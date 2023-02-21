成犬腸胃低脂處方營養液

成犬腸胃低脂處方營養液

犬隻流質食物

處方是含有完善營養的寵物食品。處方中的脂肪含量低，而必需脂肪酸及必需營養素的含量高，還易於消化，並且能量密度高，可在成犬患有高脂血症的情況下調節脂質代謝，在康復期間促進營養恢復。 建議：可持續使用直至康復。請在獸醫監督下使用。

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3 x 200ml

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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

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優點

低脂肪

低脂肪配方，支援需要限制脂肪吸收的成犬。

適中熱量配方 (1 kcal/ml)

高能量密度，可以在餵食量減少的情況下仍然提供到日常生活所需的能量。

提供完善營養

對於腎功能不全的成犬，易於吸收及均衡的流質飲食都可以輔助成犬腸內的營養吸收。

抗氧化複合物

抗氧化複合物（包括高含量的維他命E，維他命C，牛磺酸和葉黃素）有助於中和自由基。

易於管餵

液體配方粘度適中，無論管餵的管子大小差別，都可易於餵食。

營養資訊