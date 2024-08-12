做好準備

帶愛寵回家

頭幾週

餵飼

成長階段

Socialisation

訓練與遊戲

整理毛髮

行為

Jack Russell Terrier puppy black and white

如何照顧幼犬的健康

幼犬出生後頭幾個月會經歷驚人的轉變。 在此階段照顧他的健康，並幫助他養成健康的習慣，就是為了奠下基礎，一同迎接健康的未來。

保持幼犬健康的 6 個要訣

您與幼犬一起生活的頭幾週有很多簡單的事情可以一起做，以保持幼犬健康。 這些是 Royal Canin 獸醫和營養師提供的重要秘訣。

1. 學習辦識幼犬的肢體語言，當他生病時，您便能察覺得到。

2. 如果您覺得不對勁，或者您的幼犬看起來不像平時那樣，請諮詢獸醫的意見。

3. 請確保您的幼犬從專門設計給幼犬的均衡飲食中攝取到適當的營養。

3. 無論日間還是晚上，請給您的幼犬充足的睡眠機會，使其安靜地休息。

4. 狗喜歡陪伴，所以請花時間陪伴您的幼犬，並謹記與他互動和玩耍。

5. 請時常遵循獸醫建議的疫苗接種時間表和杜蟲時間表。

運用度身定製的營養配方為幼犬增強免疫力

在出生頭幾個月發展強健的免疫系統，對幼犬的長遠健康至關重要。 我們的配方經科學研發，可支持幼犬長遠地健康成長。

幼犬產品
Jack russell terrier puppy sitting in a veterinary clinic

如何使幼犬初訪獸醫發揮最大效用

當幼犬感到輕鬆自在時，就是時候帶他去看獸醫了。 獸醫需要為他做重要的檢查和治療，例如接種疫苗和杜蟲。 這些簡單的步驟將會為您的幼犬非常美好地展開一生。

初訪獸醫

接種疲苗和杜蟲

給幼犬定期接種疫苗和杜蟲是最有效的方法。 獸醫能夠為您的愛犬提供最合適的疫苗接種時間表和杜蟲時間表。
1/2

為什麼幼犬接種疫苗如此重要

接種疫苗可以增強幼犬的天然防禦能力，對於保護他們免受各種疾病的侵害至關重要。 幼犬約 8 週大時，獸醫應該會給他接種第一次疫苗， 而且每年都需要接種加強劑，以維持效用。

Labrador Retriever puppy standing on a table being examined by two vets
2/2

預防疾病

建議接種的幼犬疫苗可預防細小病毒、狗房咳、瘟熱、丙型肝炎、副流行性感冒病毒和狂犬病等疾病。

獸醫會根據幼犬的生活方式，建議他是否需要接種其他疫苗，並會為您制定詳細的疫苗接種時間表。

Welsh Cardigan Corgi puppy running outside on a beach
1/3

預防幼犬感染蠕蟲

蠕蟲是內部寄生蟲，會引起一系列健康問題，包括體重下降、成長遲緩和消化問題。 由於幼犬的免疫系統仍在發育當中，故會比較容易感染蠕蟲，因此定期進行杜蟲治療很重要。
獸醫可以根據幼犬的生活方式為他提供最佳的杜蟲計劃。 6 個月大前通常都是每月進行杜蟲一次，此後就是至少每 3 到 6 個月一次。

Pomeranian puppy sitting on a table being examined by a vet
2/3

幼犬體內常見的蠕蟲

幼犬體內常見的蠕蟲有四種： 蛔蟲寄生在幼貓的小腸中，可以生長到幾英吋長，從而導致嚴重的健康問題。 鉤蟲會鉤在小腸上，依靠幼犬的血液維生，可導致血液和營養嚴重流失。

條蟲長而扁，呈白色，通常對狗無害，但會引致體重下降。 鞭蟲是最不常見的，很難診斷。

English Cocker Spaniel puppy standing outdoors in a garden
3/3

幼犬感染蠕蟲的症狀

請注意以下症狀，這可能代表您的幼犬感染了蠕蟲： 腹瀉及/或嘔吐、毛皮乾燥或粗糙、大便有血、腹脹、嗜睡，或糞便、肛門或嘔吐物中有蟲。

Labrador Retriever puppy lying down on a white sheet

延伸閱讀

幼犬疫苗接種

Puppy Golden Retriever sitting on an examination table in a vets office.

狗狗疫苗接種時間表

幼犬躺在獸醫辦公室的檢驗枱上。

犬瘟熱

年青的拉布拉多尋回犬躺在獸醫辦公室內的檢驗枱上。

罹患犬肝炎

年幼的西伯利亞雪撬犬躺在獸醫辦公室內的檢驗枱上。

狗房咳

年青的臘腸犬站在獸醫辦公室的檢驗枱上。

犬科鉤端螺旋體病

Puppy Jack Russell sitting on an examination table in a vets office.

犬細小病毒

Young dog sitting on an examination table in a vets office.

幼犬疫苗注射： 犬副流行性感冒病毒

Dachshund puppy being examined by a vet

我應該給幼犬絕育嗎？

為幼犬絕育後，他便無法繁殖，因為幼犬會停止產生精子或卵子。 不過，絕育確實對健康和行為方面大有益處，並且可以防止意外懷孕。

公犬的絕育是 Neutering，母犬的絕育就是Spaying (切除卵巢)， 兩者都需要幼犬接受麻醉，並由獸醫施行小手術。

幼犬絕育及切除卵巢的好處

Black Labrador Retriever puppy lying down outside in the grass

公犬

  • 降低睾丸腫瘤、肛門腺腫瘤和前列腺腫大的風險。
  • 公犬不會那麼容易在您的花園標記自己的地盤。
  • 您的公犬會較少遊蕩、灑尿標記地盤或作出攻擊性行為。
Shiba Inu puppy sleeping on a sofa

母犬

  • 預防乳腺腫瘤。
  • 消除或減輕發情症狀。

Australian Shepherd puppies playing outside in snow

兩者

  • 預防性傳染疾病。
  • 雄性狗對雌性狗不再感興趣。
  • 沒有多餘的幼崽。
Chocolate Labrador Retriever puppy being carried outdoors by owner

甚麼時候讓您的幼犬絕育

通常是在青春期開始時絕育， 雌性犬通常在 4 個月至 9 個月大期間，雄性犬則是 7 個月至 10 個月大期間。 小型犬種往往比大型犬種更早經歷青春期，因此最好諮詢獸醫哪個時間最適合您的幼犬。

Jack russell terrier puppy lying down in a dog bed

幼犬的常見健康問題

<p>了解幼犬可能面對的常見健康問題以及應該注意的症狀，可以使您感到放心，並更妥善地照顧幼犬。 </p>

常見健康問題
Labrador puppy black and white eating from red bowl

正確的營養可以幫助您的幼犬保持健康

幼犬的飲食是最能夠影響他們長遠健康的因素之一， 骨骼的力量、免疫系統，以至消化的舒暢度和皮毛健康等各方面都受影響。
隨著幼犬邁向成年以至更大年紀，他們的營養需求都會改變，尤其是第一年。 請為他們提供正確的飲食，份量亦須符合他們年齡和個別需求，他們才能活出最健康的生命。

餵飼幼犬

查看幼犬產品系列

度身定製的營養配方照顧您幼犬在年齡、體型和品種方面的特殊需要。

幼犬產品

幼犬躺在獸醫辦公室的檢驗枱上。

犬瘟熱

年青的拉布拉多尋回犬躺在獸醫辦公室內的檢驗枱上。

罹患犬肝炎

幼犬腦部發展