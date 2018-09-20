手術後如何餵飼愛犬
手術和康復期對您和愛犬來說，可能是一段壓力很大的時期。 關於協助犬術後恢復建議採用的餵飼方式和食物種類，以下給您一些小貼士。
做手術對愛犬來說，可能是一個壓力很大的經驗。 像人類一樣，狗隻在手術後需要一段時間休養和康復；在此期間，他們可能需要以不加重消化系統負擔的方式來進食。 運用正確的方式餵飼，加上適當的食物，對於狗隻康復進度會有不少的幫助，更可讓他們在手術後擁有更健康的消化系統。
在手術之後餵飼狗隻的方式
根據狗隻所進行的手術類型，獸醫會為您提供最好的餵飼方法。 對於某些消化問題，手術可能涉及放置飼餵管，使其直接進入愛犬的胃或食道，繞過可能運作不良的任何器官。
如果愛犬體內有安放餵飼管，則您需要將他的食物做更換，換成可順利通過餵飼管灌食的食物。 液體食物、濕糧和高度含水的乾糧食物都可以通過餵飼管給狗隻，只要這些食物具備正確的質地和大小，且不會阻塞餵飼管即可。
愛犬康復時，您可以採取其他行動來協助他們更輕鬆、更舒適地進食。 試著把愛犬的食物和水放在較高處，而不是放在地板上的碗裡，這樣便可以透超重力使食物更快向下移向狗隻的胃裡，有助消化。 餵飼小型犬時可將他們抱著，讓他們的頭靠在您的肩膀上。
如何餵養手術後的愛犬
請務必遵循獸醫有關愛犬手術後適當飲食的指引，因為每隻狗及其營養需求都不同。
您的愛犬可能需要補充與正常情況不同的流質，這要視乎於手術前流失了多少。 如果愛犬喝水有困難，您可以給他冰塊來代替，讓他較容易攝取水份。
獸醫通常建議讓愛犬在手術後進食高脂肪飲食，以便他們不用吃太多食物也能獲取所需的能量，以免對消化系統構成過大的負擔。 但視乎愛寵原先有什麼健康問題，獸醫可能會建議您選擇脂肪含量較低的飲食，以免出現消化不良。
生產商提供的康復用食品是一個不錯的選擇，因為這類食品能幫助愛犬恢復健康之同時，亦較易消化。
手術和康復對您和您的愛寵來說都是艱難的時刻。 請諮詢您的獸醫，對於手術後寵物的健康，怎樣才是最好的護理方法。
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