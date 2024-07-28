所有品種的幼犬在他們成長時均會經歷急速變化。 當您每週也親自飼養幼犬，您便會注意到他們的所需有何變化。 只要了解幼犬發展的不同階段，您便更能有所準備，更有把握為他們準備最好的幼年生活。



幼犬由出生開始所經歷的發展變化，對於他們的正確營養和運動所需有著重大的影響。 在幼年時期，很多事都會一一發生。 您的愛寵將會長出恆齒、換上成年的毛髮，而骨骼和器官亦會發育。



這時亦是應該考慮為幼犬絕育的時候了。 視乎大小和品種，與您獸醫談談您幼犬的合適時機。 雖然絕育對健康有幾項好處，但確實增加肥胖的風險。 因為能量需求下降和食慾增加，大多數狗狗於這個過程之後尤其容易增磅。 為防止體重過度增加，請務必讓您的獸醫為已絕育的狗狗推薦特定飲食方式，以限制所攝取的卡路里數量。 在手術後的 3 個月內，每 2 至 3 星期量度一次體重，以監察幼犬體態的變化和重量，從而確保牠們維持理想體重。



隨著這些變化，請務必讓您的幼犬攝取所有所需營養 — 但不要過度餵飼，以免增加不必要的磅數。