10 種不可給狗狗吃的有毒食物

很多主人都知道，朱古力對狗狗會造成嚴重的問題。 不過，家裡還有很多常見的食物可能也會導致您的愛寵出現嚴重問題。 另外可能也有其他不可讓犬隻食用的家庭食品和物品，所以如果要餵食飼料以外的食物，請先諮詢獸醫。

人造甜味劑

從硬木樹萃取的木糖醇是一種人造甜味劑，香口膠、無糖花生醬、牙膏和其他產品都會加入這種甜味劑。 人類如果過量攝取木糖醇，會導致腹脹、胃腸脹氣和腹瀉，而對犬隻而言，木糖醇則具有毒性。 因此請務必將含有木糖醇的產品放在狗狗絕對吃不到的地方。

酒精

狗狗和人類不同，他們的腎臟無法有效分解酒精，因此可能導致生病。 對於您的愛犬而言，新鮮、乾淨的清水就是最好的。

牛油果

狗狗可以食牛油果，但牛油果籽、皮和葉子卻對狗狗有毒， 因為裡面含有一種稱為 Persin 的毒素，會導致狗狗嘔吐和腹瀉。

咖啡因

咖啡因屬於一種對狗有毒的化合物（甲基黃嘌呤）。和人一樣，咖啡因會對狗狗產生興奮作用，包括心跳加速和過度活躍。然而，這些影響在狗狗身上更加嚴重。少量攝取可能會導致狗狗出現焦躁不安的行為，例如來回踱步和過度吠叫。較高的劑量則可能會導致顫抖、心律不整、癲癇或器官損傷。

除了咖啡和蘇打水，咖啡因和其他甲基黃嘌呤還可能存在於茶、朱古力、糖果、香口膠、能量飲品、某些補品和藥物中。只要攝入20 mg/kg就可能導致狗狗出現上述症狀。例如，一隻5kg（11lb）的狗狗在攝食了2小塊黑朱古力或半粒普通的200mg咖啡因藥丸後，就可能出現症狀。

朱古力

很多實驗都證實朱古力對狗狗而言毒性非常高。 因為巧克力含有可可鹼，一種會中斷狗狗的代謝過程的興奮劑。 黑朱古力及烘焙用朱古力的可可鹼含量特別高，所以對他們而言更加危險。 如果不慎誤食，視攝取量而定，狗狗可能會有胃部不適、心臟病、癲癇，或甚至死亡。