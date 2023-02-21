絕育中型成犬健康管理配方
犬隻乾糧
提供3.5公斤、9公斤裝
包裝
3.5kg
9kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
理想體重
獨特配方及卡路里水平有助犬隻保持理想體重，多種纖維成分組合更能提升飽肚感。
皮膚及毛髮
含有利毛髮生長及保持光澤的營養成分。
消化系統健康
含益生元的高消化性配方，有助維持消化系統健康。
成分：粟米、大麥、脫水豬肉蛋白、脫水家禽蛋白、小麥粉、植物纖維、水解動物蛋白、動物脂肪、甜菜漿、小麥麩質**、大豆油、魚油、礦物質、洋車前子殼和籽（0.50%），低聚果糖（0.49%）、琉璃苣油、金盞花提取物（葉黃素來源）。
添加劑（公斤）*** 營養添加劑：維他命 A：21500 IU，維他命 D3：1000 IU，鐵（3b103）：39 毫克，碘（3b201、3b202）：3.9 毫克、銅（3b405、3b406）：12 毫克、錳（3b502、3b504） 51 毫克，鋅（3b603、3b605、3b606）：133 毫克，硒（3b801、3b811、3b812）：0.06 毫克 - 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10 克 - 防腐劑 - 抗氧化劑 *** 數值僅反映添加含量，並不包括成分中天然存在的含量。
成分分析：蛋白質28%、脂肪11%、灰分5.5%、纖維素7.2%、Omega-6 2.3%、必需脂肪酸 2.22%
** L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。