成犬腸胃低脂處方營養液
犬隻流質食物
處方是含有完善營養的寵物食品。處方中的脂肪含量低，而必需脂肪酸及必需營養素的含量高，還易於消化，並且能量密度高，可在成犬患有高脂血症的情況下調節脂質代謝，在康復期間促進營養恢復。 建議：可持續使用直至康復。請在獸醫監督下使用。
包裝
3 x 200ml
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
產品詳情
優點
低脂肪
低脂肪配方，支援需要限制脂肪吸收的成犬。
適中熱量配方 (1 kcal/ml)
高能量密度，可以在餵食量減少的情況下仍然提供到日常生活所需的能量。
提供完善營養
對於腎功能不全的成犬，易於吸收及均衡的流質飲食都可以輔助成犬腸內的營養吸收。
抗氧化複合物
抗氧化複合物（包括高含量的維他命E，維他命C，牛磺酸和葉黃素）有助於中和自由基。
易於管餵
液體配方粘度適中，無論管餵的管子大小差別，都可易於餵食。
營養資訊
成分：牛奶和牛奶衍生物、穀類、油和脂肪、植物性蛋白質萃取物、礦物質、植物來源衍生物。容易消化成份：低乳糖乳、酪蛋白、大豆蛋白質濃縮物、麥芽糊精。 添加劑（每升）： 添加劑：維他命A：3700 IU，維他命D3：224 IU，E1（鐵）：29 mg，E2（碘）：0.6 mg，E4（銅）：2.6 mg，E5（錳）：1.7 mg，E6（鋅）：42mg，E8（硒）：0.1mg。 營養成分分析(每 100 ml)： 蛋白質 9 g、脂肪 2 g 、灰分 1.2 g、粗纖維 0 g 、水分 84.2 g、Omega 6 脂肪酸 0.4 g、Omega 3 脂肪酸 0.12 g、左旋精胺酸 0.55 g、代謝能量 105 kcal.