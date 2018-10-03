幼犬疫苗注射： 犬副流行性感冒病毒

甚麼是犬副流行性感冒病毒？

犬副流行性感冒病毒是呼吸道病毒，也是造成狗狗患上狗房咳的眾多病毒之一。 這種病毒具高度傳染性，且常在犬群聚、彼此近距離接觸的情況下散播開來。

感染上犬副流行性感冒會出現甚麼症狀？

如果您的幼犬感染犬副流行性感冒，可能會出現下列症狀：

乾咳

發燒和體溫升高

流鼻涕

打噴嚏

眼睛發炎

抑鬱、嗜睡和食慾不振

引起犬副流行性感冒的原因是甚麼？

病毒通常在一大群犬聚集在一起、彼此近距離接觸一段時間的情況下擴散開來。 可能的地點包括飼育場所、犬舍、收容所、寵物店、日間托育中心及寵物展。

這病毒會經由接觸受感染的狗、他們的食物碗或被褥，以及咳嗽和打噴嚏等途徑傳播。

我家小狗可以接種副流感疫苗嗎？

接種預防疫苗可助預防具傳染性、甚至可致命的疾病，因此請務必讓您的幼犬在適當年齡接受必須的疫苗注射。

某些疫苗是必須接種的，而有些則是建議接種的，具體取決於您幼犬面對受病毒感染的風險。 副流感疫苗屬於非強制性的。

如何得知我家小狗是不是需要接種疫苗？

獸醫會幫您選擇最切合您幼犬需要的疫苗接種計劃， 主要視乎幼犬的生活方式和環境可能令他們面對的風險。

與獸醫商議，讓獸醫知道您幼犬的生活環境， 例如，如果他們經常要去日託所或犬舍生活，您的獸醫會建議您讓愛犬接種犬副流感疫苗。

這疫苗是否一定能預防我的愛犬染上犬副流感？

病毒會出現變異， 有些變異很大，有些普通，亦有些幾乎沒什麼變異。

犬副流感病毒已知會發生變異，因此，應每年進行新的疫苗接種，以確保您的狗在其一生中不會受這病毒的任何變異品種感染。

請與您的獸醫討論，讓他們協助您選擇最適合的疫苗接種方案 ─ 這取決於幼犬生活的環境和他們進行的活動。

還有其他可防止我的幼犬患上犬副流感的方法嗎？

當您考慮犬舍時，首先應了解他們有否要求所有的狗都接種預防犬副流感或狗房咳的疫苗。 當您為幼犬申請犬舍時，從他們要求您提供的詳情有否包括這種疫苗注射您便知道。

如果您將幼犬帶到犬舍或日托所時，對方應會確認幾個特定要點，包括疫苗接種記錄。 對方很可能會要求您的幼犬必須先接種疫苗，他們才會允許您的愛犬留下。

這做法可確保病毒不會進入這地方或在附近傳播。

其他您應向犬舍或日託所查詢的問題包括：他們對染病的狗採取了哪些預防措施，例如隔離，以及他們在清潔和消毒方面的規定流程。 若您能確定他們已採取所有必須程序，便可放心能夠預防愛犬感染犬副流感病毒。

若我覺得狗狗受感染了，該怎麼辦

如果您懷疑愛犬患了犬副流感，應立即帶他去見獸醫。 獸醫會進行一些測檢，以判斷您的愛犬是否受了感染，並提出最合適行動方案。

當狗狗在擠迫的環境中生活，面對病毒的威脅就會增加。 請務必讓獸醫了解您幼犬平常的生活起居，以便他們向您建議適當的疫苗接種時間表。