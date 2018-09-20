發現愛犬出現消化問題的跡象

如發現愛犬的消化、排便或進食出現變化，請務必帶他們到獸醫診所進行全面檢查。 不過，您還可以留意一下多個跡象，可能表示特定的消化問題。

了解愛犬的消化狀況，以及他們在排便和其他身體機能方面可能「正常」狀態會帶給您幫助，如此您將能夠及時發現哪裡不對勁。

犬的腹瀉和消化紊亂

腹瀉是消化紊亂的常見症狀，特別是當大腸或小腸不正常時。 如果您的愛犬腹瀉，他們感覺需要更頻繁地腸運動，這樣會頻繁發生排便。 他們的糞便可能有更多水分而非固體，可能還含有黏液。 大腸紊亂會導致您的愛犬少量卻頻繁的腹瀉。

犬的便秘問題

便秘是消化問題的另一種常見症狀，並可能是多原因引發的。 如果您的愛犬受便秘問題所苦，他們的糞便會非常硬或乾，他們排便亦會減少。 他們亦可能在排便時看起來十分緊張。