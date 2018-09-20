我的幼犬有腹瀉嗎？
幼犬腹瀉其實很常見，這可以只是偶爾發生一、兩次並無大礙的情況，但亦可能是較嚴重的胃腸道症狀，顯示存在頗嚴重的疾病。 幼犬出現腹瀉的原因有幾個。
您新養了一隻幼犬，第一星期過得挺好，他已認識家裡各人，吃得好，基本上能夠整夜熟睡，接受家居訓練時進展良好。 然後一天早上，您帶幼犬外出時發現他拉肚子了， 您該怎麼辦？
甚麼原因導致我的幼犬腹瀉？
幼犬腹瀉其實很常見，這可以只是偶爾發生一、兩次並無大礙的情況，但亦可能是較嚴重的胃腸道症狀，顯示存在頗嚴重的疾病。 幼犬出現腹瀉的原因有很多：
- 精神緊張： 對於幼犬來說，有個新家是興奮的事，但亦會因為有各樣變化而感到很大的壓力。 因此，幼犬出現輕度胃腸道不適，並進展為腹瀉的情況並不罕見。 為了減輕幼犬的壓力，請讓他們慢慢適應新環境。 在最初幾週內盡量不要讓他們有太多訪客，以免他們感到吃不消。 讓他們有充足的安靜時間和小睡時間，並每天定時安排分次進食、玩耍、休息和運動。
- 適應新食物： 請記住，視乎您幼犬的年齡，他們可能剛斷奶，因而面對重要的飲食變化。 如果您換成飼料顆粒，可能會導致暫時性的腸胃不適，尤其當飼料換得太快。 如果您要轉換幼犬的食物，請用 7 至 10 天的時間慢慢轉換，在此期間逐漸增加新食物的比例。
- 天生好奇，甚麼都要試： 所有幼犬都天生好奇，探索新事物時往往會將新奇的物件放入嘴裡，甚至吞入肚中。 無人看管的幼犬可能會吃下垃圾、玩具、室內植物、昆蟲，或甚至污垢，因而導致胃部不適，或更嚴重的是腸道阻塞。
- 寄生蟲感染： 寄生蟲感染可能來自不潔的飲食，或是由母親傳染。 若懷疑幼犬有寄生蟲，請立即帶他去見獸醫。 寄生蟲感染必須使用獸醫處方藥物來治療。
- 細菌感染： 幼犬腹瀉是幾種傳染病中最常見症狀之一， 其中最嚴重的是細小病毒，這是一種具高度傳染性的疾病，可能會危及生命。 感染細小病毒的幼犬除了出現嚴重腹瀉外，還會嗜睡、發燒並有腹痛和不適的跡象。 幼犬特別容易感染細小病毒，因此定必要按時進行疫苗接種。
預防幼犬腹瀉
減輕愛犬面對的壓力，並在引入新食物時不要操之過急，這都是預防幼犬腹瀉的好方法，卻非唯一的方法。 請確保任何時間都看管著您的幼犬， 隨時留意幼狗的舉動可助避免他們吃下危險物品，或惹上麻煩。
引起幼犬腹瀉的原因有多種，因此當您發現他們有腹瀉時，請務必諮詢您的獸醫。 與您的獸醫合作製定健康計劃並積極執行，可助愛犬穩健地成長。 把愛犬帶回家後數天之內，請帶他們到獸醫那裡進行全身檢查。 您的獸醫會評估幼犬的整體健康狀況，檢查是否有寄生蟲，並回答您有關餵飼和保健的任何問題。
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