的小狗。意想不到？根本是難以想像吧！
您知道嗎？幼犬在出生後的首兩星期，每日會增加5% 至10%的體重，而且牠們閉著眼睛來到這個世界，甚麼也看不見，連外耳道亦都是閉合的，聽力要到8週大時才發育完成。但當成年後，牠們可以聽到比人耳高出2.5倍的頻率！
而更令人感到驚訝的，就是在這段時間裡，牠們腦部發展的速度更為驚人，在6週大時，牠們的腦部大小已是成犬的70%。
細看一下幼犬這個關鍵時期
在研究幼犬的成長發展時，我們發現組織水平不斷增加，骨骼及肌肉亦發展成完善的運動系統，讓牠們能郁動自如。同時，神經系統亦日趨成熟，以提升腦部與身體之間的訊息傳遞。
隨著你的小狗走到街上，開始探索及發掘更多，牠們對外在環境的意識亦會愈來愈高。認識新朋友、首次踏足新地方、學懂小技倆以及接收新指令等等，都是牠們要學習與吸收的豐富知識。
幼犬到 8至9 週大時，領悟能力就非常高，您可以加強不同的激勵、訓練及教導方式，讓小狗漸漸成為一隻乖巧而無拘無束的成犬。
但留意，要令這個複雜而急速的發展過程順利進行，您的小狗需要適當的能量支持。 營養不良可導致幼犬視力欠佳及學習能力下降等問題，因此，確保小狗在這個獨特的階段吸取合適的食物營養，是幫助牠們健康成長及支持腦部發展的最佳方法。
營養能提供甚麼益處？
經科學實證，含有豐富 Omega-3 脂肪酸（尤其是 DHA）的食物有助增強記憶力、聽力、視力，並有效支援腦部發展，從而提升接受訓練與學習的能力。研究指出，與未有添加DHA成分的均衡飲食相比，幼犬進食含豐富 DHA 的食物，能擁有更快解決問題的能力。是時候作出最精明的選擇︰Omega-3，不二之選！
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