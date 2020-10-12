保持愛貓消化系統健康

貓的消化系統與人類非常不同。您必須了解這一點，這樣才能避免愛貓發生消化方面的問題，並在出現問題時及早發現。對您來說非常美味的食物，對貓而言卻可能引發慢性腸胃不適，或甚至是有毒。
Adult Maine Coon cat lying down on wooden floor

貓的消化系統與人有何不同？

 

味道

貓只有 475 個味蕾，而人類有約 9,000 個，狗有 1,700 個，相較之下，貓的味蕾很少。1 因此，貓可以嚐到苦、酸、鹹和鮮味，但完全嚐不到甜味。話雖如此，味道對貓而言仍然很重要，因為氣味和味道總是會連在一起。貓可以透過鼻子和喉嚨後部聞到食物的味道。

咀嚼

貓的牙齒非常銳利，可以切割和撕裂，而且下顎無法橫向移動。與會長時間咀嚼食物的人類相較之下，貓在咀嚼上用的時間很短。牠們會使用後排牙齒咀嚼食物，而這可能會影響食物的消化，因為這樣食物會以塊狀進入胃中。

用餐時間

貓的胃比人或狗的胃要小得許多。除此之外，貓也喜歡獨來獨往，因此牠們一天不會只進食兩次或三次，而是會分許多次進食，每次只吃一點點。在嘈雜的環境中，貓可能會特別敏感，而且進食時很容易受到干擾，因此讓牠們可以在平穩、安靜的地方進食非常重要，這樣才能促進牠們進食。

飲食

人類是雜食性動物，因此我們的建議飲食中有 60-65% 是乾式碳水化合物。但是貓是肉食動物，牠們的飲食中不需要有這些高含量的碳水化合物。不過牠們在飲食中需要的蛋白質，卻要比人類所需高出許多，而且可能需要含量更高的脂肪。

許多人常問，貓咪要多久時間才會消化食物。對於貓咪來說，食物要完整通過腸道僅需 12 至 24 小時，而人類消化則可能需要五天的時間。2

深入了解貓咪的消化系統

與狗和人一樣，在貓咪的消化系統中，每個元素都可以發揮分解食物，並吸收所需營養的作用。貓咪的消化系統中還有稱為微生物群的有益細菌，這些細菌可以保持貓咪腸道健康，並促進許多免疫系統細胞的活性，從而保護其身體的健康。

貓咪的消化系統可能會特別敏感，而且可能因飲食突然改變等因素而感到不適。貓咪也因為牠們的消化系統功能而需要少量多餐。許多貓咪每天都要進食許多次，但每次只吃非常少量。為了避免您的寵物體重不正常增加，很重要的一點是注意牠們每日進食的份量，並將這些份量分成少量，讓貓咪食用。

 

結腸 大腸 小腸

有益貓咪消化的重要營養素

貓食中的每個元素，對於貓咪細緻的消化系統都可以起到支撐的作用，進而促進牠們的整體健康。若要取得最適合自己愛貓，以及最能滿足牠們特定需求或敏感度的飲食相關建議，建議您向獸醫師諮詢。這裡讓我們來了解關鍵營養素，以及對於貓咪的消化系統來說有哪些重要的因素。

 

蛋白質

蛋白質在貓咪飲食中非常重要。牠們在飲食中需要的蛋白質更甚於狗或人，但是如果不容易消化，就會引起問題。蛋白質還含有牛磺酸，貓咪需要牛磺酸才能保持健康，但牠們卻無法自己產生這種物質。

纖維素

纖維素對於維持貓咪健康的消化系統而言非常重要。高纖維含量的食物可以防止毛球的形成，並有助於定期排便。益生元是可協助貓咪吸收牠們在食物中所需營養的纖維素。益生元也可促進微生物的平衡，進而促進貓咪的消化道健康，並降低敏感度。

脂肪

脂肪是貓的重要能量來源。牠們的特定器官，如皮膚等，也需要有脂肪才能保持健康。脂肪過多可能會使得貓咪難以消化，並可能導致肥胖。

維生素

由於貓無法在體內產生維生素 D 和 A，因此這兩種維生素在貓的飲食中必不可少，對於維持身體健康來說也是必不可少。

碳水化合物

對於貓來說，碳水化合物的重要性不如對人類重要，但卻可以為貓提供能量。患有胃腸道問題的貓，可透過攝取易消化的碳水化合物 (例如：米) 來改善。

了解貓的消化問題

由於貓咪的消化系統有著微妙的平衡，因此特別容易出問題。可能讓您的愛貓感到腸胃不適的原因，包括飲食變更、壓力/焦慮，以及潛在的健康問題。

貓咪常見的消化問題

寄生蟲

微小的寄生蟲會在貓的腸道中寄居，從而導致嚴重的腹瀉，這可能導致脫水和體重減輕，更遑論腹部不適。如果您認為自己的愛貓患有寄生蟲，請向您的獸醫師諮詢，以便獸醫師開藥並協助清除寄生蟲。

毛球

對於生活在室內的貓來說，毛球可能會是常見的問題，因為對這些貓咪而言，整理毛髮是牠們的主要活動之一。當貓在整理毛髮時，牠們會吞下清理的毛髮，然後透過排便方式將毛髮排出。但是如果吃下的毛髮過多，牠們就無法正常消化，毛髮也會在腹內變成毛球，導致消化變得困難。您可以定期梳毛，協助貓咪去除多餘的毛髮，並確保其飲食中含有適量的纖維混合，從而協助貓咪化解吞下的毛髮。

炎症疾病

如果貓的消化器官中有發炎的情況，就可能導致貓咪感到不適和有其他問題。這些問題可能導致引發慢性嘔吐和腹瀉、體重減輕以及食慾改變。牠們甚至可能會增加進食的份量以嘗試從中獲得所需營養。

要注意的跡象

如果您覺得愛貓有消化方面的問題，請注意幾個重要的跡象，包括：

  • 腹瀉或便祕。
  • 反胃或嘔吐，例如吐出食物或毛球。
  • 口臭或常有腸胃脹氣。
  • 不願吃東西、進食困難或食慾不振。
  • 體重減輕。
  • 毛髮乾澀黯淡粗糙。
  • 腹部疼痛的跡象。

詢問獸醫師

如果您認為自己的愛貓腸胃不適或有消化問題，請務必與獸醫師聯絡。獸醫師可以進行重要的檢查，從中找出導致這些問題的原因。此外，獸醫師也可以為您提供建議，讓您了解哪些需要改變 (例如：貓咪的飲食)，以解決問題並舒緩症狀。

 

選擇合適的食物以促進您的愛貓消化系統健康

不論您的愛貓是否有消化問題，都建議您向獸醫師諮詢，以取得適合愛貓的最佳食物相關建議。我們有多種高度易消化的貓食，可滿足每一隻寵物的特定需求，從能量需求低的室內貓，到腸胃通常較為敏感的幼貓都有。

1 貓咪百科全書 (The Cat Encyclopaedia)，2017 年，法國皇家，第 254 頁

2《Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs》(貓狗所需健康營養大全)，Pr Dominique Grandjean，2006 年，法國皇家寵物食品

 

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