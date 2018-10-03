甚麼是犬瘟熱

犬瘟熱是一種由病毒引發的嚴重疾病，可能導致您的幼犬或成犬受惱人的咳嗽和腹瀉問題所苦。

在某些情況下，狗狗甚至可能罹患致命肺炎或癱瘓。

感染犬瘟熱會出現甚麼症狀？

感染犬瘟熱的幼犬或成犬會表現出各種不同的症狀。

犬瘟熱會出現數種症狀，因此經常難以診斷。 一般來說，您可能會發現以下症狀：

體溫偏高

腹瀉和消化問題

突然嘔吐

嗜睡

精神抑鬱

食慾不振

打噴嚏、咳嗽和呼吸道問題

眼部、皮膚或神經問題

犬瘟熱的成因是甚麼？

犬瘟熱會透過打噴嚏、咳嗽或直接接觸尿液、血液或唾液，經由染病的犬傳播開來； 共用飲水或食物碗亦會增加傳染的可能性。

我家小狗可以接種犬瘟熱疫苗嗎？

透過接種疫苗的方式可預防感染犬瘟熱，因此務必讓您的幼犬在適當年齡接受必要的疫苗接種。

在大部分情況下，幼犬通常會在 6 至 8 週大時開始疫苗接種計劃。 犬瘟熱疫苗通常於第 7 到 9 週時注射，而在 11 到 13 週時則需進行後續疫苗補打。

如何得知我家幼犬是不是需要接種疫苗？

某些疫苗屬於強制接種，而其他疫苗則是建議施打，這取決於您幼犬的生活方式以及環境可能帶來何種風險。 犬瘟熱是一種強制性的疫苗，所以您的幼犬將根據任何您同意的接種計劃，於施打時一同注射此疫苗。

接種疫苗是不是一定能讓我的狗狗對犬瘟熱免疫？

您的幼犬會需要在 15 個月後再進行一次後續疫苗補打，往後每年都需再注射一次，以確保他們擁有預防此疾病的抗體。

請與您的獸醫討論，讓他們能夠幫助您選擇最適合您的幼犬需求的疫苗接種計劃，具體取決於他們生活的環境和進行的活動。

如果我覺得幼犬感染了犬瘟熱，該怎麼辦？

患有犬瘟熱的犬會出現如腹瀉 (有時帶血) 等症狀，但這些症狀亦可能是他們罹患了其他疾病。 他們可能感染犬細小病毒，這對幼犬和成犬而言經常會有致命危險。 確認愛犬是否出現其他症狀，以及這些症狀如何影響他們的正常行為。

如果您的幼犬有腹瀉情況但行為正常，首先要做的是檢查他們吃的東西。 幼犬富有十足的好奇心，他們往往會吃下不該吃的東西，所以當您帶幼犬外出時，請盡量留意他們。

如果出現其他犬瘟熱的症狀，請立即諮詢您的獸醫。 獸醫會進行一些生化檢驗及尿液分析，以判斷您的愛犬是否受到感染，並建議您最適合採取的解決方案。

在與獸醫討論過後，您可能得知愛犬照護計劃，而讓愛犬接種正確的疫苗是其中相當重要的一環。 第一次帶新飼養的幼犬回家後請記得儘快與獸醫聯繫，以確保他們可以在合適的時間替幼犬接種疫苗，幫助您的愛犬維護良好的健康。

如對犬瘟熱有任何疑問，請向獸醫尋求意見；他們會為您提供關於此疾病預防、治療方面的建議。