小型成犬腸胃低脂處方

小型成犬腸胃低脂處方

犬隻乾糧

提供1.5公斤、3公斤裝 餵食的持續時間取決於症狀的嚴重程度。少量多餐有助於維護消化機能。

包裝

1.5kg

3kg

什麼才是正確的餵食量？

庫存

本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

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消化支持

含均衡纖維的極易消化配方，含益生元，支持消化健康和腸道蠕動。

低脂

針對需要限制脂肪含量的犬用營養管理方案。

均衡纖維

有限的纖維含量，並在限制脂肪含量的情況下,繼續提供能維持健康的能量水平。

產品詳情

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