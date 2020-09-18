幼犬細菌菌群與消化系統
幼犬的消化系統是如何運作的？
與人一樣，有些狗狗甚麼也愛吃，有些就較為挑嘴，而眾所周知，適當的飲食對健康一定有益。例如，多元化的口感能提升食物對狗狗的吸引力，但更重要的是，必須要將食物轉化為健康及有營養的能量，而這一切，都在牠們的消化系統中發生。
狗狗的消化過程由胃部開始，在食物被（快速）吞下後，繼而通過食道，就會被釋出的消化酵素分解。「小腸」這個名字，並不代表它真的很小，事實上它擁有很大的面積讓身體輕鬆吸取營養。最後，大腸就會將廢物排出體外。
這個一般長達 9 小時的複雜過程有一個主要目標，就是要為狗狗的身體提供正常運作及健康成長所需的營養，而食物要轉化為營養物質，就必須非常容易消化。而另一個要重視狗狗消化系統健康的原因是，未能消化的食物會在腸道中發酵而影響消化細菌菌群的平衡，最終引致腹瀉、營養不良及其他健康問題。
細菌菌群其實有何作用？它是由多種細菌組成，當菌群處於平均衡的狀態時，將有助保護狗狗的健康並令消化過程得以正常進行。
為何幼犬保持健康的消化系統如此重要？
幼犬尚未成年，代表牠們的消化系統仍然很脆弱，消化酵素的效能亦不及成犬。因此，在初期，牠們的胃部只能處理母乳或類似成分的替代奶液，而隨著他們的成長，配合不同的身體發展，最終才能開始消化固體食物。在幼犬斷奶時，牠們的消化能力還未完全發展，因而消化質素受影響，減低牠們吸收食物營養的能力，而令牠們容易疲倦並減慢成長速度。
營養如何幫到幼犬？
為免幼犬因消化不良而出現易倦或無法正常成長的情況，給牠們優質的食物極為重要，當中更要含有容易消化及有助輕鬆成長的精選營養，例如蛋白質愈易消化愈好；而適量的纖維成分，更有利於營養的吸收。因此，我們建議讓胃部敏感的小寶貝進食幼犬專屬的食物，當中包含易消化的蛋白質來源。在預防性營養方面，就以安全為首選。益生元（例如 MOS）等重點營養成分亦非常有效，有助促進消化細菌菌叢良好發展，並讓您的小狗漸漸長成免受消化問題困擾的健康成犬。
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