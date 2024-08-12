如何照顧幼犬的健康
幼犬出生後頭幾個月會經歷驚人的轉變。 在此階段照顧他的健康，並幫助他養成健康的習慣，就是為了奠下基礎，一同迎接健康的未來。
保持幼犬健康的 6 個要訣
您與幼犬一起生活的頭幾週有很多簡單的事情可以一起做，以保持幼犬健康。 這些是 Royal Canin 獸醫和營養師提供的重要秘訣。
1. 學習辦識幼犬的肢體語言，當他生病時，您便能察覺得到。
2. 如果您覺得不對勁，或者您的幼犬看起來不像平時那樣，請諮詢獸醫的意見。
3. 請確保您的幼犬從專門設計給幼犬的均衡飲食中攝取到適當的營養。
3. 無論日間還是晚上，請給您的幼犬充足的睡眠機會，使其安靜地休息。
4. 狗喜歡陪伴，所以請花時間陪伴您的幼犬，並謹記與他互動和玩耍。
5. 請時常遵循獸醫建議的疫苗接種時間表和杜蟲時間表。
接種疲苗和杜蟲
給幼犬定期接種疫苗和杜蟲是最有效的方法。 獸醫能夠為您的愛犬提供最合適的疫苗接種時間表和杜蟲時間表。
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為什麼幼犬接種疫苗如此重要
接種疫苗可以增強幼犬的天然防禦能力，對於保護他們免受各種疾病的侵害至關重要。 幼犬約 8 週大時，獸醫應該會給他接種第一次疫苗， 而且每年都需要接種加強劑，以維持效用。
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預防疾病
建議接種的幼犬疫苗可預防細小病毒、狗房咳、瘟熱、丙型肝炎、副流行性感冒病毒和狂犬病等疾病。
獸醫會根據幼犬的生活方式，建議他是否需要接種其他疫苗，並會為您制定詳細的疫苗接種時間表。
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預防幼犬感染蠕蟲
蠕蟲是內部寄生蟲，會引起一系列健康問題，包括體重下降、成長遲緩和消化問題。 由於幼犬的免疫系統仍在發育當中，故會比較容易感染蠕蟲，因此定期進行杜蟲治療很重要。
獸醫可以根據幼犬的生活方式為他提供最佳的杜蟲計劃。 6 個月大前通常都是每月進行杜蟲一次，此後就是至少每 3 到 6 個月一次。
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幼犬體內常見的蠕蟲
幼犬體內常見的蠕蟲有四種： 蛔蟲寄生在幼貓的小腸中，可以生長到幾英吋長，從而導致嚴重的健康問題。 鉤蟲會鉤在小腸上，依靠幼犬的血液維生，可導致血液和營養嚴重流失。
條蟲長而扁，呈白色，通常對狗無害，但會引致體重下降。 鞭蟲是最不常見的，很難診斷。
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幼犬感染蠕蟲的症狀
請注意以下症狀，這可能代表您的幼犬感染了蠕蟲： 腹瀉及/或嘔吐、毛皮乾燥或粗糙、大便有血、腹脹、嗜睡，或糞便、肛門或嘔吐物中有蟲。
我應該給幼犬絕育嗎？
為幼犬絕育後，他便無法繁殖，因為幼犬會停止產生精子或卵子。 不過，絕育確實對健康和行為方面大有益處，並且可以防止意外懷孕。
公犬的絕育是 Neutering，母犬的絕育就是Spaying (切除卵巢)， 兩者都需要幼犬接受麻醉，並由獸醫施行小手術。
幼犬絕育及切除卵巢的好處
公犬
- 降低睾丸腫瘤、肛門腺腫瘤和前列腺腫大的風險。
- 公犬不會那麼容易在您的花園標記自己的地盤。
- 您的公犬會較少遊蕩、灑尿標記地盤或作出攻擊性行為。
母犬
- 預防乳腺腫瘤。
- 消除或減輕發情症狀。
兩者
- 預防性傳染疾病。
- 雄性狗對雌性狗不再感興趣。
- 沒有多餘的幼崽。
甚麼時候讓您的幼犬絕育
通常是在青春期開始時絕育， 雌性犬通常在 4 個月至 9 個月大期間，雄性犬則是 7 個月至 10 個月大期間。 小型犬種往往比大型犬種更早經歷青春期，因此最好諮詢獸醫哪個時間最適合您的幼犬。
正確的營養可以幫助您的幼犬保持健康
幼犬的飲食是最能夠影響他們長遠健康的因素之一， 骨骼的力量、免疫系統，以至消化的舒暢度和皮毛健康等各方面都受影響。
隨著幼犬邁向成年以至更大年紀，他們的營養需求都會改變，尤其是第一年。 請為他們提供正確的飲食，份量亦須符合他們年齡和個別需求，他們才能活出最健康的生命。