健康成長是終身事業
減重往往比預防增磅來得困難，因此，請務必在養動物的第一天就養成健康的習慣和行為。
幼犬每天需要多少運動量？
說到要就幼犬的運動量給予指引，其實很難一概而論。 簡單來說，幼犬應有的運動量應視乎每隻犬隻而定。
首先，請考量您的狗隻大小和品種。 較小型的狗隻一般會於 6 至 12 個月開始成熟，因此可以在較早年齡接受增強的運動量。 至於會長大成大型狗隻的幼犬，主人必須要長期小心監察其運動量 – 他們可能會長大得很發，但成熟較慢。 即是說，他們未到 18 至 24 個月時都不會步入成年階段。
請務必注意幼犬是否有任何疲倦跡象，甚至是精疲力竭。 他們可能會因為過度勞累而感到不適或疼痛，因而令玩樂時間失去樂趣。 如果您注意到幼犬開始疲倦，請停止當天的活動，而翌日亦需要減少活動。 之後，他們便會很快恢復體力。
首先，請考量您的狗隻大小和品種。 較小型的狗隻一般會於 6 至 12 個月開始成熟，因此可以在較早年齡接受增強的運動量。 至於會長大成大型狗隻的幼犬，主人必須要長期小心監察其運動量 – 他們可能會長大得很發，但成熟較慢。 即是說，他們未到 18 至 24 個月時都不會步入成年階段。
請務必注意幼犬是否有任何疲倦跡象，甚至是精疲力竭。 他們可能會因為過度勞累而感到不適或疼痛，因而令玩樂時間失去樂趣。 如果您注意到幼犬開始疲倦，請停止當天的活動，而翌日亦需要減少活動。 之後，他們便會很快恢復體力。
幼犬於每個階段的不同需要
所有品種的幼犬在他們成長時均會經歷急速變化。 當您每週也親自飼養幼犬，您便會注意到他們的所需有何變化。 只要了解幼犬發展的不同階段，您便更能有所準備，更有把握為他們準備最好的幼年生活。
幼犬由出生開始所經歷的發展變化，對於他們的正確營養和運動所需有著重大的影響。 在幼年時期，很多事都會一一發生。 您的愛寵將會長出恆齒、換上成年的毛髮，而骨骼和器官亦會發育。
這時亦是應該考慮為幼犬絕育的時候了。 視乎大小和品種，與您獸醫談談您幼犬的合適時機。 雖然絕育對健康有幾項好處，但確實增加肥胖的風險。 因為能量需求下降和食慾增加，大多數狗狗於這個過程之後尤其容易增磅。 為防止體重過度增加，請務必讓您的獸醫為已絕育的狗狗推薦特定飲食方式，以限制所攝取的卡路里數量。 在手術後的 3 個月內，每 2 至 3 星期量度一次體重，以監察幼犬體態的變化和重量，從而確保牠們維持理想體重。
隨著這些變化，請務必讓您的幼犬攝取所有所需營養 — 但不要過度餵飼，以免增加不必要的磅數。
幼犬由出生開始所經歷的發展變化，對於他們的正確營養和運動所需有著重大的影響。 在幼年時期，很多事都會一一發生。 您的愛寵將會長出恆齒、換上成年的毛髮，而骨骼和器官亦會發育。
這時亦是應該考慮為幼犬絕育的時候了。 視乎大小和品種，與您獸醫談談您幼犬的合適時機。 雖然絕育對健康有幾項好處，但確實增加肥胖的風險。 因為能量需求下降和食慾增加，大多數狗狗於這個過程之後尤其容易增磅。 為防止體重過度增加，請務必讓您的獸醫為已絕育的狗狗推薦特定飲食方式，以限制所攝取的卡路里數量。 在手術後的 3 個月內，每 2 至 3 星期量度一次體重，以監察幼犬體態的變化和重量，從而確保牠們維持理想體重。
隨著這些變化，請務必讓您的幼犬攝取所有所需營養 — 但不要過度餵飼，以免增加不必要的磅數。
健康體重由健康習慣開始
確保狗狗開心健康成長的其中一個最好方法，就是一開始要養成正確的餵食和運動習慣。 無法您的幼犬是甚麼品種、甚麼年紀、運動量是多少，您都可以運用一些簡單方式來維持他們的健康體型。
在餵飼幼犬時，請注意狗狗在每個不同的發展階段，都需要小心以正確的份量來提供幼犬食品。 請不要向幼犬的討吃行為讓步，以便控制他們的食物攝取量。 最後，請將愛寵的零食納入每日食物份量之中，讓他們在成長期間可以維持健康體重和體型。 請記住，零食只應佔幼犬日常食物份量最多 10%。
定期帶愛犬到獸醫處檢查，可協助您在幼犬成長期間的每個發展階段達到所需要求。
在餵飼幼犬時，請注意狗狗在每個不同的發展階段，都需要小心以正確的份量來提供幼犬食品。 請不要向幼犬的討吃行為讓步，以便控制他們的食物攝取量。 最後，請將愛寵的零食納入每日食物份量之中，讓他們在成長期間可以維持健康體重和體型。 請記住，零食只應佔幼犬日常食物份量最多 10%。
定期帶愛犬到獸醫處檢查，可協助您在幼犬成長期間的每個發展階段達到所需要求。
請咨詢獸醫，以獲得每個成長階段的協助
當幼犬發展並長大為成年犬，請務必要注意在其每個發展階段有甚麼變化需求。 與您的獸醫討論並提出任何問題，可讓您有信心面對愛寵的成長並滿足他們的需求。
說到改善愛寵的飲食時，或您懷疑幼犬的健康因某些原故受影響，則獸醫的建議和支援尤其重要。
獸醫會協助您制定愛寵一開始應採取的健康且合適的飲食和運動習慣。
尋求專業建議會讓您一開始便無需太擔心，同時協助您讓幼犬健康快樂地成長。
說到改善愛寵的飲食時，或您懷疑幼犬的健康因某些原故受影響，則獸醫的建議和支援尤其重要。
獸醫會協助您制定愛寵一開始應採取的健康且合適的飲食和運動習慣。
尋求專業建議會讓您一開始便無需太擔心，同時協助您讓幼犬健康快樂地成長。