讓您的幼犬認識成人、兒童和寵物
對於年幼的幼犬而言，認識新的人事物可能會令他們感到害怕，而且負面的經歷亦會對他們造成深遠的影響。 因此，您必須學習讓他們認識每件新事物時，如何盡可能地小心進行。
即使您的幼犬可以與您和您的家人自在地相處，他面對其他新朋友也會感到緊張。 這些要訣可以確保他們初次見面時會感到自在。
限制訪客人數
為免幼犬不知所措，請在帶他回家後頭幾天裡盡量減少訪客。
循序漸進
一次過見到很多人的話，幼犬可能會被嚇到，所以請給他機會個別適應每一個人。
冷靜地說話
請大家與您的幼犬見面時收斂興奮的心情，並使用鎮定的聲線，動作要溫柔。
讓幼犬作主動
當有人太快接近幼犬，或者有人把他傳給另一個人，他可能會感到受威脅。 最好的方法是請大家安靜地坐著，等待您的幼犬去接近他們。
慢慢來
請讓您的幼犬有足夠的時間去認識每個人。 此時建立的正面體驗，對幼犬在家以外遇到新朋友時有所幫助。
留意他們的肢體語言
留意您的幼犬是否有焦慮的跡象，例如避開眼神接觸或尾巴保持下垂。 如果發生這種情況，請將他帶離房間，讓他可以花些時間安靜地獨處。
孩子們對飼養幼犬感到興奮是很自然的。 但是您必須要讓他們明白該如何應對，並確保他們在幫助幼犬發展、安全和快樂地成長所擔當的角色。
就算您家中沒有小朋友，最好能讓幼犬與您認識的其他小朋友互相認識。 否則，他們之後一起生活時，幼犬可能會變得焦慮不安。 這裡有些重點要記住。
要求孩子們安靜地坐著
教導孩子們坐著不動，讓幼犬主動靠近孩子，這樣您的幼犬便不會受驚或害怕。
教導謹慎的照料方式
請向孩子展示如何撫摸您的幼犬，以及抱起他時要支撐他的肚子和屁股。 不過，初時最好還是不要讓孩子抱起您的幼犬，並提醒他們不要時常擁抱或過分關注幼犬。
睡眠和進食期間保持安靜
為避免被咬和抓傷，孩子必須知道在幼犬進食和睡覺時不要騷擾他。
不要引誘或刺激他
禁止孩子用玩具或食物引誘幼犬， 並確保他們了解自己需要保持鎮定，而且不要像對待玩具一樣對待幼犬。
時常監督
請不要讓孩子與幼犬獨處；當孩子與幼犬一起玩的時候一定要有一位大人在場。
寵物有時地盤意識很強，所以當您將新養的幼犬介紹給其他任何寵物認識時，必須控制場面，保持敏銳。 請謹記這些重要事項。