甚麼是犬細小病毒？

犬細小病毒具有高度傳染性，是由外在環境中一種極之頑強的病毒引起的。 它會導致嚴重的腸胃炎，及經常性出血的併發症。

如果母犬在懷孕期間受到這病毒感染，會影響胎兒的發育。 該病毒無法自行複製，因此必須利用其他細胞幫助它繁殖。 犬細小病毒會殖入幼犬的消化道細胞當中，因為這些細胞自行更新的速度很快。

犬細小病毒可以致命，而這種疾病一直在威脅幼犬的健康。

感染犬細小病毒會出現哪些症狀？

幼犬或成犬若感染了犬細小病毒，可能會出現多種不同的症狀。 您需要注意的症狀包括：

發燒

昏昏欲睡

腹瀉 (可能帶血)

嘔吐

脫水

體重嚴重下降

犬細小病毒是由甚麼引起？

感染了犬細小病毒的狗會在糞便中大量排出這些病毒。 具體來說，1 公克的糞便可含高達 100 萬的感染量，在實驗條件下足以感染 100 萬隻動物。

任何人類、動物或物件接觸過被感染動物的糞便，都可能傳播這病毒。

要從犬舎或幼犬繁殖場等外在環境中清除這種疾病非常困難。 在某些情況下，這種病毒的傳染性可維持數月，甚至一年以上。

我家小狗可以接種犬細小病毒疫苗嗎？

犬細小病毒可透過接種疫苗來預防，因此務必讓您的幼犬在適當年齡接受必要的疫苗注射。

定期接受疫苗接種，疫苗注射是最有效的方法。 幼犬通常在 6 至 8 週大時開始接受疫苗注射，而犬細小病毒的疫苗則應在 7 至 9 週大時注射。

如何得知我家小狗是不是需要接種疫苗？

有些疫苗是必須接種的，而有些則是建議接種的，具體取決於您幼犬的生活方式和環境。 犬細小病毒是必須接種的疫苗，因此您的幼犬須按照接種疫苗計劃注射這疫苗。 您的幼犬在最後一次注射後至少兩週內不應與家外的狗接觸。

注射疫苗是否定可預防我的狗受到犬細小病毒感染？

病毒會變異， 有些變異很大，有些普通，有些則幾乎沒什麼變異。

犬細小病毒屬於穩定型，換言之，疫苗效力不變，不用更改。

這病毒自 1970 年代初次被發現以來一直在演變， 但這種演變是在病毒表面的細微變動，而免疫系統 (例如抗體) 亦是在病毒表面發揮作用。 因此，這病毒的變化對疫苗接種所提供的防疫效用並無影響，換言之，一經接種疫苗後，您的愛寵便可以抵抗病毒的所有變異。

還有甚麼方法可以防止我的幼犬感染犬細小病毒？

犬細小病毒在外在環境中具有高度抗性。 寵物繁殖設施是高風險環境，因此寵物仍在這環境中時便應進行初次疫苗接種， 這有助於防止犬細小病毒在一窩幼犬之間傳播。

犬舍情況亦相同，因為亦是在同一環境中有許多健康狀況不明的狗聚在一起。 為了防止疫情爆發，狗舍應採取嚴格的衛生措施，包括：

確保建築物有適當的設計，包括：

實施前向流動原則：場地採用單向流程，從風險最高的動物區起，到風險最低的動物區。

犬舍建築材料必須堅固、防水 (防滑地板)、光滑、絕緣、易於拆卸和清潔

分區管理：待產、隔離和醫療區應分隔清楚

另外，還應制定適當的清潔和消毒程序。

如我懷疑幼犬受感染了，該怎麼辦？

若愛犬開始出現犬細小病毒的任何症狀，請立即諮詢獸醫。 獸醫會進行各種物理檢驗、生化檢測及尿液分析，以確定您的愛犬是否受感染，並提出最合適行動方案。

帶幼犬回家之前，不妨直接問您的寵物繁殖者他們有否採取預防措施。 如果您對細小病毒有任何疑問，請諮詢獸醫，獸醫會就這疾病、預防方法和治療方案提供建議。