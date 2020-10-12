我的貓糧或狗糧夠營養嗎？

想要愛寵健康長壽，他們便需要攝取合適的營養。 不過，身為寵物主人，您很難掌握您所給他們的食物是否能滿足其所有需求。 因此，如果您擔心貓狗缺乏必需的營養素，那麼請牢記以下幾點。

甚麼是營養寵物食品？

當您評估狗糧或貓糧是否健康時，一定不可以單憑當中的成份就來決定。

要有完整且均衡的飲食，方法有不少 — 可採用多種來源的成份，例如動物蛋白質、植物蛋白質、穀物等等。