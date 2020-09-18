幼犬細菌菌群與消化系統

幼犬的消化系統是如何運作的？

與人一樣，有些狗狗甚麼也愛吃，有些就較為挑嘴，而眾所周知，適當的飲食對健康一定有益。例如，多元化的口感能提升食物對狗狗的吸引力，但更重要的是，必須要將食物轉化為健康及有營養的能量，而這一切，都在牠們的消化系統中發生。

狗狗的消化過程由胃部開始，在食物被（快速）吞下後，繼而通過食道，就會被釋出的消化酵素分解。「小腸」這個名字，並不代表它真的很小，事實上它擁有很大的面積讓身體輕鬆吸取營養。最後，大腸就會將廢物排出體外。

這個一般長達 9 小時的複雜過程有一個主要目標，就是要為狗狗的身體提供正常運作及健康成長所需的營養，而食物要轉化為營養物質，就必須非常容易消化。而另一個要重視狗狗消化系統健康的原因是，未能消化的食物會在腸道中發酵而影響消化細菌菌群的平衡，最終引致腹瀉、營養不良及其他健康問題。