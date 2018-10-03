為母幼犬絕育是非常常見的程序，但在您了解所有情況之前，請不要貿然做出決定。 為您的愛犬絕育有很多好處，但可能亦會馬上改變愛犬的行為，特別是他對營養的需求。

甚麼是絕育？

英文裡的絕育 (Spaying) 通常是母幼犬結紮時使用的字詞。 有些人亦會使用「閹割」(Neutered) 一詞，但是這一詞通常適用於公幼犬。

我家小狗絕育後，會出現甚麼狀況？

當幼犬要絕育時，通常會由獸醫進行醫療手術。 獸醫會取出幼犬的卵巢。 視乎獸醫的建議和評估而定，輸卵管和子宮亦可能要切除。 絕育後的母犬就無法生育，亦不會發情。

甚麼時候為幼犬絕育最好？

如果您決定要為幼犬絕育，建議在幼犬六至八個月大、性成熟時進行。 大型和巨型品種的發育比小型犬慢，因此最好是等他們大一點的時候再為他們進行絕育手術。 如要了解為 幼犬絕育 的最好時機，請洽詢您的獸醫。

對於母幼犬而言，絕對不可在他滿三個月大隻前絕育，因為這可能會在日後導致他出現健康問題。 但是，如果您在幼犬四歲前為他做絕育手術，不但對他的健康有幫助，還可以降低子宮感染的風險。

為我們幼犬絕育有甚麼好處？

為幼犬絕育，對他們的健康和身心健康而言有許多好處，而且對您的居家環境亦有好處。

母幼犬絕育後，就可以大幅減少發情時引來公犬在您花園排泄標記的可能性。

絕育可以消除或減少某些腫瘤發生的機會，包括乳房、卵巢和子宮腫瘤

絕育可以避免不慎生出更多小狗

母犬在絕育後會有哪些行為改變？營養需求會如何改變？

與公犬的絕育一樣，母幼犬切除卵巢後，由於荷爾蒙和新陳代謝或有所變化，所以行為亦會有所改變。 他不會再發情，亦不會有與發情相關的行為，例如：煩躁不安或吠叫。 他對於飲食的要求亦會改變。

如決定要為幼犬絕育，那麼您便必須了解其營養需求改變。 手術後，由於幼犬的新陳代謝會有顯著的變化，所以他的體重可能會在短短幾週或幾個月內增加。 請務必洽詢獸醫以了解幼犬的正常體重，並了解如何在幼犬絕育後調整其食量。 建議您亦要為他準備專為絕育犬隻設計的食物，因為這種食物有其需要的合適營養。

為母幼犬絕育可以為他和您的居家環境帶來許多好處，但是您必須慎重作出決定。 如有任何疑問，請諮詢可以提供協助的獸醫。