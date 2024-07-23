能滿足獨特需求的量身訂製營養配方
我們將 50 年來累積的科學知識應用在寵物的健康和身心健康上。法國皇家於 1968 年由一位獸醫師創立，至今一直是動物健康營養的專家。我們在創新研發的每個過程中，都以貓狗的需求為核心，以開發出精準的量身訂製營養配方。
了解寵物的營養需求
法國皇家知道波斯貓會用舌頭的下側撿起飼料顆粒，而約克夏㹴則常會挑食。大麥町無法和其他的狗一樣處理飲食帶來的嘌呤，而緬因貓則因為體重較重，關節常需要更好的支撐。了解牠們在健康和行為中的細微差別，我們就可以針對每隻寵物不同的需求，為牠們量身訂製不同的飲食以真正促進牠們的健康。
尋找合適的飲食
食物雖然安全又有營養，但有時候並不一定就是您愛貓或愛犬的選擇。合適的食物應可滿足動物個體的特定需求，而且不會讓寵物產生過敏反應、協助牠們維持身體健康、滿足寵物對飲食的喜好，同時還要能順應寵物不同階段的需求。
量身訂製營養配方的科學根據
當我們發現有需求時，法國皇家就會根據寵物的體型大小、品種、年齡、生活方式和敏感程度，精確設計出適合牠們的營養規劃，然後開發相關飲食。除了精確測量各種所需營養之外，新開發的產品還會將適口性納入考慮，包括適合寵物頜骨形狀和大小的飼料顆粒形狀、大小和質地。您可以在下方找到更多有關法國皇家針對特定需求開發設計的飲食相關資訊。
根據您的純種寵物所調配的營養
專為純種寵物量身訂製營養配方，不僅是為了找到最佳的均衡營養。我們的技術專家更與經驗豐富的寵物專家合作，開發出最適合純種寵物的特殊飼料形狀和紋理粗細，例如：
拉布拉多犬飼料顆粒
拉布拉多犬常會快速進食，而且不喜咀嚼食物。獨特的飼料顆粒形狀，可減慢牠們的進食速度。卡路里調整含量，有助於協助牠們維持理想體重，富含 EPA 和 DHA 的飼料也對牠們的骨骼和關節有益。
波斯貓飼料顆粒
波斯貓因為頭顱發育畸形，所以具有獨特的平坦面孔，卻也導致牠們難以固定食物。杏仁狀的食物有最好的拾取和咀嚼接觸區。這種飼料也富含 omega 3 和 omega 6 脂肪酸，有助於波斯貓獨特的毛髮，飼料內還有特定的混合纖維素，可刺激消化並控制毛球。
根據您的寵物體型大小所調配的營養
犬隻的體型大小會影響成長所需的時間和強度、頜骨的大小、能量需求和體能、消化道的相對大小、是否容易罹患某些疾病以及平均壽命等所有因素。因此，選擇食物時，一定要將這些因素全部納入考量。
法國皇家的體型健康營養系列就是針對各種體型大小的犬隻提供，依照牠們不同的下顎大小、所需能量、成長速度、預期壽命和行為所設計，例如：
迷你型成犬飼料顆粒
我們的迷你型成犬飲食中包含均衡的纖維和易消化的蛋白質，可促進較小的犬隻腸胃道消化。獨特的適口性，更能促進食慾。
巨型成犬飼料顆粒
巨型成犬的飲食富含高度易消化的蛋白質及合適的營養含量，不但對牠們的心臟有益，還可提供適合牠們巨大體型的卡路里熱量。
根據您的寵物年齡所調配的營養
當貓狗逐漸成年，最終進入老年，良好的營養對牠們的健康而言仍然非常重要。牠們的能量攝取應與牠們的活動量相當，而這通常會受到年齡相關健康問題的影響。例如，寵物如果罹患關節炎，活動量會比較少，因此消耗的能量也更少。
我們如何開發獨特的飲食以滿足寵物特定生命階段需求的幾個範例包括：
幼貓飼料顆粒
我們的幼貓飼料含有高度易消化的蛋白質和益生菌，可促進消化並有助於快速成長，還有抗氧化劑來提升免疫系統。這種飼料專為幼貓開發設計，顆粒大小、形狀和硬度都非常適合幼貓的小嘴。
老年犬飼料顆粒
我們的乾糧飼料顆粒具有相當高的適口性、容易加水軟化，並且包含多種纖維，可促進消化。調整過的磷攝取量，也可促進老年犬的腎臟健康。
根據您的寵物生活方式所調配的營養
舉例來說，室內貓缺乏運動，可能會導致腸道蠕動變慢及糞便味道重。與生活在鄉村地區的狗兒相比，生活在城市環境中的狗兒可能會因四周繁忙的環境、運動量不足或活動空間較少而感到有壓力。
法國皇家產品的開發，旨在根據寵物的生活方式提供所需營養，並維持寵物的身體健康，例如：
室內貓飼料顆粒
我們為室內貓準備的食物，會加入特定的纖維素以幫助消化攝入的毛髮、針對低活動量控制卡路里含量，並且會加入高度易消化的蛋白質以減少排便量和減輕糞便臭味。
舒緩照護營養飼料顆粒
精準設計的平衡飲食中會加入特定營養成分配方，特別是以具有鎮定作用而聞名的活性蛋白分子，這可讓您的愛犬在嘈雜或多變的環境中感到放鬆。
根據您的寵物敏感度所調配的營養
為了促進寵物健康並降低敏感度，法國皇家研發出幾種改善寵物飲食的方式，包括：
皮膚保健飼料顆粒
皮膚保健飼料富含 omega 3 和 omega 6 脂肪酸、EPA、DHA 和 GLA，有助於毛髮健康生長，並可避免皮膚刺激。
口腔護理貓飼料顆粒
我們的口腔護理飼料顆粒的大小、質地和形狀，可以誘使貓咪咬合以清潔牙齒。這種飼料富含特別精選的營養物質，有助於促進牙齒健康。
您的寵物有許多不同的需求
隨著您的寵物逐漸成長和衰老，有許多不同的因素會影響牠們對於營養的需求。在短期內針對這些變化做出相關改變，對牠們長期的健康來說會帶來很大的影響。這就是為什麼定期請獸醫師看診如此重要的原因。
在改變自己愛貓或愛犬的飲食前，務必請寵物照護專業人士進行營養方面的評估。這種評估的目的，是了解自己寵物的生活方式、過去的餵食方式、敏感度，以及任何可能影響牠們營養需求的事物。評估後，您和您的獸醫師就可以根據這些資訊，以科學的方式為貓咪或狗兒做出和是的營養決定，同時滿足您寵物的獨特需求。