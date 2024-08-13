為狗狗 (以及你) 第一次跟獸醫見面做好準備
恭喜你加入寵物主人的大家庭！
從一隻懵懂小狗轉身成為看穿你心思的成犬，牠每一次學習與成長都是讓你歡欣無比的故事，而你也將承擔起照顧狗狗健康的責任。有些準備充足的主人甚至在帶小狗回家之前就已經安排好第一次獸醫初診了。
這篇文章將會說明第一次見獸醫時你需要知道的一切，從疫苗接種時間、如何處理緊張情緒，到小狗和成犬的定期健康檢查，都為你一一說明。
獸醫對於狗狗的健康擔任著重要角色
迎接小狗回家後，第一件事便應該要預約獸醫。
即使可靠的繁殖場和動物收容所會為狗狗進行健康檢查，但能夠儘早讓牠們熟悉家庭獸醫便越理想。
家庭獸醫能夠回答你所有關於飼養寵物的問題，久而久之，他會是最了解狗狗健康狀況的人，並且與狗狗建立良好的關係。未來假如狗狗患上任何疾病，他都能夠迅速斷診並建議治療方法。
避免驚喜重重的初診體驗
把小狗接回家之前，最好可以提前找到可信的獸醫並率先預約初診。也許你已有養寵物的經驗，電話裡總有一兩個家庭獸醫的號碼，那就更方便了。
如果沒有的話，建議提前做些資料搜集，並造訪或致電該診所，這有助你了解診所環境和工作人員的情況。
- 環境是否乾淨呢？
- 員工親切友善嗎？
- 客人的評價如何？
初診時，記得帶齊相關的醫療記錄，這些資料將會用來建立狗狗的醫療檔案。
如何為狗狗的初診做好準備？
協助愛犬對獸醫建立正面印象非常重要。無論是否領養的，你都應該好好準備牠們的初診。
以下是四個可以為狗狗初次見醫生前做的準備：
初診前，詢問診所可否提前帶寵物到診所熟悉環境。適當的冷靜期可以大大減低寵物的焦慮感，如果牠們對診所的環境感到熟悉，在檢查當日也會相對冷靜。
你當日會步行、開車還是騎單車呢？事先跟狗狗練習一下，帶牠去散散步，或者到安靜的公園走走。這樣可以令他們明白離開家裡並不是一件值得焦慮的事。
如果打算坐車，準備一個籠子或狗背囊，讓寵物外出時有一個安全又舒適的空間。第一次跟獸醫見面前，先讓牠適應籠子或狗背囊裡的環境，又或者放入一些屬於狗狗自己的物品，使牠產生安全感。
你成功地把狗狗帶到了診所，也很幸運牠沒有出現不安或激進的行為。但也不要鬆懈，因為你們有機會遇到其他動物或等候時間比預期來得長。因此，請務必用繩子牽著狗狗。
觀察狗狗的行為並隨機應變，以下有幾個建議：
- 帶著狗狗最喜歡的毯子和一個牠最喜愛的玩具
- 在候診間比較安靜的角落等候
- 觀察狗狗的表現及身體語言
- <盡量保持冷靜
- 當牠需要安撫時，溫柔地跟牠說話
現在是向獸醫詢問任何有關照顧狗狗的問題的最好時機。作為一個負責任的狗主人，獸醫將是協助你維持狗狗健康的最佳拍擋。所以你應該盡量提供獸醫應該知道的資訊，他們才能對你的寵物有更清晰的了解。
初診期間，獸醫會有隨時讓狗狗冷靜下來的準備。如果狗狗在過程中不小心小便了或帶點攻擊性，你也應該保持冷靜並給予安慰。無論你們做了多少準備，看醫生這件事對任何年齡的毛小孩來說都可能是一件充滿挑戰的事。
狗狗將會接受甚麼檢查?
寵物的第一次檢查通常會包括以下項目：
- 磅體重
- 聽診牠們的心臟和腹部
- 測量體溫（可以透過探肛進行）
- 檢查牠們的牙齒和牙齦
- 檢查牠們的眼睛、耳朵、鼻子和腳
- 檢查牠們的皮膚和毛髮
- 檢查牠們的淋巴結和腹部
- 最後這項檢查不一定會進行，但有些獸醫可能會採取大便樣本，檢查有沒有蠕蟲。
完成檢查後，你可以向醫生請教任何照顧狗狗時所遇到的問題。
如果醫生有處方一些藥物或提供治療計劃，確保你知道如何給狗狗餵藥。
最後，別忘了為狗狗接下來所需要的疫苗注射預約。
讓狗狗儘早學習社會化
狗狗出生後的首三個月是建立自信心的關鍵期。作為一個稱職的狗主人，你有責任儘早讓狗狗學習社會化。
一隻充份社會化的狗狗應該對人類富有信心，在向牠介紹新環境、聲音或地方時，牠們不會表現出焦慮或帶攻擊性的行為。
如果愛犬來自可靠的繁殖場，牠從少便對接觸陌生人和事情有一定的經驗，所以會比較社會化。
對於沒有社會化的狗狗來說，第一次去見獸醫便會更加有壓力。
因此，狗狗的培訓計劃應該包括社會化練習。以下是開始的基本步：
- 初生階段，大部分事物對狗狗來說都是新奇的，溫柔地向牠介紹各種質地、聲音、氣味和人物。
- 讓家庭成員參與社會化訓練，以訓練狗狗的警覺性。
- 找到過份保護和過分逼迫之間的平衡十分重要。
- 先在家中進行社會化訓練，接種疫苗後，如你覺得牠已經準備好，就可以慢慢讓牠接觸外面的世界。
- 你也可以參加幼犬訓練班，讓牠在安全並受指導的環境下接觸其他狗狗。
如果你領養了一隻較年長的狗，你可以觀察牠們跟其他寵物和人類的互動，或先向動物收容所了解牠的行為問題。
訓練時，建議採取正面積極的態度去強化訓練效果。逐步讓牠們認識新的地方和人物，協助牠們產生正面的聯想。每當牠成功完成任務時，應該好好地給予讚賞。
預防勝於治療
養寵物沒有明文規定要多久見一次獸醫，主要取決於狗狗的年齡、品種、生活方式和整體健康狀。
但在開始的頭12個月裡，你要有經常跟獸醫見面的心理準備：
- 除了必需施打的疫苗外，獸醫還要處理預防寄生蟲的工作。
- 可能會出現一些你意想不到的問題，例如小狗非常抗拒刷牙，你便會需要獸醫協助。
- 定期觀察狗狗成長進度。
狗狗成為成犬後，應每年帶牠接種疫苗。即使你認為牠的健康狀況良好，也請至少每年做一次年度檢查。當牠們進入老年期後，就需要更頻繁地見獸醫了。
定期檢查非常重要，讓獸醫能夠追蹤狗狗整體的健康狀況。有些日常的鎖事你有機會忽略了，例如漸漸增加的體重或牙齒問題。這些問題如果沒有被及時發現和治療，可能會導致更嚴重的健康問題。
如果你希望心愛的寵物能夠活得健康快樂又長壽，從你們一起的第一天就採取預防勝於治療的保健策略絕對是明智之舉。