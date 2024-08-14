幼犬的健康問題和症狀
幼犬由於免疫系統不成熟，比成年犬更容易出現健康問題。
疾病常見徵兆
幼犬出現以下症狀便代表他可能患病。如果您及早發現任何問題，不妨諮詢您的獸醫。
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1.眼睛、嘴巴及鼻子
咳嗽、打噴嚏、嚴重氣喘或呼吸困難等症狀都可能是疾病的徵兆。 請注意口臭、口水增加，以及眼睛乾涸、混濁或發紅等症狀。
2.行為
您可能會注意到幼犬的活動量降低，或者對日常活動興趣減少， 這可能包括睡眠增加或其他行為上的改變。
3.皮膚變化
密切注意幼犬皮膚的任何變化，例如乾燥、損傷或發紅。
4.進食和消化
您的幼犬可能會食慾不振、體重下降、消化不良，或者大便有血、粘液、蠕蟲或未消化的食物。 您可能還會注意到他過量飲水或尿頻。
5.關節僵硬
關節僵硬或難以站立或爬樓梯，通常都可能是幼犬生病的跡象
幼犬的常見疾病
以下將更詳細地介紹您的幼犬可能遇到的一些健康問題和常見疾病。
寄生蟲是在幼犬身上或體內寄生的生物，也可以傳播給人類。
跳蚤是幼犬中最常見的寄生蟲，會引起瘙癢、皮膚發炎甚至過敏。 壁蝨是另一種要避免幼犬感染的體外寄生蟲， 牠們會寄生在狗的皮膚上，吸吮他的血液並傳播疾病，包括致命疾病。
至於內部寄生蟲，蠕蟲是最常見的威脅。
無論是內部寄生蟲還是外部寄生蟲，預防勝於治療。 而且，由於幼犬對寄生蟲尤其敏感，因此必須定期進行預防治療。 獸醫可以為您的幼犬建議最佳的方法。
幼犬腹瀉頗常見，成因有很多。 腹瀉可能包括 1、2 次能迅速恢復的輕症，也包括由嚴重疾病或阻塞引起的嚴重胃病。
幼犬腹瀉的常見原因包括：
- 搬到新家的壓力。
- 新的飲食，尤其是如果飲食引入得太快的話。
- 進食一些不應該吃的東西，例如室內植物、垃圾、玩具或污垢。
- 蠕蟲等寄生蟲。
- 細小病毒等傳染病。
如果您的幼犬腹瀉，最好記下日期、時間和一致性，以便進行監察，並與獸醫分享詳情。 如果情況非常嚴重或在 1、2 天內無法完全康復，請務必諮詢您的獸醫。
狗房咳是一種傳染性極高的呼吸系統疾病， 這疾病是在狗之間通過直接接觸或共用物件 (如食物或水碗) 傳播的。 因此，這種病在狗房、日託中心或狗展等環境中傳播得特別迅速。
最常見的症狀是劇烈的乾咳，然後可能會出現噁心。 其他症狀包括流鼻涕、打噴嚏和眼分泌物。 狗房咳的嚴重個案較常出現在較年幼的幼犬及免疫系統較弱的狗身上，所以請您問清楚您的幼犬有沒有接種抵抗狗房咳的疫苗。
毛囊蟲病是一種會引致嚴重痕癢且具有高度傳染性的皮膚病， 是由蟎蟲鑽入皮膚表面並產卵繁殖更多蟎蟲而引起的。 狗通常是通過直接接觸或與其他狗共用被褥而感染毛囊蟲病； 但是一種不太常見的類型是經由母犬傳給幼犬，萬一幼犬的免疫系統減弱就會受感染。
毛囊蟲病的症狀包括劇烈地抓癢、皮疹、掉毛和皮膚結痂，這些可能會導致繼發性感染。 獸醫可以提供各種毛囊蟲病的治療方法，通常可以在 1 個月內清除。
犬細小病毒是一種傳染性高的病毒性疾病， 會引起嚴重的腸胃炎，並經常引起出血併發症，甚至可以致命。
幼犬染上細小病毒的症狀包括：
- 腹瀉 (可能大便有血)
- 嘔吐
- 發燒
- 嗜睡
- 脫水
- 體重驟降或厭食
如果您擔心您的幼犬可能染上細小病毒，請立即諮詢獸醫。 另外，要特別注意有關糞便的衛生。細小病毒可能會經與受感染動物糞接觸的人、動物或物件傳播。
幸好，細小病毒可以靠接種疫苗抵抗，因此請確保這已包括在您的幼犬的疫苗接種計劃之中。