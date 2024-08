保持愛貓消化系統健康

選擇合適的食物以促進您的愛貓消化系統健康

不論您的愛貓是否有消化問題,都建議您向獸醫師諮詢,以取得適合愛貓的最佳食物相關建議。我們有多種高度易消化的貓食,可滿足每一隻寵物的特定需求,從能量需求低的室內貓,到腸胃通常較為敏感的幼貓都有。

