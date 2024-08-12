1. 學習辦識幼犬的肢體語言，當他生病時，您便能察覺得到。

2. 如果您覺得不對勁，或者您的幼犬看起來不像平時那樣，請諮詢獸醫的意見。

3. 請確保您的幼犬從專門設計給幼犬的均衡飲食中攝取到適當的營養。