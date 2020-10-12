保持狗狗的消化系統健康

狗狗與人類的消化系統差異極大，即是說，狗狗的飲食需求亦因而獨特。 請務必了解這些差異 — 這樣您便可以避免狗狗患上任何消化問題，並在可能出現問題時識別出來。 因為您看來覺得美味或有營養的食物，有可能會導致狗狗腹部不適、引發慢性胃病，甚至在某些情況下可能會中毒。
Adult Jack Russell Terrier dog lying down indoors on wooden floor

為甚麼我們不能以餵人的方式來餵狗呢？

狗狗的飲食需要與人類不同，因為其生理和消化系統並不一樣。 其中的一些關鍵差異包括：

Dog nose illustration

嗅覺

與人類或貓咪相比，狗狗的嗅覺靈敏得多 — 這會影響狗狗對所得食物的反應。
Dog tongue illustration

味道

狗狗並沒有細緻的味覺。 人類有大約 9,000 個味蕾；相反，狗狗只有 1,700 個味蕾。1 因此，狗狗並不會因為味道而選擇食物，而是根據氣味來挑選。
Illustration of dogs teeth

咀嚼

狗狗有強而有力的下顎和牙齒，用於切割、撕扯和磨碎食物。 與人相比，我們需要時間來咀嚼食物，但狗狗幾乎都不會咀嚼。 狗狗唾液中的消化酶亦較少，因此並不會有預先消化的過程。
Illustration of dog intestines

腸道

狗狗的大腸雖然短小 (20 至 80 厘米)，但運輸速度卻非常緩慢。 當中的腸道菌群數量和多樣性都比人類的少，即是說，多樣化的飲食不適合狗狗。 而小腸的長度由 2 米到 6 米不等；這需視乎狗隻的大小，而運輸時間僅為 2 小時。
Illustration of dog stomach

狗狗的胃容量非常大，在超大型犬種中可達 8 公升，因此給他們大餐就最適合不過。 他們的胃酸濃度更高，有助於消化骨頭和抵抗有害細菌。
Illustration of a dog food bowl

吃飯時間

狗狗的進食速度通常比人類快，因此，請務必要確保您的狗狗咀嚼食物。 確認方法包括：調整粗粒食物的形狀、特製粗粒食物的大小，以及使用特殊的餵食碗或益智餵飼玩具。
Illustration of a bag of dog food

飲食

眾所周知，人類是雜食性動物；根據建議，我們的飲食當中需有 60-65% 為乾性碳水化合物。 狗狗同樣是雜食性動物，但卻可以靠低碳水化合物生存。 相反，他們通常需要比人類更富含蛋白質的飲食。

除上述以外，另一個重大差異就是狗狗消化食物所需要的時間。 人類可能需要最多五天來消化食物，至於狗狗，食物通過其腸道的時間只需 12 至 30 小時。22

仔細觀察狗狗的消化系統

與其他哺乳類動物一樣，狗狗的消化系統可以分解食物，並吸收營養。 此過程所用的主要器官，就是小腸。 其表面積極大，而且當中的細胞專為有效吸引營養而存在。 腸道中還含有微生物群 — 那是一種有益的細菌，促進狗狗腸道保持健康。 而免疫細胞可與有害細菌或其他病原體發生反應，從而保護狗狗的健康。

Liver Small Intestine Stomach Colon Large Intestine

犬隻消化系統所需的重要營養

為了讓狗狗可以獲得整體健康，他們需要先有一個健康的消化系統，而其飲食就是最關鍵的因素。 請謹記，您不但要餵適合狗狗的食物，還要因應其大小、品種、年齡、生活方式以及敏感狀況來選擇適合他們的食物。

您的獸醫可以為您的狗狗所需，提供最好的飲食建議，但讓我們來看看主要營養素以及對每隻狗狗的消化系統至關重要的因素。

Illustration of cooked chicken

蛋白質

蛋白質有助細胞生長，但蛋白質必須高品質且易消化，方有助狗狗避免患上消化問題。
Illustration of beetroot

纖維

纖維可助狗狗有飽腹的感覺；纖維會通過消化系統運送食物並改善糞便品質。 不過，分量需要平衡，以免對腸道造成壓力。
Illustration of two bananas

益生元

益生元是一種纖維，可促進狗腸道中微生物群的生長，從而維持健康。
Illustration of grains

碳水化合物

碳水化合物可以為狗狗提供能量，不過，與蛋白質一樣，碳水化合物必須具有極高的消化率。
Illustration of a bottle of oil to represent fats

脂肪

脂肪可以協助控制消化敏感。 例如，高脂飲食能夠以較少的食物為狗狗提供所需能量。 如果狗狗對脂肪敏感，則低脂飲食會有所幫助。

了解狗狗的消化問題

眾多狗狗的消化系統都相當健壯，但是有一些常見的消化問題。 有時候，似乎是消化方面的問題可能是其他健康問題的徵兆。 請務必熟習狗狗的正常生活，尤其是在排便方面 — 這樣您就可以快速分辨甚麼時候可能出現問題。

愛犬出現消化問題的跡象

腹瀉

如果您的愛犬腹瀉，他們的腸便會更頻繁地蠕動，同時可能出現稀便、甚至是液體狀的糞便。 這情況可能由多種因素而引起，包括感染、過敏、寄生蟲或他們吃了不適合的食物。

便秘

如果狗狗的大便變硬或變乾，且腸道不經常地蠕動，或者在嘗試排便時需要很用力，則可能是便秘 — 當中的原因眾多，包括飲食、環境變化、創傷和潛在的健康問題。

嘔吐和反芻

一般來說，反芻會在狗狗吞下某些東西後不久發生，即狗狗會將仍然未消化的固體食物倒流回口腔。 嘔吐是指狗狗將可能已被部分消化的食物和液體倒流回口腔。 上述兩項反應均是狗狗沒有正確消化食物或胃部出現問題的徵兆。

其他須注意的事項

如果狗狗有消化系統問題，他們還可能會：

  • 體重下降。
  • 毛髮乾燥、暗淡、易斷。
  • 經常腸胃氣脹。
  • 出現腹部不適。
  • 行為、飲食習慣和食慾轉變。

向獸醫查詢

如認為狗狗有消化問題，請務必咨詢獸醫。 他們會為狗狗檢查，以找出問題的潛在原因。 亦會就狗狗所需的飲食轉變、治療或生活方式給予建議，從而消除他們的不適。

為寵物的健康消化系統選擇合適食物

無論您覺得狗狗有沒有消化問題也好，亦請務必向獸醫查詢，了解對他們最好的食物建議。 眾多消化率高的狗糧都可以滿足每種寵物的特殊需求；從有消化問題的熟齡狗以至有胃部敏感的幼犬，都能一一滿足。

1, 2 有關營養素在貓狗健康所扮演的角色之一切須知；Pr Dominique Grandjean 於 2006 年著；Royal Canin SAS

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