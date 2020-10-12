保持狗狗的消化系統健康

除上述以外，另一個重大差異就是狗狗消化食物所需要的時間。 人類可能需要最多五天來消化食物，至於狗狗，食物通過其腸道的時間只需 12 至 30 小時。22

仔細觀察狗狗的消化系統

與其他哺乳類動物一樣，狗狗的消化系統可以分解食物，並吸收營養。 此過程所用的主要器官，就是小腸。 其表面積極大，而且當中的細胞專為有效吸引營養而存在。 腸道中還含有微生物群 — 那是一種有益的細菌，促進狗狗腸道保持健康。 而免疫細胞可與有害細菌或其他病原體發生反應，從而保護狗狗的健康。