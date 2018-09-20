如何預防愛犬胃部不適

每隻狗狗偶爾都會胃部不適，但愛犬的年齡、品種、大小和生活方式等因素會使他們比較其他狗更容易出現此問題。 幸而在您愛寵生命的每個階段，您都可以有多種方法來幫助他預防胃部不適，並維持健康的消化系統。

愛犬的消化功能

愛犬必須有健康的消化系統，才可以從食物中吸收所需的所有營養。 他們的小腸有很大範圍的腸壁細胞是有助於吸收維生素、礦物質和其他營養物質，另外，小腸內亦有他們身體中最大數量的免疫細胞。 整個胃腸道都是微生物群生長的地方，這些細菌有助於維持健康消化環境，而您愛犬所吃的食物會影響這些細菌。

狗胃部不適有哪些症狀？

如果愛犬胃部不適，可能會出現腹瀉 (軟便或稀便) 以及嘔吐； 亦可能會表現出感覺身體不適或腹脹。 慢性消化問題亦伴隨體重減輕及毛色欠缺光澤等症狀。

預防幼犬胃部不適

幼犬特別容易胃部不適和腹瀉， 因為他們的消化系統尚未完全發育成熟。 而且，他們正面臨「免疫力空窗期」的出現，即是他們的免疫系統不再受來自母體的抗體所保護，但他們本身又未能有效地產生自己的抗體。 如3 週以下的幼犬出現胃部不適的情況，亦可能表示他們患有較嚴重的致命疾病。

為促進愛犬的消化健康，您為他們提供的食物必須含有對消化健康有利的營養，並且在改變他們的食物時切勿操之過急。 另外，請務必依照獸醫的建議，給您的幼犬接種預防疫苗。