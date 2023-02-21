CCN 小型犬消化道加護配方

CCN 小型犬消化道加護配方

犬隻乾糧

10個月以上容易腸胃敏感的小型犬

包裝

3kg

8kg

什麼才是正確的餵食量？
尋找零售商

經過驗證

經過驗證：92%的成犬使用均改善了便便至最佳狀態 ＊Royal Canin 內部研究

精準配方

產品中精準調配的營養素能夠有效令消化道維持最佳的健康狀態。當中含有高度易消化的蛋白質（L.I.P.）（益生元及纖維的混合物），能夠促進平衡腸道內菌叢，有助提升糞便的整體質量。

你還可以如何幫助你的成犬呢？

避免給你的成犬餵食人類的食物或一些高脂肪含量的零食。按照包裝上的餵食指引，建立起每天的餵食規律，並確切地執行。如果你對成犬的健康有任何疑問，請聯繫你的獸醫。