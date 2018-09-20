發現愛犬出現消化問題的跡象
如發現愛犬的消化、排便或進食出現變化，請務必帶他們到獸醫診所進行全面檢查。 不過，您還可以留意一下多個跡象，可能表示特定的消化問題。
了解愛犬的消化狀況，以及他們在排便和其他身體機能方面可能「正常」狀態會帶給您幫助，如此您將能夠及時發現哪裡不對勁。
犬的腹瀉和消化紊亂
腹瀉是消化紊亂的常見症狀，特別是當大腸或小腸不正常時。 如果您的愛犬腹瀉，他們感覺需要更頻繁地腸運動，這樣會頻繁發生排便。 他們的糞便可能有更多水分而非固體，可能還含有黏液。 大腸紊亂會導致您的愛犬少量卻頻繁的腹瀉。
犬的便秘問題
便秘是消化問題的另一種常見症狀，並可能是多原因引發的。 如果您的愛犬受便秘問題所苦，他們的糞便會非常硬或乾，他們排便亦會減少。 他們亦可能在排便時看起來十分緊張。
愛犬嘔吐和反芻
有時候，消化問題可能會導致您的愛犬反芻或嘔吐，這兩種不同的生理反應卻有不同的原因。
反芻是一種被動的反應，而且在吞嚥後很快就會發生，愛犬會吐出未消化的固狀食物。 他們在吞嚥時亦可能會表現出疼痛感。 嘔吐是一種反射動作，伴有噁心、乾嘔或過度分泌唾液：食物和液體會一起吐出來，而且食物可能由胃酸部分消化。 這些症狀大多與消化問題有關，例如透過食道將食物送到胃裡的問題，以及胃部或更廣泛的腸胃系統本身問題。
犬隻的行為和外觀
除了腹瀉、便秘、嘔吐和反芻之外，愛犬如果有消化方面的問題，亦可能會反映在行為和外觀上。 舉例來說，慢性消化問題可能導致無法吸收身體所需的所有營養，進而導致體重減輕，以及毛髮乾燥、黯淡和容易斷裂。
食慾改變，伴隨腸胃脹氣和腹部不是，可能是小腸有問題的徵兆，而且如果愛犬隻經常出現這種症狀，就代表他們可能有慢性腸胃問題。
了解愛犬的飲食習慣和其他生理現象，是判斷他們何時可能有消化問題的第一步。 如果他們的行為有顯著改變，包括出現嘔吐、便秘或腹瀉的情況，請務必咨詢當地的獸醫，以便了解應該要採取的最合適解決方式。
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