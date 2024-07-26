幼犬的免疫力與成犬的有何不同？

免疫力這個防禦系統是一個由不同器官、白血球、蛋白質（抗體）及化學物組成的網絡，持續追蹤一切對健康有害的威脅，猶如一個盾牌隨時抵抗疾病，以保護您的小狗免受細菌、病毒、真菌、毒素，甚至寄生蟲危害牠們的健康。然而，幼犬的這個防禦網絡往往不及成犬的強大。

幼犬出生時免疫系統尚未成熟（事實上十分薄弱），因此需要媽媽提供成分獨特的乳汁以維持生命及增強牠們的自身免疫力。這種乳汁會在幼犬出生後產生，稱為「初乳」，含有媽媽的天然抗體，使小寶貝開始接觸外在世界時，支援牠們整個免疫系統。假如媽媽無法餵哺幼犬，我們就要選用與母乳成分非常接近的替代奶液。

為何支援幼犬的免疫系統發展如此重要？

就因為母乳所提供的保護並非永久的。隨著時間流逝，幼犬到 12 週大時，來自母乳的抗體水平會開始下降，與此同時，小狗會愈來愈勇於探索外面的世界，令幼犬在成長路上會遇到更多細菌與微生物。

在這個脆弱的階段，一方面母乳不能再提供足夠的保護，另一方面幼犬自身的免疫系統又尚未成熟，令牠們比以往更易受到感染。這個獨特的時期稱為︰「免疫斷層」，而它通常在幼犬4週至12週大時出現。

在這個時期，幼犬需要額外的支援來增強尚未成熟、未能提供保護的免疫系統，以免牠們免受到感染而生病，這亦能對牠們接種疫苗的效果有所幫助。