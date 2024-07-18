貓狗的必要營養素說明
以營養為本的寵物食品
在 Royal Canin，我們知道寵物食品中的成份價值在於當中所提供的營養。 這就是為甚麼我們對獨特飲食採用營養優先方針的原因。
在採行這種方針的情況下，我們可以詳細研究並觀察，以評估寵物的營養需求。 之後，我們會根據標準物種指引，以及對品種、年齡、生活方式、敏感狀況和健康狀況的獨特觀察，來找出對貓狗最好的飲食組合。 有鑑於此，我們會採購高品質、高消化率的成份，並將其加以組合，以配製出符合度身定製營養組合的飲食。
藉著這種方法，我們可以從更具可持續性的來源選擇碳足跡較低的高品質營養素。 如此一來，我們可以選擇對環境和社會影響最小的食譜，同時為寵物提供最高品質、最大益處且最安全的營養。
Royal Canin 精細的營養方針具有四個目標 - 這些目標是我們所有營養發展的基礎：
運用以下營養素的精確份量，為寵物提供適當份量和形式的所需能量：
- 蛋白質
- 碳水化合物
- 脂肪
運用以下份量精確的營養素，以符合健康身體發展和保養方面的營養需求
- 氨基酸
- 礦物質
- 維他命
- 脂肪酸
考慮到一些共同的憂慮 (例如衰老、消化問題和皮膚狀況的影響)，因以採用以下精確份量的營養素來促進寵物的長期健康：
- 抗氧化劑
- 纖維
- 益生元
- 必需脂肪酸
在某些配方中可以限制或添加非常特殊的營養素，以幫助受特定健康問題影響的貓狗。
藉由實現所有這些目標，我們可以為貓狗的獨特需求提供精確的營養飲食。
了解各種營養的作用
蛋白質通常是既大且複雜的份子，由一串的氨基酸組成。 蛋白質在人體的幾乎所有方面都有相當重要的作用，包括：
- 增加和維持肌肉質量
- 製造有助於人體眾多生化過程的酶
- 支援強大的免疫力，包括製造血球
- 促進健康成長與發展
每種成份的蛋白質可能不盡相同，這需視乎多肽鏈的長度、鏈中的各個氨基酸和鏈折疊的方式而定。 蛋白質來源包括：
- 肉類
- 穀物
- 種子
- 豆類
- 蔬菜
碳水化合物在寵物食品中所扮演的角色
碳水化合物一詞，是指由碳、氧和氫所組成的分子；這三種物質均具有共同的化學特質。
貓狗的食物中可以全無碳水化合物 — 因為他們可以藉由氨基酸來合成細胞所需的某些碳水化合物。 不過，攝取碳水化合物，確實可以大大提升身體機能。 最近的研究顯示，隨著狗狗被馴化，他們已經歷了基因變化，亦即是說，狗狗可以在碳水化合物含量比例更高的飲食中茁壯成長。*
*Axelsson et al。犬隻馴化的基因組特徵，揭示了犬隻對富含澱粉的飲食之適應性。 《自然》科學期刊。 2013;495(7441):360-4
使用碳水化合物作為能量來源，即意味著可以運用其他方式來使用其他含卡路里的巨量營養素。 例如，在需要時，蛋白質和脂肪可以分出來用於其他身體功能，例如生長、甚至傷口癒合。 碳水化合物的其他好處包括：
- 幫助消化道的健康和細菌繁殖
- 為寵物提供即時能量
- 在動物體內產生飽腹感，這對於有超重風險的寵物特別有幫助
碳水化合物主要以植物為基礎，但血糖、肌肉和肝臟中的糖原以及牛奶乳糖除外。 一些碳水化合物來源的例子包括：
- 米
- 粟米
- 小麥
- 大麥
- 薯仔
- 牛奶
- 水果、莓、根類或塊莖類等植物
脂質 (脂肪) 在寵物食品中所扮演的角色
脂質會形成一系列的有機物質，通常稱為脂肪。 脂肪是貓狗的能量來源標準；脂肪會被氧化，以提取出所需的能量。 一克的脂質大約有 8.5kcal 的可代謝能量，幾乎是一克碳水化合物或蛋白質所提供的能量之兩倍半。
與蛋白質和碳水化合物一樣，正確比例的脂質對於貓狗來說都是重要的能量來源。 某些脂肪酸 (被認為是「必需元素」) 同樣對細胞具有結構作用，或用作為特定激素的前身。 脂質的其他好處包括：
- 改善適口性
- 協助動物吸收重要的維他命
- 發展代謝途徑和神經系統
- 支援免疫功能和組織在受傷或感染時的發炎過程
所有富含動物脂肪和植物脂肪的食物，均是膳食脂質的來源。 其中的來源包括：
- 大豆油
- 粟米油
- 琉璃苣油
- 紅花子油
- 牛油
- 牛脂
- 豬油
- 雞蛋
- 家禽脂肪
- 魚油
礦物質在寵物食品中所扮演的角色
大量存在的礦物質 (鈣、磷、鉀、鈉、鎂) 被稱為巨量元素。 極少量的礦物質 (微量元素) 的含量為幾毫克/千克 (或百萬分之幾)，但這些元素對人體功能來說相當重要 (例如鐵、鋅、錳、銅、碘、硒)。
不過，過量的礦物鹽對於消化率會有不利的影響，甚至產生不同於預期的效果。 這就是為什麼在決定貓狗飲食時要採用精確、以營養為基準的方向至關重要的原因。
每種礦物質都有幾種不同的功能。 為簡單起見，我們概述了最重要的礦物質會在體內發揮甚麼主要作用：
- 骨化
- 傳送能量
- 細胞離子平衡
- 感覺衝動
- 紅血球的血紅蛋白合成
- 促進皮膚健康
- 軟骨和皮膚的形成，以及皮膚色素的合成
- 甲狀腺功能
- 抗氧化功能
礦物質由不同成份提供，但亦能夠在純淨的鹽找到： 硫酸鐵、氧化鋅、氧化錳、硫酸銅、亞硒酸鈉、碘酸鈣等。
富含礦物質的成份包括：
- 羊肉、豬肉、鴨肉或肝等肉類
- 牛油果
- 魚類
- 小麥、穀類
- 豌豆、小扁豆、大豆
維他命在寵物食品中所扮演的角色
每種維他命都有幾種不同的功能。 與礦物質一樣，我們著重維他命在身體中的一些主要作用。
- 鈣磷代謝調節
- 防止細胞氧化
- 血細胞形成和凝血
- 激素合成是生殖過程中的一部分
- 調節表皮細胞 (最外層的皮膚) 的生長與皮脂產生。
- 中和自由基 (抗氧化壓力作用)： 維他命 C 可以讓維他命 E 再生，而維他命 E 是一種強大的天然抗氧化劑
維他命可透過多種成份提供，但亦可以在純淨的狀態中找到。 維他命是忌光、忌熱和忌氧化的天然易碎物質，因此，在烹飪過程中需加以保護。
- 肉類、腎和肝
- 魚油
- 雞蛋
- 乳製品
- 穀物
- 蔬菜
- 柑橘類水果
- 莓果
確定寵物的營養狀況
在確定任何飲食中的營養成份時，請務必記住，過量攝取或與攝取量不足同樣有害。 因此，確保完整且均衡飲食的主要標準就是：每種營養素的比例必須正確，並且易被寵物消化。
營養素的精確比例對於不同品種、年齡、生活方式、敏感狀況或健康狀況的寵物來說，皆有不同。 如不確定寵物需要哪些營養來維持健康，請向獸醫查詢。 寵物護理專家會進行完整的飲食記錄和必要的身體檢查，以確定適合貓狗的最好營養組合。