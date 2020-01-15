當您為愛狗加入新食物時，應該慢慢進行，以免引起任何潛在的胃部不適。 請遵循我們為期 7 天的簡單指引，安全、謹慎地讓您的愛犬接受新飲食。

我甚麼時候應該考慮改變愛犬的飲食？ 到了某個時候，您就會發現您愛犬的飲食需要改變。 您想改變他飲食的原因可能有很多，其中包括：

您的愛犬正進入另一個生命階段。狗的 3 個重要生命階段為： 幼犬、成年和年長。 每個生命階段都有一套獨特的需求，可以從度身定製的營養中獲得好處。

你的愛犬懷孕了。 哺乳的狗將需要額外的能量，並且可能需要新的飲食來配合其營養需求。

需要額外營養支持的疾病或情況，例如皮膚敏感或腸胃不適。

您一直在研究各種狗糧或曾與獸醫交流，然後決定改變您愛寵的食物。

有跡象顯示您的愛犬可能需要改變飲食 有一些跡象表示可能需要更換新的狗糧：

皮毛無光澤而扁塌，可能代表您的愛犬沒有從飲食中攝取正確的營養。

大便稀爛和胃腸氣脹可能是食物不耐症的跡象，也可能是食物質素不好。

精力欠佳。

超重或肥胖的狗可能需要全新的飲食，而不是簡單地減少現時的飲食，以確保他們持續攝取到所需的適當而全面的均衡營養，同時用安全的方法慢慢地減重，以達至健康體重。

若對愛犬的健康有任何疑慮，您的獸醫可協助您確定哪種飲食適合您的愛寵。 獸醫還可以讓您知道何時以及如何讓您的愛寵成功過渡到新食物， 獸醫的建議會使您和您的愛寵都擁有一次正面的過渡體驗。

如何改變愛犬的食物：逐步過渡 一旦您決定改用其他食物，我們建議您逐步過渡。 請讓您的愛寵慢慢適應新食物，這樣可以避免胃部不適。 一般來說，這個過程大約需要 1 星期。請時常監察您的愛寵，以確保一切正常。

最初以新飲食取代舊飲食的一小部分，然後在大約 1 星期的時間內逐漸改變新舊食物的比例，直到您的愛寵完全過渡到新飲食為止。 在開始的頭幾天，請以大約 25％的新食物與 75％的舊食物進行，並監察您愛寵的行為和進食量。

幾天後，如果所有跡像都良好，請開始更改新舊食物的比例。 請逐漸增加新食物的比例，在 4 天後達到 50/50，繼而在 6 天後達到 75％的新食物對 25％ 的舊食物。 最後，如果您的愛犬對食物的耐受性良好，就可以在 7、8 天後開始餵飼 100％ 的新食物。 當您為您的愛寵過渡到新的飲食時，最好保持常規的餵飼習慣、進食時間和同樣的飲食區域。 如果您對您的愛寵過渡到新食物的方式有任何疑問，請諮詢您的獸醫。

照護他們 當您的愛寵接受了新的飲食，並且不再進食任何舊的食物時，這套新飲食至少要維持 2 個月，您的愛寵才能感受到新的營養的所有好處，同時讓您更容易評估他們對此的反應。 除了減少胃部不適和大便質素良好外，最好的飲食的效果會在您的愛寵的外表上反映出來，例如體重健康地增加、皮膚漂亮以及毛皮有光澤。