您愛犬的膳食和他們的消化健康
就像人類一樣，狗隻亦可能受到消化問題的影響，引起不適和不愉快的困擾，甚至觸及更廣泛的健康問題。 狗隻的食物是協助管理消化敏感以及維護健康消化系統的重要因素。
狗隻的消化系統如何運作
在消化系統運作的每個階段，您的愛犬從攝取的食物中消化吸收營養。 主要功能器官是小腸，在小腸的巨大表面積上遍佈不同類型的細胞，盡可能有效的吸收營養。 狗隻的小腸負責吸收脂肪、維他命、碳水化合物和礦物質，從胃部開始的蛋白質消化與吸收過程在小腸完成。
在消化器官中，俗稱「益菌」的微生物群落對於維持消化系統健康和功能可是功不可沒。 存在於腸道中的細菌受遺傳和其他因素包括食物的影響。 在小腸中有一種細胞伴隨著這些益菌，當體內有異物或「壞菌」入侵時，這些細胞就會做出免疫反應來保護身體。
您的愛犬對自己體內的微生物群是有自然耐受性的，一旦出現排斥，則可能發生慢性腸胃疾病的困擾。 同樣的，如果免疫反應細胞開始對正常的物質作出反應，那麼您愛犬的消化系統面對普遍無害的元素 (例如食物) 亦可表現出不耐受的問題。
愛犬的飲食和消化系統
愛犬所吃的食物會影響他們的消化和腸道中的微生物群。 過於多樣化的飲食可能對愛犬的消化造成不必要的負擔並引起問題。
狗所吃的食物必須是非常容易消化，以避免引發消化敏感；此外還應含有易於吸收的必需營養素。 犬類飲食的其中一種成分是蛋白質，這通常來自動物 (例如雞肉)。質素高的加工食品一般都採用較容易消化、亦不太可能引發消化問題的蛋白質。 例如，小麥麩質就極易消化，亦是高度濃縮的蛋白質來源。
纖維
纖維是犬類飲食的重要組成部分，但需要均衡地攝取。 從飲食中攝取纖維可助促進大腸蠕動，改善糞便質素，如果愛犬有消化敏感或糞便質量較差，纖維特別有幫助。
纖維可以促進健康的腸胃功能，並幫助愛犬進食後有飽肚感。 益菌素是一種纖維，能幫助有益的細菌在狗的消化系統中生長和繁殖。
碳水化合物
碳水化合物是犬類食物的重要成份，是提供熱量的主要來源，因此您愛犬的食物所含的碳水化合物必須是極易消化的。
脂肪
對於處理愛犬的消化敏感問題，脂肪的用處很大。 高脂肪飲食可以有效地為愛犬提供所需的熱量，而無需大量進食。 而低脂肪飲食則能改善腸胃敏感，當愛犬對飲食中的脂肪有敏感時發揮很大效用。
若發現愛犬有消化系統毛病，請務必諮詢獸醫，了解如何為愛犬提供有助維持消化系統健康的飲食。
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