絕育大型幼犬健康管理配方
犬隻乾糧
提供4公斤裝
包裝
4kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
優質成長配方
專為成長期健康及避免超重而設，備有特別調整的熱量水平、調節食慾的纖維成分，以及均衡的蛋白質及礦物質攝取量。
提升自身抵抗力
含有抗氧化複合物（包括維他命 E）及益生元的組合，有利成長期的自身抵抗力發展。
骨骼與關節健康
獨特配方有助維持骨骼與關節健康。
成分：脫水家禽蛋白、粟米、小麥麩質**、小麥粉、大麥、大米、動物脂肪、脫水豬肉蛋白、水解動物蛋白、甜菜漿、礦物質、大豆油、植物纖維、魚油、低聚果糖 (0.5%) 、洋車前子殼和籽、水解酵母（甘露低聚糖和β-葡聚醣來源）、金盞花提取物（葉黃素來源）、發酵而成的葡萄糖胺（0.05%）、水解軟骨（軟骨素的來源）（0.0005%）。
添加劑（公斤）*** 營養添加劑：維他命 A：21500 IU，維他命 D3：1000 IU，鐵（3b103）：39 毫克，碘（3b201、3b202）：3.9 毫克、銅（3b405、3b406）：12 毫克、錳（3b502、3b504） 50 毫克，鋅（3b603、3b605、3b606）：131 毫克，硒（3b801、3b811、3b812）：0.07 毫克 - 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10 克 - 防腐劑 - 抗氧化劑。 ***數值僅反映添加含量，並不包括成分中天然存在的含量。
成分分析：蛋白質 31%、脂肪 13%、灰分 7.2%、纖維素 2.3%、鈣 1.2%、必需脂肪酸 2.5%
** L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。