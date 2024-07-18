阿富汗獵犬和俄羅斯藍貓的黑白照

貓狗的必要營養素說明

50 多年來，我們的營養和研究團隊花費了無數個小時研究貓狗的營養需求，以了解營養素在維持健康生活方式之中的作用。 因此，我們度身訂造的每款飲食均包括最少 50 種不同的營養素，適合寵物的獨特需要。

以營養為本的寵物食品

在 Royal Canin，我們知道寵物食品中的成份價值在於當中所提供的營養。 這就是為甚麼我們對獨特飲食採用營養優先方針的原因。

在採行這種方針的情況下，我們可以詳細研究並觀察，以評估寵物的營養需求。 之後，我們會根據標準物種指引，以及對品種、年齡、生活方式、敏感狀況和健康狀況的獨特觀察，來找出對貓狗最好的飲食組合。 有鑑於此，我們會採購高品質、高消化率的成份，並將其加以組合，以配製出符合度身定製營養組合的飲食。

藉著這種方法，我們可以從更具可持續性的來源選擇碳足跡較低的高品質營養素。 如此一來，我們可以選擇對環境和社會影響最小的食譜，同時為寵物提供最高品質、最大益處且最安全的營養。

Royal Canin 精細的營養方針具有四個目標 - 這些目標是我們所有營養發展的基礎：

Illustrated dog and cat walking with a green background

運用以下營養素的精確份量，為寵物提供適當份量和形式的所需能量：

  • 蛋白質
  • 碳水化合物
  • 脂肪
Illustration of the different lifestyles of a dog

運用以下份量精確的營養素，以符合健康身體發展和保養方面的營養需求

  • 氨基酸
  • 礦物質
  • 維他命
  • 脂肪酸
Illustration of owner walking a dog with a green background

考慮到一些共同的憂慮 (例如衰老、消化問題和皮膚狀況的影響)，因以採用以下精確份量的營養素來促進寵物的長期健康：

  • 抗氧化劑
  • 纖維
  • 益生元
  • 必需脂肪酸
Illustration of a dog and a cat walking with red bowls

在某些配方中可以限制或添加非常特殊的營養素，以幫助受特定健康問題影響的貓狗。

藉由實現所有這些目標，我們可以為貓狗的獨特需求提供精確的營養飲食。

Cat standing in front of red bowl

了解各種營養的作用

只要認清每種營養的主要益處，您便可以就寵物的飲食作出明智的決定。 Royal Canin 知道，了解甚麼營養對於您的愛寵重要以及其當中原因，確實相當困難。 因此，我們已細分五種最重要的營養，並說明這五種營養的來源、在貓狗營養所扮演的角色；這樣，您便可以有信心地選擇適合您愛寵的食物。

4 illustrations showing the benefits of proteins

蛋白質通常是既大且複雜的份子，由一串的氨基酸組成。 蛋白質在人體的幾乎所有方面都有相當重要的作用，包括：

  1. 增加和維持肌肉質量
  2. 製造有助於人體眾多生化過程的酶
  3. 支援強大的免疫力，包括製造血球
  4. 促進健康成長與發展
5 illustrations showing the sources of proteins

每種成份的蛋白質可能不盡相同，這需視乎多肽鏈的長度、鏈中的各個氨基酸和鏈折疊的方式而定。 蛋白質來源包括：

  1. 肉類
  2. 穀物
  3. 種子
  4. 豆類
  5. 蔬菜

碳水化合物在寵物食品中所扮演的角色

碳水化合物一詞，是指由碳、氧和氫所組成的分子；這三種物質均具有共同的化學特質。

貓狗的食物中可以全無碳水化合物 — 因為他們可以藉由氨基酸來合成細胞所需的某些碳水化合物。 不過，攝取碳水化合物，確實可以大大提升身體機能。 最近的研究顯示，隨著狗狗被馴化，他們已經歷了基因變化，亦即是說，狗狗可以在碳水化合物含量比例更高的飲食中茁壯成長。*

*Axelsson et al。犬隻馴化的基因組特徵，揭示了犬隻對富含澱粉的飲食之適應性。 《自然》科學期刊。 2013;495(7441):360-4

3 illustrations showing the benefits of carbohydrates

使用碳水化合物作為能量來源，即意味著可以運用其他方式來使用其他含卡路里的巨量營養素。 例如，在需要時，蛋白質和脂肪可以分出來用於其他身體功能，例如生長、甚至傷口癒合。 碳水化合物的其他好處包括：

  1. 幫助消化道的健康和細菌繁殖
  2. 為寵物提供即時能量
  3. 在動物體內產生飽腹感，這對於有超重風險的寵物特別有幫助
7 illustrations showing the sources of carbohydrates

碳水化合物主要以植物為基礎，但血糖、肌肉和肝臟中的糖原以及牛奶乳糖除外。 一些碳水化合物來源的例子包括：

  2. 粟米
  3. 小麥
  4. 大麥
  5. 薯仔
  6. 牛奶
  7. 水果、莓、根類或塊莖類等植物

脂質 (脂肪) 在寵物食品中所扮演的角色

脂質會形成一系列的有機物質，通常稱為脂肪。 脂肪是貓狗的能量來源標準；脂肪會被氧化，以提取出所需的能量。 一克的脂質大約有 8.5kcal 的可代謝能量，幾乎是一克碳水化合物或蛋白質所提供的能量之兩倍半。

4 illustrations showing the benefits of lipids

與蛋白質和碳水化合物一樣，正確比例的脂質對於貓狗來說都是重要的能量來源。 某些脂肪酸 (被認為是「必需元素」) 同樣對細胞具有結構作用，或用作為特定激素的前身。 脂質的其他好處包括：

  1. 改善適口性
  2. 協助動物吸收重要的維他命
  3. 發展代謝途徑和神經系統
  4. 支援免疫功能和組織在受傷或感染時的發炎過程
10 illustrations showing the sources of lipids

所有富含動物脂肪和植物脂肪的食物，均是膳食脂質的來源。 其中的來源包括：

  1. 大豆油
  2. 粟米油
  3. 琉璃苣油
  4. 紅花子油
  5. 牛油
  6. 牛脂
  7. 豬油
  8. 雞蛋
  9. 家禽脂肪
  10. 魚油

礦物質在寵物食品中所扮演的角色

大量存在的礦物質 (鈣、磷、鉀、鈉、鎂) 被稱為巨量元素。 極少量的礦物質 (微量元素) 的含量為幾毫克/千克 (或百萬分之幾)，但這些元素對人體功能來說相當重要 (例如鐵、鋅、錳、銅、碘、硒)。

不過，過量的礦物鹽對於消化率會有不利的影響，甚至產生不同於預期的效果。 這就是為什麼在決定貓狗飲食時要採用精確、以營養為基準的方向至關重要的原因。

9 illustrations showing the benefits of minerals

每種礦物質都有幾種不同的功能。 為簡單起見，我們概述了最重要的礦物質會在體內發揮甚麼主要作用：

  1. 骨化
  2. 傳送能量
  3. 細胞離子平衡
  4. 感覺衝動
  5. 紅血球的血紅蛋白合成
  6. 促進皮膚健康
  7. 軟骨和皮膚的形成，以及皮膚色素的合成
  8. 甲狀腺功能
  9. 抗氧化功能
5 illustrations showing the sources of minerals

礦物質由不同成份提供，但亦能夠在純淨的鹽找到： 硫酸鐵、氧化鋅、氧化錳、硫酸銅、亞硒酸鈉、碘酸鈣等。

富含礦物質的成份包括：

  1. 羊肉、豬肉、鴨肉或肝等肉類
  2. 牛油果
  3. 魚類
  4. 小麥、穀類
  5. 豌豆、小扁豆、大豆

維他命在寵物食品中所扮演的角色

維他命分為兩個家族： 可溶於脂肪的維他命 (脂溶性維他命) 和可溶於水的維他命 (水溶性維他命)。 如果攝入過多的脂溶性維他命，便會在體內積聚，並變成有毒物質。
6 illustrations showing the benefits of vitamins

每種維他命都有幾種不同的功能。 與礦物質一樣，我們著重維他命在身體中的一些主要作用。

  1. 鈣磷代謝調節
  2. 防止細胞氧化
  3. 血細胞形成和凝血
  4. 激素合成是生殖過程中的一部分
  5. 調節表皮細胞 (最外層的皮膚) 的生長與皮脂產生。
  6. 中和自由基 (抗氧化壓力作用)： 維他命 C 可以讓維他命 E 再生，而維他命 E 是一種強大的天然抗氧化劑
8 illustrations showing the sources of vitamins

維他命可透過多種成份提供，但亦可以在純淨的狀態中找到。 維他命是忌光、忌熱和忌氧化的天然易碎物質，因此，在烹飪過程中需加以保護。

  1. 肉類、腎和肝
  2. 魚油
  3. 雞蛋
  4. 乳製品
  5. 穀物
  6. 蔬菜
  7. 柑橘類水果
  8. 莓果

確定寵物的營養狀況

在確定任何飲食中的營養成份時，請務必記住，過量攝取或與攝取量不足同樣有害。 因此，確保完整且均衡飲食的主要標準就是：每種營養素的比例必須正確，並且易被寵物消化。

營養素的精確比例對於不同品種、年齡、生活方式、敏感狀況或健康狀況的寵物來說，皆有不同。 如不確定寵物需要哪些營養來維持健康，請向獸醫查詢。 寵物護理專家會進行完整的飲食記錄和必要的身體檢查，以確定適合貓狗的最好營養組合。

Selection of three Royal Canin kibbles

滿足獨特需求的定製營養

Royal Canin 將科研營養知識用於寵物的健康和福祉之上。 我們在創新過程中的每個步驟，都會將貓狗放在首位，以求開發出精準的營養解決方案。 立即了解我們如何根據品種、生命階段、生活方式和護理需求來度身定製飲食。
深入了解「度身訂製的營養配方」
Royal Canin kibble illustration

Royal Canin 的營養理念

Royal Canin 的歷史已有 50 多年，一直將以科學為主導的營養研發方向放在首位。 從第一天起，我們的營養方針就是以科學事實為基礎，並不斷獲得世界各地的營養學家、獸醫和科學家的研究支持。
我們的營養理念

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