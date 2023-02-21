絕育大型成犬健康管理配方

絕育大型成犬健康管理配方

犬隻乾糧

提供12公斤裝

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12kg

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理想體重

獨特配方及卡路里水平有助犬隻保持理想體重，多種纖維成分組合更能提升飽肚感。

消化系統健康

含益生元的高消化性配方，有助維持消化系統健康。

骨骼與關節健康

獨特配方有助維持骨骼與關節健康。

產品詳情

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