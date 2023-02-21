CCN 小型犬絕育加護配方

CCN 小型犬絕育加護配方

犬隻乾糧

絕育後的成犬

包裝

3kg

什麼才是正確的餵食量？
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更少的卡路里

經過驗證：卡路里降低了14%＊ ＊與其他保養產品（小型犬成犬）相比

產品特性

攝取高蛋白含量（30％）及適度脂肪（13％）的結合物有助於維持理想體重。產品專為小型絕育犬而配製，當中富含左旋肉鹼，並具有腸道健康纖維，能讓你的成犬在食用同等份量食物的同時減少當中卡路里的攝取量。

你還可以如何幫助你的成犬呢？

讓你的成犬保持活躍，可以跟牠散步，去公園玩遊戲或在家耍玩。在牠的餐盤中額外放一些寵物食品顆粒來獎勵牠一下，以此來替代零食。最重要的是，請遵循包裝上的食用指引。如果你對成犬的健康有任何疑問，請聯繫你的獸醫。