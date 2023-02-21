CCN 小型犬絕育加護配方

你還可以如何幫助你的成犬呢？

讓你的成犬保持活躍，可以跟牠散步，去公園玩遊戲或在家耍玩。在牠的餐盤中額外放一些寵物食品顆粒來獎勵牠一下，以此來替代零食。最重要的是，請遵循包裝上的食用指引。如果你對成犬的健康有任何疑問，請聯繫你的獸醫。