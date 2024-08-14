寄生蟲是在幼犬身上或體內寄生的生物，也可以傳播給人類。

跳蚤是幼犬中最常見的寄生蟲，會引起瘙癢、皮膚發炎甚至過敏。 壁蝨是另一種要避免幼犬感染的體外寄生蟲， 牠們會寄生在狗的皮膚上，吸吮他的血液並傳播疾病，包括致命疾病。

至於內部寄生蟲，蠕蟲是最常見的威脅。

無論是內部寄生蟲還是外部寄生蟲，預防勝於治療。 而且，由於幼犬對寄生蟲尤其敏感，因此必須定期進行預防治療。 獸醫可以為您的幼犬建議最佳的方法。