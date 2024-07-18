貓狗的必要營養素說明

在 Royal Canin，我們知道寵物食品中的成份價值在於當中所提供的營養。 這就是為甚麼我們對獨特飲食採用營養優先方針的原因。

在採行這種方針的情況下，我們可以詳細研究並觀察，以評估寵物的營養需求。 之後，我們會根據標準物種指引，以及對品種、年齡、生活方式、敏感狀況和健康狀況的獨特觀察，來找出對貓狗最好的飲食組合。 有鑑於此，我們會採購高品質、高消化率的成份，並將其加以組合，以配製出符合度身定製營養組合的飲食。

藉著這種方法，我們可以從更具可持續性的來源選擇碳足跡較低的高品質營養素。 如此一來，我們可以選擇對環境和社會影響最小的食譜，同時為寵物提供最高品質、最大益處且最安全的營養。

Royal Canin 精細的營養方針具有四個目標 - 這些目標是我們所有營養發展的基礎：