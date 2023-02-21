小型成犬腸胃低脂處方
犬隻乾糧
提供1.5公斤、3公斤裝 餵食的持續時間取決於症狀的嚴重程度。少量多餐有助於維護消化機能。
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
消化支持
含均衡纖維的極易消化配方，含益生元，支持消化健康和腸道蠕動。
低脂
針對需要限制脂肪含量的犬用營養管理方案。
均衡纖維
有限的纖維含量，並在限制脂肪含量的情況下,繼續提供能維持健康的能量水平。
營養成分分析: 蛋白質 22.0%、脂肪 7.0%、灰分 6.2%、纖維 1.8%、必需脂肪酸 1.24%、Omega-3脂肪酸 0.3%、EPA/DHA 0.16%.
成分：米、脫水禽肉蛋白、小麥、大麥、水解動物蛋白、甜菜漿、動物脂肪、礦物質、酵母產品、魚油、棕櫚酸脂肪酸甘油酯、檸檬酸酯化硬脂酸、洋車前子穀與籽、果寡糖（0.48％）、水解酵母（甘露寡糖的來源）（0.19％）、金盞花。
添加劑（公斤）： －營養添加物：維生素A 16500 IU、維生素D3 1000 IU、鐵（3b103） 45毫克、碘（3b201、3b202） 4.5毫克、銅（3b405、3b406）14毫克、錳（3b502、3b504） 58毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）135毫克、硒（3b801、3b811、3b812） 0.08毫克 －技術添加劑：斜發沸石5克。 －保存劑 －抗氧化劑
Guaranteed analysis g/kg: Crude protein (min) 200 - Moisture (max) 110 - Crude fat (min) 50 - Crude fibre (max) 28 - Crude ash (max) 68. Product registration number: XXXXXX - Act 36/1947. For Namibia: N-FF XXXX.