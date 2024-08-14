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幼犬的健康問題和症狀

幼犬由於免疫系統不成熟，比成年犬更容易出現健康問題。
Jack Russell Terrier puppy lying down in a dog bed

疾病常見徵兆

幼犬出現以下症狀便代表他可能患病。如果您及早發現任何問題，不妨諮詢您的獸醫。
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1.眼睛、嘴巴及鼻子

咳嗽、打噴嚏、嚴重氣喘或呼吸困難等症狀都可能是疾病的徵兆。 請注意口臭、口水增加，以及眼睛乾涸、混濁或發紅等症狀。

2.行為

您可能會注意到幼犬的活動量降低，或者對日常活動興趣減少， 這可能包括睡眠增加或其他行為上的改變。

3.皮膚變化

密切注意幼犬皮膚的任何變化，例如乾燥、損傷或發紅。

4.進食和消化

您的幼犬可能會食慾不振、體重下降、消化不良，或者大便有血、粘液、蠕蟲或未消化的食物。 您可能還會注意到他過量飲水或尿頻。

5.關節僵硬

關節僵硬或難以站立或爬樓梯，通常都可能是幼犬生病的跡象

幼犬的常見疾病

以下將更詳細地介紹您的幼犬可能遇到的一些健康問題和常見疾病。

English Setter standing black and white

尋找獸醫

若對愛犬的健康有任何疑慮，諮詢獸醫永遠都是明智的做法。

尋找獸醫
Jack Russell Terrier Adult standing in black and white on a white background

幼犬的健康

請了解任何有關幼犬健康的知識和照顧他們的方法。

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