Royal Canin 的營養理念
Royal Canin 自第一天開始，便一直將以科學為主導的營養研發方向放在首位。 我們的寵物營養方針一直以科學事實為基礎，並不斷獲得世界各地的營養學家、獸醫和科學家的研究支持。 自創立品牌以來，我們的營養理念便以科學和觀察為基礎，並緊守三個主要原則：貓狗的需求放在首位、精確的營養成分，以及不斷的創新精神。
以貓狗需求為優先
狗狗並不是人類，而貓咪亦不能與小型犬相提並論。 人類、貓咪和狗狗之間的基本生理差異，各自需要特定的營養。 在 Royal Canin，我們設法了解每個物種之間最細微的營養差異，藉此確保我們的飲食能夠滿足毛孩的獨特需求。
即是說，研發新產品並非以人類的營養趨勢或寵物主人的喜好作為標準，而是通過科學和觀察，並針對每隻貓狗的健康來製作出精確的營養素組合。 將動物的實際需求放在首位，有助確保我們在研究方面有明確的重點方向，同時鞏固我們對於所有食品的營養使命。
將我們對營養的深入了解應用於貓狗的特定需求，可以讓我們制定出專屬的解決方案。 我們專注於協助貓狗建立健康的生活 — 這就是您選擇我們的營養飲食之最好原因。
貓隻
味蕾： 475
每日能量攝取量： 每日 200 - 300 kcal
食物攝取時間： 小量多餐
飲食： 食肉性
狗
味蕾： 1,700
每日能量攝取量： 每日 130 - 3,500 kcal
食物攝取時間： 1 - 5 分鐘
飲食： 半食肉性
人類
味蕾： 9,000
每日能量攝取量： 每日 1,800 - 2,500 kcal
食物攝取時間： 30 - 60 分鐘
飲食： 雜食性
營養精確度
ROYAL CANIN® 的產品是多年來專注於為貓狗細心研發精確營養需要的成果。 我們的眾多競爭對手的研發方向均以成分為主導，但我們卻與別不同，致力採取營養為主導的精細理念。
由於我們採取以營養為重點的方向，因此我們會先評估貓狗的具體營養需求，然後再根據已建立的需求找出最好的飲食習慣。 這些需求取決於寵物本身的種類，以及其品種、生活方式、年齡和健康狀況或敏感症狀。 有鑑於此，我們會選擇高質量、高消化率的成分，並將其加以組合，以配製出符合特定營養狀況的糧食。
為確保我們的營養配方可精確地滿足實際需求，因此我們與包括獸醫、飼養員、專業團體和組織等寵物專家合作。 這可讓我們對每個個別品種、不同的生活階段和生活方式，以及對眾多醫療狀況的考慮，有更深入的了解。
不斷創新
Royal Canin 是不斷變革的產業之一份子，面對著各式各樣愈加流行的餵飼趨勢。 為了避免受錯誤資訊或趨勢影響，並確保我們所做出的決定符合寵物的最大利益，我們將研究和創新置於我們所有工作的核心之中。 我們了解得越多，對貓狗的健康與福祉所產生的正面影響便越有利。
自 1968 年的 Royal Canin 概念開始，我們的觀察和創新精神引領了 200 多種獨特產品的發展，一直滿足貓狗的特定需求； 不過，我們從未因此停步。 我們永遠不會將學習視為理所當然，因此一直堅持與科學家、寵物專業人士和寵物主人保持對話，從而了解寵物的發展。
透過增加我們的知識並與合作夥伴共享知識，我們因而建立了信譽和信任，讓我們能夠為他們與寵物的所有互動增加價值，同時確保能與已知的動物需求隨時建立直接關聯。
此外，在 Royal Canin 的研究中，深入的意見和合作夥伴關係可以讓我們開拓營養解決方案。 為了提供更加精確的配方，我們不斷對產品的形狀、質地、適口性和消化率進行測試和審查，同時確保產品的每個製作步驟均達安全標準。
Soupe Jaune (1968 年)
所有產品均源自於著名的「黃湯」系列 — 這是由 Royal Canin 創辦人 Jean Cathary 博士研發出來，以煮熟並烘乾的多士、壓碎的麵包乾和碎肉做出不同組合，加以實驗。
在其最初的測試中，被餵飼新食物的狗狗會變得更健康，其毛髮亦會再次透出光澤，而濕疹在不使用藥物的情況下亦得以康復。
有鑑於此，Cathary 博士亦開始了漫長而認真的思考，著手研究如何製作出具有適當營養價值且有用的寵物食品；當中的細節，便是後話了。
AGR (1980 年)
首款專門為大型犬製作的特殊食品。 該產品在 Royal Canin 食品中一直保持其獨特性超過 17 年。
Persian 30 (1999 年)
1999 年，為回應繁殖者的觀察與意見，以及我們所得出的研究，我們推出了 PERSIAN 30。
這項產品是全球首個營養解決方案，旨在滿足波斯貓的特定健康需求，同時解決因短頭顱品種常見的身體特徵和短頭顱而造成的獨特飲食困難。
Anallergenic (2011 年)
在我們推出 ANALLERGENIC 產品之前，已經歷了 10 年的研究、觀察和開發。 而最終所製成的產品，是即使患有最嚴重的食物敏感症也適用的獸醫管理處方產品。
這個投資例子亦引證了，我們會履行承諾，年復一年為貓狗研究如何達致健康，同時提升生活品質。
ICU 流質飲食 (2016)
我們亦已推出一系列專為重症寵物而設的流質飲食，務求更能讓住院貓狗獲得所需的營養需求。 除了根據不同營養需要而推出不同的流質產品，產品瓶亦附有創新的蓋子，方便醫院員工餵食生病毛孩。
營養說明
只要了解各種營養及其益處，您便可以就寵物的飲食作出明智的決定。 Royal Canin 已花了無數的小時，研究貓狗的營養需要。 因此，我們度身訂造的每款飲食均包括最少 50 種不同的營養素，適合寵物的獨特需要。 立即了解更多不同的營養素，以及這些營養素對於貓狗的益處。
滿足獨特需求的定製營養
我們將科研知識用於寵物的健康和福祉之上。 Royal Canin 於 1968 年由一位獸醫創立，一直都是動物健康營養方面的專家。 我們在創新過程中的每個步驟，都會將貓狗放在首位，以求開發出最精準的特製營養解決方案。 立即查看我們如何根據每隻寵物的需求定製獨特的飲食。