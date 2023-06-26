10 種不可給狗狗吃的有毒食物

從牛油果皮到澳洲堅果，以下是十種會導致犬隻發生嚴重健康問題的食物，所以絕對不可以給他們吃。
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成年犬躺在廚房裡。

很多主人都知道，朱古力對狗狗會造成嚴重的問題。 不過，家裡還有很多常見的食物可能也會導致您的愛寵出現嚴重問題。 另外可能也有其他不可讓犬隻食用的家庭食品和物品，所以如果要餵食飼料以外的食物，請先諮詢獸醫。

人造甜味劑

從硬木樹萃取的木糖醇是一種人造甜味劑，香口膠、無糖花生醬、牙膏和其他產品都會加入這種甜味劑。 人類如果過量攝取木糖醇，會導致腹脹、胃腸脹氣和腹瀉，而對犬隻而言，木糖醇則具有毒性。 因此請務必將含有木糖醇的產品放在狗狗絕對吃不到的地方。

酒精

狗狗和人類不同，他們的腎臟無法有效分解酒精，因此可能導致生病。 對於您的愛犬而言，新鮮、乾淨的清水就是最好的。

牛油果

狗狗可以食牛油果，但牛油果籽、皮和葉子卻對狗狗有毒， 因為裡面含有一種稱為 Persin 的毒素，會導致狗狗嘔吐和腹瀉。

咖啡因

咖啡因屬於一種對狗有毒的化合物（甲基黃嘌呤）。和人一樣，咖啡因會對狗狗產生興奮作用，包括心跳加速和過度活躍。然而，這些影響在狗狗身上更加嚴重。少量攝取可能會導致狗狗出現焦躁不安的行為，例如來回踱步和過度吠叫。較高的劑量則可能會導致顫抖、心律不整、癲癇或器官損傷。

除了咖啡和蘇打水，咖啡因和其他甲基黃嘌呤還可能存在於茶、朱古力、糖果、香口膠、能量飲品、某些補品和藥物中。只要攝入20 mg/kg就可能導致狗狗出現上述症狀。例如，一隻5kg（11lb）的狗狗在攝食了2小塊黑朱古力或半粒普通的200mg咖啡因藥丸後，就可能出現症狀。

朱古力

很多實驗都證實朱古力對狗狗而言毒性非常高。 因為巧克力含有可可鹼，一種會中斷狗狗的代謝過程的興奮劑。 黑朱古力及烘焙用朱古力的可可鹼含量特別高，所以對他們而言更加危險。 如果不慎誤食，視攝取量而定，狗狗可能會有胃部不適、心臟病、癲癇，或甚至死亡。

Adult Airedale Terrier standing outdoors sniffing the ground.

油炸和富含脂肪的食物

油炸及脂肪含量高的食物不只對人體不好，這種食物對狗狗一樣，並無任何好處。 高脂肪食物會導致狗狗胃部不適，有的狗亦可能會因此罹患胰臟炎。 此外，如果經常食用這種類型的食物，亦會導致出現肥胖和相關的健康問題。

大蒜和洋蔥

許多人經常用洋蔥和大蒜做飯，但對狗狗來說，這些主要食材卻是有毒的。 無論是煮熟或是生的大蒜和洋蔥，狗狗食用後會對其紅血球造成損害，從而導致貧血。

葡萄和葡萄乾

這些水果對人類雖然健康，但對狗狗來說卻是有毒。 葡萄和葡萄乾會嚴重影響狗隻的健康，並可能導致急性和突然的腎功能衰竭。

堅果

雖然堅果看似很健康，但卻要避免給狗隻食用。 堅果的大小可能會導致其窒息，而由於堅果含豐富脂肪，可能會導致寵物腸胃不適。 尤其是已證實夏威夷豆對狗隻來說有極大毒性；雖然不會導致死亡，但會令狗隻無法走路、嘔吐、嗜睡和發抖。

牛奶、奶油和芝士

成犬因缺少足夠的消化酶，所以無法消化乳製品。 亦即是說，如果他們攝取牛奶、奶油或芝士，就會出現乳糖不適症，症狀包括嘔吐、腹瀉和腸胃不適。

如果您認為自己的愛犬可能已經吃下不該吃的東西，請立即尋求獸醫協助，以獲得重要的相關建議。 您亦應該要將有毒的食物放在狗隻無法觸碰的地方，以確保他們只攝取最適合他們的食物。

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