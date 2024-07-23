能滿足獨特需求的量身訂製營養配方

寵物的生活方式可能各有不同。有些貓咪住在室內，有的則喜歡到戶外探索。有的狗兒精力充沛，有的則住在市中心。這些不同的行為如何影響牠們對於營養的需求？這些不同的生活方式，每一種都可能需要非常不同的能量，因此，如果沒有適當地配合狗兒的飲食，就可能導致牠們出現肥胖和消化不良的問題。



舉例來說，室內貓缺乏運動，可能會導致腸道蠕動變慢及糞便味道重。與生活在鄉村地區的狗兒相比，生活在城市環境中的狗兒可能會因四周繁忙的環境、運動量不足或活動空間較少而感到有壓力。



法國皇家產品的開發，旨在根據寵物的生活方式提供所需營養，並維持寵物的身體健康，例如：