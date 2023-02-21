絕育幼犬健康管理配方

產品詳情
優點
優質成長配方
專為幼犬健康成長而設的配方，提供適當熱量，以及均衡蛋白質及礦物質的攝取。
理想體重
配方的熱量和脂肪含量適中，並含有能平衡食慾的纖維成分，有助幼犬於成長中維持理想體重。
提升自身抵抗力
含有抗氧化複合物（包括維他命 E）及益生元的組合，有利成長期的自身抵抗力發展。
營養資訊
成分：脫水家禽蛋白、粟米、動物脂肪、脫水豬肉蛋白、小麥粉、大麥、大米、水解動物蛋白、甜菜漿、小麥麩質**、植物纖維、礦物質、魚油、大豆油、低聚果糖 (0.50%) 、洋車前子殼和籽、水解酵母（甘露低聚糖和β-葡聚醣來源）（0.30%）、琉璃苣油、金盞花提取物（葉黃素來源）。
添加劑（公斤）*** 營養添加劑：維他命 A：21500 IU，維他命 D3：1000 IU，鐵（3b103）：37 毫克，碘（3b201、3b202）：3.8 毫克、銅（3b405、3b406）：12 毫克、錳（3b502、3b504）︰49 毫克，鋅（3b603、3b605、3b606）：132 毫克，硒（3b801、3b811、3b812）：0.06 毫克 - 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10 克 - 防腐劑 - 抗氧化劑 *** 數值僅反映添加含量，並不包括成分中天然存在的含量。
成分分析：蛋白質 30%、脂肪 17%、灰分 7.2%、纖維素 2.6%、鈣 1.25%、必需脂肪酸 3.26%
** L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。