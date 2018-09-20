做手術對愛犬來說，可能是一個壓力很大的經驗。 像人類一樣，狗隻在手術後需要一段時間休養和康復；在此期間，他們可能需要以不加重消化系統負擔的方式來進食。 運用正確的方式餵飼，加上適當的食物，對於狗隻康復進度會有不少的幫助，更可讓他們在手術後擁有更健康的消化系統。

在手術之後餵飼狗隻的方式

根據狗隻所進行的手術類型，獸醫會為您提供最好的餵飼方法。 對於某些消化問題，手術可能涉及放置飼餵管，使其直接進入愛犬的胃或食道，繞過可能運作不良的任何器官。

如果愛犬體內有安放餵飼管，則您需要將他的食物做更換，換成可順利通過餵飼管灌食的食物。 液體食物、濕糧和高度含水的乾糧食物都可以通過餵飼管給狗隻，只要這些食物具備正確的質地和大小，且不會阻塞餵飼管即可。

愛犬康復時，您可以採取其他行動來協助他們更輕鬆、更舒適地進食。 試著把愛犬的食物和水放在較高處，而不是放在地板上的碗裡，這樣便可以透超重力使食物更快向下移向狗隻的胃裡，有助消化。 餵飼小型犬時可將他們抱著，讓他們的頭靠在您的肩膀上。