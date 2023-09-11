透過本⽂您可以了解：



⼀、幼犬飲食量需根據狗狗體型和品種特性而定

⼆、小狗餵食關鍵在於滿足寵物營養需求

三、留意小狗吃東西，預防潛在健康問題

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小狗出生3週後開始長牙，除了餵母乳外，可以適當添加斷奶食品輔助餵食。一個月後，小狗會經歷幼犬離乳時期，此時幼犬照顧要注意營養的均衡，並開始讓牠們接觸固體食物。但是離乳轉換食物過程要循序漸進，否則將會造成腸胃不適，出現狗消化不良症狀，例如狗拉肚子、嘔吐等。那麼在第一次選擇幼犬食物時您需要考慮什麼呢？

一、幼犬飲食量需根據狗狗體型和品種特性而定

為幼犬選擇食物時，首要考慮的是小狗品種和體型。不同幼犬品種擁有特定的營養和熱量需求。為了確保幼犬獲得完整均衡的營養，可以選擇專為您的狗狗量身定製的營養膳食。正確瞭解幼犬餵食份量，讓牠們享有健康的幼年生活。

幼犬體型大小對牠們所需的食物種類有著重大影響力，也影響狗狗食物消化和反應。基本上，成犬的體型可分為以下五種類別：

超小型：成犬體重不超過 4 kg

小型犬：成犬體重不超過 10 kg

中型犬：成犬體重介於 11 至 25 kg之間

大型犬：成犬體重介於 26 至 45 kg之間

巨型犬：成犬體重超過 45 kg

請依照您幼犬成年時的理想體重，選擇牠們適合的食物 (您可從牠們的品種來確定，或者諮詢獸醫制定後續三個月的幼犬飲食營養計劃)。這種選擇是為了滿足該類體型狗狗的健康需求而設計，這意味著您正在幫助幼犬以最佳狀態開啟牠們的生命旅程。

（想更瞭解餵食幼犬一次需要準備多少食物，可以參考這篇文章：應該多久餵食幼犬一次）