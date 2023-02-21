CCN 小型犬絕育加護配方
犬隻乾糧
絕育後的成犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
3kg
更少的卡路里
經過驗證：卡路里降低了14%＊ ＊與其他保養產品（小型犬成犬）相比
產品特性
攝取高蛋白含量（30％）及適度脂肪（13％）的結合物有助於維持理想體重。產品專為小型絕育犬而配製，當中富含左旋肉鹼，並具有腸道健康纖維，能讓你的成犬在食用同等份量食物的同時減少當中卡路里的攝取量。
你還可以如何幫助你的成犬呢？
讓你的成犬保持活躍，可以跟牠散步，去公園玩遊戲或在家耍玩。在牠的餐盤中額外放一些寵物食品顆粒來獎勵牠一下，以此來替代零食。最重要的是，請遵循包裝上的食用指引。如果你對成犬的健康有任何疑問，請聯繫你的獸醫。
成分：玉米，脫水禽肉蛋白，小麥，水解動物蛋白，玉米蛋白，植物纖維，分離植物蛋白*，動物脂肪，甜菜漿，酵母及其部分，魚油，大豆油，洋車前子及種子，果寡糖，礦物質，琉璃苣油，金盞花萃取物（葉黃素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：22000 IU，維他命D3：1000 IU，E1（鐵）：40mg，E2（碘）：4mg，E4（銅）：12mg，E5（錳）： 52mg，E6（鋅）：156mg，E8（硒）：0.07mg，左旋肉鹼：200mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5克-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：30.0％-脂肪含量：13.0％-粗灰分：5.4％-膳食纖維：6.6％。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。