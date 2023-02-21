成犬腸胃低脂處方

成犬腸胃低脂處方

犬隻乾糧

需要完善營養的成犬

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什麼才是正確的餵食量？

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消化支持

含均衡纖維的極易消化配方，含益生元，支持消化健康和腸道蠕動。

低脂

本營養管理方案幫助需要限制脂肪含量的犬。

均衡纖維

有限纖維含量，在限制脂肪含量的情況下也足以提供健康的能量水平。

產品詳情

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