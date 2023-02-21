成犬腸胃低脂處方營養液

處方是含有完善營養的寵物食品。處方中的脂肪含量低，而必需脂肪酸及必需營養素的含量高，還易於消化，並且能量密度高，可在成犬患有高脂血症的情況下調節脂質代謝，在康復期間促進營養恢復。 建議：可持續使用直至康復。請在獸醫監督下使用。