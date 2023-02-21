絕育小型成犬健康管理配方
犬隻乾糧
提供1.5公斤、3.5公斤裝
包裝
1.5kg
3.5kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
理想體重
獨特配方及卡路里水平有助犬隻保持理想體重，多種纖維成分組合更能提升飽肚感。
消化系統健康
含益生元的高消化性配方，有助維持消化系統健康。
牙齒健康
乾糧的顆粒設計能產生物理摩擦作用，並添加鈣結合劑，有助減慢牙石形成。
備有S/O指數
有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。
大麥、玉米、脫水豬肉蛋白、脫水禽肉蛋白、小麥粉、植物纖維、小麥麩質**、水解動物蛋白、動物脂肪、礦物質、菊苣漿、魚油、大豆油、洋車前子穀與籽(0.5％)、果寡糖(0.49％)、金盞花。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A：29500 IU、維生素D3：800 IU、鐵（3b103）：37毫克、碘（3b201、3b202）：3.7毫克、銅（3b405、3b406）：11毫克、鎂（3b502、3b504）：48毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）：132毫克、硒（3b801、3b811、3b812）：0.08毫克 －技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5克、三聚磷酸鈉：3.5克 －保存劑 －抗氧化劑
蛋白質 30%、脂肪 11%、灰分 7.3%、粗纖維 6.6%、鈉 0.78%
**L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。