介紹清單

及早讓他認識氣味 將幼犬帶回家之前，最好給他一張沾上您現有寵物氣味的毯子，反之亦然。 這樣，他們見面時就已經熟悉彼此的氣味。

檢查是否已接種疫苗 將您的幼犬介紹給其他狗之前，請確保他已接種疫苗。

減少威脅 在花園或公園等中性的地方把其他寵物逐隻介紹給您新養的幼犬認識，這樣他們便不太會感到受威脅。 兩者都需要用牽繩牽著，然後給他們足夠的時間去嗅聞，並適應彼此。

保持耐心 如果其他寵物的反應不積極，請避免對其進行懲罰。 動物需要建立自己的規則和等級制度才能和諧地生活，而通常由較年長的寵物做主導。

設置安全區 讓幼犬感到疲倦或受到威脅時有地方可以逃跑。

時常監督 永遠不要讓您的幼犬獨自與其他寵物一起。