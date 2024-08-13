為狗狗 (以及你) 第一次跟獸醫見面做好準備

恭喜你加入寵物主人的大家庭！

從一隻懵懂小狗轉身成為看穿你心思的成犬，牠每一次學習與成長都是讓你歡欣無比的故事，而你也將承擔起照顧狗狗健康的責任。有些準備充足的主人甚至在帶小狗回家之前就已經安排好第一次獸醫初診了。

這篇文章將會說明第一次見獸醫時你需要知道的一切，從疫苗接種時間、如何處理緊張情緒，到小狗和成犬的定期健康檢查，都為你一一說明。