我的貓糧或狗糧夠營養嗎？
想要愛寵健康長壽，他們便需要攝取合適的營養。 不過，身為寵物主人，您很難掌握您所給他們的食物是否能滿足其所有需求。 因此，如果您擔心貓狗缺乏必需的營養素，那麼請牢記以下幾點。
甚麼是營養寵物食品？
當您評估狗糧或貓糧是否健康時，一定不可以單憑當中的成份就來決定。
要有完整且均衡的飲食，方法有不少 — 可採用多種來源的成份，例如動物蛋白質、植物蛋白質、穀物等等。
所有這些成份都可以為貓狗提供必需的維他命、蛋白質、礦物質和脂肪。 各種成份的組合可能對於可以提供的營養素較重要，不過，如何將這些營養素結合到寵物食品中，卻是最重要的一環。
只要將非常不同的成份組合一起，實際上可以創造出相同的營養成份。 例如，雞肉和薯蓉的營養成份，與大米、豆類和豆腐非常相似。 雖然是兩種截然不同的食物，但其營養成份卻相當類似。
寵物食品的重點不在於所含有的成分，而是在於貓狗可以從這些成份所得到的營養素。 簡而言之，良好的營養組合可以滿足寵物的營養需求。
我的貓糧或狗糧消化率高嗎？
在評估貓狗糧是否健康時，我們需要關注的另一關鍵因素就是 — 消化率。
消化率是指食物被寵物消化及吸收的能力。 例如，某成分可能富含營養素，但對於貓狗來說卻難以消化。 即是說，只有較少的營養素會被動物腸道吸收，最終，更加少的營養素會流進血液。
您可能覺得將成分混合起來會更具營養，不過，如果寵物食品不易被消化，那麼貓狗所需的必要營養素便無法釋放和吸收。
有幾項因素會決定消化能力。 當中包括不同成分的類型和比例以及成分品質方面的配方。
研磨和烹飪原料的方式亦會對消化能力造成重大影響。 例如，玉米的原始形式含有纖維狀的外殼，但是經過妥當研磨和烹煮之後，中心部分便會暴露出來，讓貓狗更能輕鬆消化有益的營養。
同樣地，肉和動物副產品的生產過程中如果加熱過度，便會導致消化能力降低，而且某些氨基酸的生物利用率亦會降低。 即是說，可以被消化和吸收的蛋白質會更少。
不過，您可以如何判斷寵物的飲食是否易消化，以及他們是否獲取所需的營養呢？ 其中一種方法是留意他們的糞便 — 一般來說，貓狗一天內會排便一或兩次，而所排出的糞便是有形的，但不會過硬。 如果愛寵的糞便較少或糞便的稠度不一致，則消化能力可能存在問題。 如果他們不願意排便，這亦可能是因為消化系統出現問題。
一如以常，如果您對寵物的腸道健康有任何疑問，請諮詢獸醫 — 他們會就可消化的飲食為您的貓狗毛孩提供建議。
貓狗營養不足的風險
包括維他命和礦物質的每種營養，對於貓狗的身體功能都有其作用。 因此，營養不足絕對會帶來破壞性極大的後果。
例如，飲食中缺乏維他命 A 會導致眼睛、皮膚甚至是肺部併發症等問題。 同樣地，缺乏鈣質會導致骨骼的礦物質含量降低，因而令骨骼變軟、甚至骨折。
有見及此，請確保愛寵的飲食符合其特定營養需求。
將愛寵的個別需求放在首位
最好的飲食習慣應該是根據寵物的需求、品種、生命階段、生活方式、個別喜好和健康狀況來作出選擇。 有鑑於此，我們會採購高質量、高消化率的成分，並將其加以組合，以配製出符合理想營養狀況的飲食。 這就是我們所說的營養為本的方法。
這種方法可確保寵物食品能為寵物提供足夠的能量，以及適當份量的蛋白質、脂肪和碳水化合物。 換句話說，身體必要的氨基酸、維他命、礦物質和脂肪酸可以同時滿足身體的健康發展和保養。
有健康狀況 (例如皮膚問題或泌尿問題) 的寵物可能需要具目標性的支援，同時需要精確份量的抗氧化劑、纖維和益生元。 其他寵物則可能會受益於特殊護理配方 — 當中的特殊營養素份量會有所限制或增加，從而改善特定的健康問題。
Royal Canin 一直提倡營養為本的方法。 這就是我們為有個別營養需求的貓狗所開發的精確營養之方式。 如需更多資訊，請瀏覽我們的寵物營養系列，或向獸醫查詢。
點讚和分享此頁