是否要讓幼犬絕育這個決定絕不能輕率。 絕育對幼犬和家居環境都有很多好處，但也會影響幼犬的行為。

甚麼是絕育？

「絕育」這詞語一般適用於公犬，但有時公母犬都適用。 進行了絕育手術後的幼犬便不再有繁殖能力。 對公犬進行絕育手術亦稱為閹割。

絕育手術是如何進行？

獸醫會為公犬進行一個手術。 最常見的絕育方式是將狗的睾丸完全切除，也稱為「手術切除」。 這手術會使幼犬身體不會再產生精子，亦即不能使母犬受孕和繁殖下一代。

應在甚麼時候讓愛犬進行絕育？

如果決定讓愛犬絕育，手術應在他們的性成熟期之前即約 7 至 10 個月大的時候進行。 大型犬和巨型犬的性成熟期相對較遲，因此應在他們年齡稍大一點時進行絕育。 獸醫會向您建議愛犬進行絕育的最佳時間，即對您和幼犬來說最安全、最方便的時刻。

如何知道應否讓我家幼犬進行絕育？

讓幼犬絕育有幾個好處，包括可改善他們的健康，並會為您的家居環境帶來好的影響：

絕育可減少幼犬在外遊蕩、打架和對其他狗的敵意

絕育能消除或減少其他公犬在您的花園裡標記地盤

絕育可減少愛犬跑掉的風險

絕育可避免您無準備要的幼犬出生並可防止性傳染病

絕育可減少攻擊性行為的發生

但另方面亦有證據顯示，與未絕育的幼犬相比，已絕育的幼犬患上前列腺腫瘤和骨癌的風險較高。

如何餵養絕育後的幼犬？

絕育後的幼犬在新陳代謝方面會出現變化， 這會影響他的能量需求，體重會容易增加並因而帶來健康問題。 這情況可能會在短短幾星期或幾個月內發生，因此，如果決定讓愛犬絕育，必須事先做好準備。

您必須立即按照已絕育的愛犬在營養方面的新需要，餵食專為他們特殊情況而設計的糧食。 您的獸醫亦會建議您多注意愛犬體重，及調整他手術後的食物。

讓幼犬絕育是很普遍的，可以使他們的行為和家居生活更加平靜安詳。 但是否要讓狗絕育完全是您的抉擇。若您感到難以確定，可請教您的獸醫，他們會很樂意為您提供建議。