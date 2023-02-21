CCN 小型犬消化道加護配方
犬隻乾糧
10個月以上容易腸胃敏感的小型犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
3kg
8kg
經過驗證
經過驗證：92%的成犬使用均改善了便便至最佳狀態 ＊Royal Canin 內部研究
精準配方
產品中精準調配的營養素能夠有效令消化道維持最佳的健康狀態。當中含有高度易消化的蛋白質（L.I.P.）（益生元及纖維的混合物），能夠促進平衡腸道內菌叢，有助提升糞便的整體質量。
你還可以如何幫助你的成犬呢？
避免給你的成犬餵食人類的食物或一些高脂肪含量的零食。按照包裝上的餵食指引，建立起每天的餵食規律，並確切地執行。如果你對成犬的健康有任何疑問，請聯繫你的獸醫。
成分：脫水禽肉蛋白，大米，動物脂肪，水解動物蛋白，分離植物蛋白*，小麥粉，小麥，大麥，玉米蛋白，甜菜漿，酵母及其部分，魚油，大豆油，植物纖維，礦物質，果寡糖，金盞花萃取物（葉黃素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：30500 IU，維他命D3：800 IU，E1（鐵）：37mg，E2（碘）：3.7mg，E4（銅）：11mg，E5（錳）： 48mg，E6（鋅）：135mg，E8（硒）：0.08mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10克-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：30.0％-脂肪含量：22.0％-粗灰分：6.1％-膳食纖維：1.8％。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。