如何令幼犬社會化
社會化是指為幼犬帶來新視野、聲音和體驗的過程， 這完全是為了幫助他們適應世界，並教會他們面對未遇過的情況時要保持自信。
社會化有甚麼幫助？
有效的社會化對您和幼犬的共同生活至關重要，因為幼犬長遠的身心健康會受到巨大影響。 雖然只需要幾個星期就可以使您的幼犬社會化，但是他們在出生後頭幾個月中所學到的事情會終生受用。
1: 時間就是一切
越早開始社會化，對您和您的幼犬來說就越簡單，越有滿足感。
2: 社會化是一個過程
請按部就班， 不要令幼犬承受過度刺激。
3: 跟從幼犬的步伐
每隻幼犬的成長速度都不一樣，因此切勿強迫您的愛犬嘗試一些他們不喜歡的事物。 如果他們害怕，請暫停一下，改天再嘗試。 如果您的幼犬看起來很膽怯，請重新思考如何在不同的情況下讓他認識那種事物。
4: 正面鼓勵
雖然讓幼犬經歷新的體驗至關重要，但這些體驗必須以獎勵 (遊戲、食物或關愛) 作為後盾，以鼓勵他繼續做出良好行為。
您應該為幼犬引入甚麼？
以下的建議是可以幫助您的幼犬社會化的設置類型、情況和經歷：
噪音
這個世界充滿了奇怪的聲音，幼犬最初可能會害怕這些聲音。 請在幼犬幼年時讓他認識火車、風筒、洗衣機、手提電話、水煲、電視、音樂、汽車警報器和煙花的聲音，這些聲音都值得探索。
地方
幼犬通常都熱衷於探索新的地方，所以請您帶幼犬去別人的房屋、學校、公園、升降機及樓梯、巴士及火車、街市和交通路口等有趣的環境，可讓他們一邊成長，一邊仔細探索。
人
認識各種各樣的人對您的幼犬的成長和交際很有用。 請考慮帶他們到新的社交環境中，讓他們以積極、冷靜的方式與未見過的人接觸， 可能包括獸醫、穿制服的人、單車手及其他他們可能不常見的人。
表面
起初，屋內和屋外的不同表面都可能會令幼犬害怕。 您可以先從城市、鄉村和海灘開始。 讓幼犬認識不同的高度、坡度和質地 (例如沙、木頭和瓷磚表面) 也很有用，這樣他發展到成年時便不會被這些變化嚇倒。
天氣
我們認為理所當然的事情，例如雨、風或雪，對於幼犬來說都是不尋常的經歷。 請嘗試帶幼犬在不同的天氣情況下散步，幫助他們適應天氣、氣候和溫度的變化。 有些品種可能需要防護衣物，以保持溫暖和乾爽。
無論您帶幼犬去哪裡，必須保持鎮定，並使他們感到這些新體驗都是正常的。
幼犬的社會化時間表
在出生後頭幾個月，幼犬非常樂意經歷新的體驗和學習。 這個時間表反映了社會化最重要的階段，以及在這些階段應執行的任務。
出生至 2 個月
幼犬在出生頭 2 個月與母親和同窩幼犬在一起，可有效幫助他們社會化。 他們學習的行為、面對的經歷和與人類的互動，以及母親的健康和性情，對他們的行為發展都起著很大的作用。 作為準主人，您應該花時間探訪有興趣的繁殖者，並檢查：
2 至 3 個月
從幼犬到達新家的那一刻起，便可以逐步開始社會化的過程，創造學習體驗，並獎勵良好的行為。 即使您的幼犬尚未接種所有疫苗，您也應該帶他到室外，讓他接觸人或在花園裡玩耍， 只要確保您的幼犬只與已接種所有疫苗的狗接觸便可。
3 至 4 個月
當接種所有疫苗後，您和您的小狗就可以放心地開始進一步探索了。 這是幼犬學習的關鍵時期，因此您們相處的時間越多，而且越努力社會化就越好。 所有苦功都會得到回報！
您的幼犬的大腦正不斷發育，所以他的學習速度難以置信地快。 在這個「社會化時期」期間，您的幼犬更容易接受新的情況和遭遇。 因此，在此期間讓他們接受新的體驗可能會對他們日後的健康產生巨大而積極的影響。
普遍人都誤解幼犬在完成 12 週的第二次注射前，都應該留在家中。 雖然此時的幼犬比較容易感染多種疾病，但這並不代表他們完全不准外出。 只要您謹慎處理，而且只帶幼犬到感染風險低的地方，則可以在 8 週後開始帶幼犬外出。
狗會以多種行為表現恐懼，例如嗚咽、僵硬起來、將尾巴放在雙腿之間，以及突然動怒或吠叫。 如果您認為您的愛犬被某個人、情況、噪音或任何其他東西嚇到了，請冷靜地遠離觸發情緒的事物，直到幼犬冷靜下來和再次吃東西為止。 如果您覺得您的愛犬樂意的話，請逐漸讓他重新認識那件事物，並獎勵正面的行為。 如果您的幼犬仍然很害怕，便帶他離開那個處境。 如果您不確定幼犬的反應代表甚麼，請諮詢專業訓練員或獸醫。
在幼犬初出生最容易接受新體驗的時候開始
逐漸及定期向您的幼犬介紹新事物
盡量讓您的幼犬經歷多一點正面的體驗
如果您的幼犬對新情況有奇怪或不確定的反應，請分散他的注意力。 請保持寬容，並給予小食或獎勵
先觀察，後參與
請時常讓您的幼犬先冷靜地觀察任何新的環境或體驗，才讓您投入參與。 如果您強迫幼犬面對新的情況、人或地方，卻不給他一點時間去適應和理解他們，可能會形成負面的記憶和行為。 以下是有助這個過程的 3 個簡單技巧
1/3
進入一個新的地方如繁忙的廣場、充滿兒童或狗的公園或擁擠的火車站時，請讓您的愛犬站在外圍觀察， 並以稱讚或給予小食的形式鼓勵他。
從遠處觀察
進入一個新的地方如繁忙的廣場、充滿兒童或狗的公園或擁擠的火車站時，請讓您的愛犬站在外圍觀察， 並以稱讚或給予小食的形式鼓勵他。
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如果無法遠距離觀察 (例如在朋友家中或參加訓練班時)，請確保在您附近為他創建一個安全的空間。
創建一個安全的空間
如果無法遠距離觀察 (例如在朋友家中或參加訓練班時)，請確保在您附近為他創建一個安全的空間。
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教導您的幼犬在遇到新的體驗或看到可怕或令人興奮的事情時要冷靜應對，並獎勵他們的良好行為。
鼓勵冷靜應對
教導您的幼犬在遇到新的體驗或看到可怕或令人興奮的事情時要冷靜應對，並獎勵他們的良好行為。