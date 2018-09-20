您新養了一隻幼犬，第一星期過得挺好，他已認識家裡各人，吃得好，基本上能夠整夜熟睡，接受家居訓練時進展良好。 然後一天早上，您帶幼犬外出時發現他拉肚子了， 您該怎麼辦？

甚麼原因導致我的幼犬腹瀉？

幼犬腹瀉其實很常見，這可以只是偶爾發生一、兩次並無大礙的情況，但亦可能是較嚴重的胃腸道症狀，顯示存在頗嚴重的疾病。 幼犬出現腹瀉的原因有很多：