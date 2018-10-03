何時要為母犬絕育？
為母幼犬絕育是非常常見的程序，但在您了解所有情況之前，請不要貿然做出決定。 為您的愛犬絕育有很多好處，但可能亦會馬上改變愛犬的行為，特別是他對營養的需求。
甚麼是絕育？
英文裡的絕育 (Spaying) 通常是母幼犬結紮時使用的字詞。 有些人亦會使用「閹割」(Neutered) 一詞，但是這一詞通常適用於公幼犬。
我家小狗絕育後，會出現甚麼狀況？
當幼犬要絕育時，通常會由獸醫進行醫療手術。 獸醫會取出幼犬的卵巢。 視乎獸醫的建議和評估而定，輸卵管和子宮亦可能要切除。 絕育後的母犬就無法生育，亦不會發情。
甚麼時候為幼犬絕育最好？
如果您決定要為幼犬絕育，建議在幼犬六至八個月大、性成熟時進行。 大型和巨型品種的發育比小型犬慢，因此最好是等他們大一點的時候再為他們進行絕育手術。 如要了解為幼犬絕育的最好時機，請洽詢您的獸醫。
對於母幼犬而言，絕對不可在他滿三個月大隻前絕育，因為這可能會在日後導致他出現健康問題。 但是，如果您在幼犬四歲前為他做絕育手術，不但對他的健康有幫助，還可以降低子宮感染的風險。
為我們幼犬絕育有甚麼好處？
為幼犬絕育，對他們的健康和身心健康而言有許多好處，而且對您的居家環境亦有好處。
- 母幼犬絕育後，就可以大幅減少發情時引來公犬在您花園排泄標記的可能性。
- 絕育可以消除或減少某些腫瘤發生的機會，包括乳房、卵巢和子宮腫瘤
- 絕育可以避免不慎生出更多小狗
母犬在絕育後會有哪些行為改變？營養需求會如何改變？
與公犬的絕育一樣，母幼犬切除卵巢後，由於荷爾蒙和新陳代謝或有所變化，所以行為亦會有所改變。 他不會再發情，亦不會有與發情相關的行為，例如：煩躁不安或吠叫。 他對於飲食的要求亦會改變。
如決定要為幼犬絕育，那麼您便必須了解其營養需求改變。 手術後，由於幼犬的新陳代謝會有顯著的變化，所以他的體重可能會在短短幾週或幾個月內增加。 請務必洽詢獸醫以了解幼犬的正常體重，並了解如何在幼犬絕育後調整其食量。 建議您亦要為他準備專為絕育犬隻設計的食物，因為這種食物有其需要的合適營養。
為母幼犬絕育可以為他和您的居家環境帶來許多好處，但是您必須慎重作出決定。 如有任何疑問，請諮詢可以提供協助的獸醫。
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