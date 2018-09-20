就像人類一樣，狗隻亦可能受到消化問題的影響，引起不適和不愉快的困擾，甚至觸及更廣泛的健康問題。 狗隻的食物是協助管理消化敏感以及維護健康消化系統的重要因素。

狗隻的消化系統如何運作

在消化系統運作的每個階段，您的愛犬從攝取的食物中消化吸收營養。 主要功能器官是小腸，在小腸的巨大表面積上遍佈不同類型的細胞，盡可能有效的吸收營養。 狗隻的小腸負責吸收脂肪、維他命、碳水化合物和礦物質，從胃部開始的蛋白質消化與吸收過程在小腸完成。

在消化器官中，俗稱「益菌」的微生物群落對於維持消化系統健康和功能可是功不可沒。 存在於腸道中的細菌受遺傳和其他因素包括食物的影響。 在小腸中有一種細胞伴隨著這些益菌，當體內有異物或「壞菌」入侵時，這些細胞就會做出免疫反應來保護身體。

您的愛犬對自己體內的微生物群是有自然耐受性的，一旦出現排斥，則可能發生慢性腸胃疾病的困擾。 同樣的，如果免疫反應細胞開始對正常的物質作出反應，那麼您愛犬的消化系統面對普遍無害的元素 (例如食物) 亦可表現出不耐受的問題。