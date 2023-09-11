幼犬飲食指南│小狗品種、體型、營養需求是關鍵
透過本⽂您可以了解：
⼀、幼犬飲食量需根據狗狗體型和品種特性而定
⼆、小狗餵食關鍵在於滿足寵物營養需求
三、留意小狗吃東西，預防潛在健康問題
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小狗出生3週後開始長牙，除了餵母乳外，可以適當添加斷奶食品輔助餵食。一個月後，小狗會經歷幼犬離乳時期，此時幼犬照顧要注意營養的均衡，並開始讓牠們接觸固體食物。但是離乳轉換食物過程要循序漸進，否則將會造成腸胃不適，出現狗消化不良症狀，例如狗拉肚子、嘔吐等。那麼在第一次選擇幼犬食物時您需要考慮什麼呢？
一、幼犬飲食量需根據狗狗體型和品種特性而定
為幼犬選擇食物時，首要考慮的是小狗品種和體型。不同幼犬品種擁有特定的營養和熱量需求。為了確保幼犬獲得完整均衡的營養，可以選擇專為您的狗狗量身定製的營養膳食。正確瞭解幼犬餵食份量，讓牠們享有健康的幼年生活。
幼犬體型大小對牠們所需的食物種類有著重大影響力，也影響狗狗食物消化和反應。基本上，成犬的體型可分為以下五種類別：
- 超小型：成犬體重不超過 4 kg
- 小型犬：成犬體重不超過 10 kg
- 中型犬：成犬體重介於 11 至 25 kg之間
- 大型犬：成犬體重介於 26 至 45 kg之間
- 巨型犬：成犬體重超過 45 kg
請依照您幼犬成年時的理想體重，選擇牠們適合的食物 (您可從牠們的品種來確定，或者諮詢獸醫制定後續三個月的幼犬飲食營養計劃)。這種選擇是為了滿足該類體型狗狗的健康需求而設計，這意味著您正在幫助幼犬以最佳狀態開啟牠們的生命旅程。
（想更瞭解餵食幼犬一次需要準備多少食物，可以參考這篇文章：應該多久餵食幼犬一次）
二、小狗餵食關鍵在於滿足寵物營養需求
想讓幼犬獲得充足營養，請根據幼犬體型和品種來進行餵食，確保牠們獲得所需的能量、護理和健康照顧。
超小型犬和小型犬由於其下顎和牙齒的特性，需要食物的大小和軟硬都適中，這樣才能順利咀嚼。當幼犬處於離乳期時，需要在狗狗餵食前將食物加水軟化，以確保牠們易於進食。
中型犬喜歡花大量時間去戶外活動，因此牠們的食物需提供適當的能量，有助於提高身體的自然免疫力。但在幼犬生長發育過程中，如果攝入過多熱量，容易導致幼犬超重變得肥胖，甚至身體出現疾病。因此正確和精準的飲食可以降低牠們患肥胖的機率。
大型犬和巨型犬的成長速度相對較慢，過了生長期後才會發育肌肉。牠們需要能夠令身體持續成長的食物，同時狗食物要符合口腔大小的軟硬度和形狀，鼓勵牠們充分咀嚼，並減緩進食的速度。
三、留意小狗吃東西，預防潛在健康問題
隨著寵物身體的快速成長，幼犬的消化系統變得極為敏感，尤其是大型犬。為了保證寵物獲得最佳飲食，需選擇營養均衡且易於消化的食物。
體型較小的犬可能會面臨牙齒問題，例如牙垢堆積、產生狗牙結石等。因此，無論什麼體型的幼犬，都應保持良好的牙齒衛生。Royal Canin 的獸醫處方糧- 小型犬牙齒護理健康管理配方，顆粒的形狀及大小能促進狗狗咀嚼，並加強與牙齒的接觸，有效減少牙石形成。
大型犬和巨型犬在成長期間，由於肌肉的快速發育和龐大骨骼，可能會發生關節拉傷或承重的風險。因此，對牠們來說最佳食物應含有照顧關節健康所需的營養成分。
無論狗狗的體型如何，4 週到 12 週大的幼犬都需要增強免疫力。這段時間幼犬正在從母乳轉換為自主營養攝取，且免疫防禦系統發育尚未完善，此時就會進入「免疫空窗期」。因此，在幼犬餵食時期選擇的第一份食物，需考慮其能否在這個關鍵時刻增強牠們的免疫系統。
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