您知道嗎？幼犬在出生後的首兩星期，每日會增加5% 至10%的體重，而且牠們閉著眼睛來到這個世界，甚麼也看不見，連外耳道亦都是閉合的，聽力要到8週大時才發育完成。但當成年後，牠們可以聽到比人耳高出2.5倍的頻率！

而更令人感到驚訝的，就是在這段時間裡，牠們腦部發展的速度更為驚人，在6週大時，牠們的腦部大小已是成犬的70%。

細看一下幼犬這個關鍵時期

在研究幼犬的成長發展時，我們發現組織水平不斷增加，骨骼及肌肉亦發展成完善的運動系統，讓牠們能郁動自如。同時，神經系統亦日趨成熟，以提升腦部與身體之間的訊息傳遞。

隨著你的小狗走到街上，開始探索及發掘更多，牠們對外在環境的意識亦會愈來愈高。認識新朋友、首次踏足新地方、學懂小技倆以及接收新指令等等，都是牠們要學習與吸收的豐富知識。

幼犬到 8至9 週大時，領悟能力就非常高，您可以加強不同的激勵、訓練及教導方式，讓小狗漸漸成為一隻乖巧而無拘無束的成犬。

但留意，要令這個複雜而急速的發展過程順利進行，您的小狗需要適當的能量支持。 營養不良可導致幼犬視力欠佳及學習能力下降等問題，因此，確保小狗在這個獨特的階段吸取合適的食物營養，是幫助牠們健康成長及支持腦部發展的最佳方法。