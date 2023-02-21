絕育幼犬健康管理配方

絕育幼犬健康管理配方

犬隻乾糧

提供3.5公斤裝

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3.5kg

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優點

優質成長配方

專為幼犬健康成長而設的配方，提供適當熱量，以及均衡蛋白質及礦物質的攝取。

理想體重

配方的熱量和脂肪含量適中，並含有能平衡食慾的纖維成分，有助幼犬於成長中維持理想體重。

提升自身抵抗力

含有抗氧化複合物（包括維他命 E）及益生元的組合，有利成長期的自身抵抗力發展。

營養資訊