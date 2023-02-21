成犬腸胃低脂處方
犬隻乾糧
需要完善營養的成犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
6kg
12kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
消化支持
含均衡纖維的極易消化配方，含益生元，支持消化健康和腸道蠕動。
低脂
本營養管理方案幫助需要限制脂肪含量的犬。
均衡纖維
有限纖維含量，在限制脂肪含量的情況下也足以提供健康的能量水平。
營養成分分析：蛋白質22.0%；粗脂肪7.0%；粗灰分6.0%；粗纖維1.8%；必需脂肪酸（亞油酸）1.4%；ω−3脂肪酸0.27%；EPA/DHA 0.15%。
成分：米、脫水禽肉蛋白、小麥、大麥、水解動物蛋白、甜菜漿、動物脂肪、酵母產品、礦物質、魚油、檸檬酸酯化棕櫚酸及硬脂酸單酸甘油酯及甘油二酸酯、洋車前子殼及籽、果寡糖、水解酵母(甘露寡糖的來源)、金盞花萃取物(葉黃素來源)。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A 16500 IU、維生素D3 1000 IU、E1（鐵）42毫克、E2（碘）4.2毫克、E4（銅）13毫克、E5（錳）55毫克、E6（鋅）137毫克、E8（硒） 0.07毫克 －添加劑：沸石粉5克 －保存劑 －抗氧化物