Royal Canin 的營養理念

以貓狗需求為優先

狗狗並不是人類，而貓咪亦不能與小型犬相提並論。 人類、貓咪和狗狗之間的基本生理差異，各自需要特定的營養。 在 Royal Canin，我們設法了解每個物種之間最細微的營養差異，藉此確保我們的飲食能夠滿足毛孩的獨特需求。

即是說，研發新產品並非以人類的營養趨勢或寵物主人的喜好作為標準，而是通過科學和觀察，並針對每隻貓狗的健康來製作出精確的營養素組合。 將動物的實際需求放在首位，有助確保我們在研究方面有明確的重點方向，同時鞏固我們對於所有食品的營養使命。

將我們對營養的深入了解應用於貓狗的特定需求，可以讓我們制定出專屬的解決方案。 我們專注於協助貓狗建立健康的生活 — 這就是您選擇我們的營養飲食之最好原因。