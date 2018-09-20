如何預防愛犬胃部不適
每隻狗狗偶爾都會胃部不適，但愛犬的年齡、品種、大小和生活方式等因素會使他們比較其他狗更容易出現此問題。 幸而在您愛寵生命的每個階段，您都可以有多種方法來幫助他預防胃部不適，並維持健康的消化系統。
愛犬的消化功能
愛犬必須有健康的消化系統，才可以從食物中吸收所需的所有營養。 他們的小腸有很大範圍的腸壁細胞是有助於吸收維生素、礦物質和其他營養物質，另外，小腸內亦有他們身體中最大數量的免疫細胞。 整個胃腸道都是微生物群生長的地方，這些細菌有助於維持健康消化環境，而您愛犬所吃的食物會影響這些細菌。
狗胃部不適有哪些症狀？
如果愛犬胃部不適，可能會出現腹瀉 (軟便或稀便) 以及嘔吐； 亦可能會表現出感覺身體不適或腹脹。 慢性消化問題亦伴隨體重減輕及毛色欠缺光澤等症狀。
預防幼犬胃部不適
幼犬特別容易胃部不適和腹瀉， 因為他們的消化系統尚未完全發育成熟。 而且，他們正面臨「免疫力空窗期」的出現，即是他們的免疫系統不再受來自母體的抗體所保護，但他們本身又未能有效地產生自己的抗體。 如3 週以下的幼犬出現胃部不適的情況，亦可能表示他們患有較嚴重的致命疾病。
為促進愛犬的消化健康，您為他們提供的食物必須含有對消化健康有利的營養，並且在改變他們的食物時切勿操之過急。 另外，請務必依照獸醫的建議，給您的幼犬接種預防疫苗。
預防成犬胃部不適
雖然成犬的消化系統比幼犬強壯，但仍然可能出現胃部不適的情形。 尤其是大型純種狗，例如德國牧羊犬、大丹犬及英國蹲獵犬，都容易出現胃部問題。
預防成犬胃部不適的最佳方法，就是為他們準備營養均衡的飲食，內含高品質、容易消化的蛋白質以及可發酵纖維等，促進「益菌」產生。 人類的食物並不適合狗狗。 狗狗難以消化人類食物，且人類食物對狗狗來說不完整也不均衡，還可能導致腸胃不適，特別是高脂肪的食物。
預防熟齡犬胃部不適
隨著狗狗年齡增長，他們正常消化的能力亦會下降，而且他們可能因為牙齒變得較為敏感而難以咀嚼。 若未能適當咀嚼食物，或大多數只是將食物吞下去，就可能造成狗狗嘔吐或不適。 若狗狗患有任何慢性病，亦會影響他們消化系統的機能。
為了確保年長的狗狗不會因為胃部不適而受苦，請為他們準備專為其品種和年齡設計的食物，並選擇顆粒大小適中的飼料，方便進食。 這樣就會鼓勵他們咀嚼食物。 您亦可以採取一天少量多餐的方式餵食，減輕消化系統的負擔。
為您的寵物準備適齡、大小適中、因應品種和生活方式的優質飲食，是協助狗狗預防消化不良的最簡單方式之一。 不過，若您發現狗狗進食習慣有任何重大改變，務必帶狗狗去看獸醫，因為這可能表示有潛在問題發生。
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