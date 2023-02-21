絕育大型幼犬健康管理配方

絕育大型幼犬健康管理配方

犬隻乾糧

提供4公斤裝

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4kg

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優質成長配方

專為成長期健康及避免超重而設，備有特別調整的熱量水平、調節食慾的纖維成分，以及均衡的蛋白質及礦物質攝取量。

提升自身抵抗力

含有抗氧化複合物（包括維他命 E）及益生元的組合，有利成長期的自身抵抗力發展。

骨骼與關節健康

獨特配方有助維持骨骼與關節健康。

產品詳情

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