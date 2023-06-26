10 種不可給狗狗吃的有毒食物
很多主人都知道，朱古力對狗狗會造成嚴重的問題。 不過，家裡還有很多常見的食物可能也會導致您的愛寵出現嚴重問題。 另外可能也有其他不可讓犬隻食用的家庭食品和物品，所以如果要餵食飼料以外的食物，請先諮詢獸醫。
人造甜味劑
從硬木樹萃取的木糖醇是一種人造甜味劑，香口膠、無糖花生醬、牙膏和其他產品都會加入這種甜味劑。 人類如果過量攝取木糖醇，會導致腹脹、胃腸脹氣和腹瀉，而對犬隻而言，木糖醇則具有毒性。 因此請務必將含有木糖醇的產品放在狗狗絕對吃不到的地方。
酒精
狗狗和人類不同，他們的腎臟無法有效分解酒精，因此可能導致生病。 對於您的愛犬而言，新鮮、乾淨的清水就是最好的。
牛油果
狗狗可以食牛油果，但牛油果籽、皮和葉子卻對狗狗有毒， 因為裡面含有一種稱為 Persin 的毒素，會導致狗狗嘔吐和腹瀉。
咖啡因
咖啡因屬於一種對狗有毒的化合物（甲基黃嘌呤）。和人一樣，咖啡因會對狗狗產生興奮作用，包括心跳加速和過度活躍。然而，這些影響在狗狗身上更加嚴重。少量攝取可能會導致狗狗出現焦躁不安的行為，例如來回踱步和過度吠叫。較高的劑量則可能會導致顫抖、心律不整、癲癇或器官損傷。
除了咖啡和蘇打水，咖啡因和其他甲基黃嘌呤還可能存在於茶、朱古力、糖果、香口膠、能量飲品、某些補品和藥物中。只要攝入20 mg/kg就可能導致狗狗出現上述症狀。例如，一隻5kg（11lb）的狗狗在攝食了2小塊黑朱古力或半粒普通的200mg咖啡因藥丸後，就可能出現症狀。
朱古力
很多實驗都證實朱古力對狗狗而言毒性非常高。 因為巧克力含有可可鹼，一種會中斷狗狗的代謝過程的興奮劑。 黑朱古力及烘焙用朱古力的可可鹼含量特別高，所以對他們而言更加危險。 如果不慎誤食，視攝取量而定，狗狗可能會有胃部不適、心臟病、癲癇，或甚至死亡。
油炸和富含脂肪的食物
油炸及脂肪含量高的食物不只對人體不好，這種食物對狗狗一樣，並無任何好處。 高脂肪食物會導致狗狗胃部不適，有的狗亦可能會因此罹患胰臟炎。 此外，如果經常食用這種類型的食物，亦會導致出現肥胖和相關的健康問題。
大蒜和洋蔥
許多人經常用洋蔥和大蒜做飯，但對狗狗來說，這些主要食材卻是有毒的。 無論是煮熟或是生的大蒜和洋蔥，狗狗食用後會對其紅血球造成損害，從而導致貧血。
葡萄和葡萄乾
這些水果對人類雖然健康，但對狗狗來說卻是有毒。 葡萄和葡萄乾會嚴重影響狗隻的健康，並可能導致急性和突然的腎功能衰竭。
堅果
雖然堅果看似很健康，但卻要避免給狗隻食用。 堅果的大小可能會導致其窒息，而由於堅果含豐富脂肪，可能會導致寵物腸胃不適。 尤其是已證實夏威夷豆對狗隻來說有極大毒性；雖然不會導致死亡，但會令狗隻無法走路、嘔吐、嗜睡和發抖。
牛奶、奶油和芝士
成犬因缺少足夠的消化酶，所以無法消化乳製品。 亦即是說，如果他們攝取牛奶、奶油或芝士，就會出現乳糖不適症，症狀包括嘔吐、腹瀉和腸胃不適。
如果您認為自己的愛犬可能已經吃下不該吃的東西，請立即尋求獸醫協助，以獲得重要的相關建議。 您亦應該要將有毒的食物放在狗隻無法觸碰的地方，以確保他們只攝取最適合他們的食物。
點讚和分享此頁