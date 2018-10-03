甚麼是狗房咳？

狗房咳是一種非常具有傳染性的呼吸道疾病，可以在犬隻之間快速傳播，特別是他們彼此非常接近的時候。

狗房咳有哪些症狀？

狗房咳最常見的症狀是嚴重痙攣、乾咳，可能會伴隨有乾嘔和嘔吐。 咳嗽的嚴重程度通常會在前 5 天慢慢降低，但疾病會持續 10 至 20 天。 症狀的嚴重程度可能會因狗隻或幼犬的年齡及整體健康狀況而不同。

其他症狀還可能包括：

流鼻涕

打噴嚏

眼睛分泌物

狗房咳的成因是甚麼？

狗隻通常會在特定環境 (例如：狗房、日間托育中心及寵物展) 與其他犬隻近距離接觸的時候感染狗房咳。 如果狗隻與受感染的犬隻接觸，或共用被污染的用品 (例如食物或水碗)，就可能受到感染。

我家小狗可以接種狗房咳疫苗嗎？

透過接種合適的疫苗可預防感染狗房咳，因此務必讓您的幼犬在適當年齡接受必要的疫苗接種。

您的獸醫可以協助您選擇最適合您幼犬的疫苗接種計劃，具體取決於幼犬生活環境可能帶來的風險、他們接觸的不同環境和參加的任何活動。

如何得知我家小狗是不是需要接種疫苗？

有些疫苗是強制接種，有些只是建議接種。 如果您的幼犬與其他狗隻有近距離接觸，那麼就建議您讓幼犬接受狗房咳疫苗接種。

如果幼犬要去狗房或參加寵物展、比賽或活動，他們可能會感染狗房咳，請務必告知您的獸醫，讓您的幼犬可以提前獲得保護。

疫苗接種是不是一定能讓我的狗狗對狗房咳免疫？

狗房咳可能亦有大量特定疾病的傳染源。 疫苗注射雖然可以避免感染，但不保證絕對不會感染。

如果您的幼犬已接受疫苗接種，那麼如果他們接觸到對疫苗無效的不同感染源，仍然可能會受到感染。

還有其他方式可以防止狗隻感染狗房咳嗎？

考慮送愛犬到狗房時，首先應了解狗房是否要求所有狗狗接種狗房咳疫苗。 這點在您為小狗申請狗房時，就可透過對方要求您提供的詳細資料獲得了解。

如果您將幼犬帶到犬舍或日托所時，對方應會確認幾個特定要點，包括疫苗接種記錄。 對方很可能會要求您的幼犬必須先接種疫苗，他們才會允許您的愛犬留下。

這做法可確保病毒不會進入這地方或在附近傳播。 如果只有部分狗隻接種疫苗，那麼這種疾病的感染源仍可能會在場所裡自由傳播和生長。 因此感染的風險就會提高。

其他要詢問狗房或日間托育中心的問題，包括他們對生病的狗狗採取哪些預防措施，例如是隔離，以及他們進行清潔和消毒的程序。 請您確認已熟悉所有程序，有助預防幼犬感染狗房咳。

如果我發覺狗狗受感染了，該怎麼辦？

狗房咳的症狀非常容易辨識。 如您認為幼犬有以下任何症狀，請諮詢獸醫。 獸醫會進行一些測試來判斷您的愛犬是否感染疾病，並提出最合適的療程。

為確保您的愛犬可以在接近其他狗隻時不會感染狗房咳，請務必及早通知您的獸醫，讓他們可以在時限內安排進行疫苗接種。