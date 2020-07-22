牛磺酸貓狗都要補充？寵物食用牛磺酸有什麼好處？

（一）愛貓補充貓牛磺酸的好處

由於貓咪無法在體內自行生成牛磺酸，因此貓咪飲食內一定要有牛磺酸。如果缺乏牛磺酸，有可能會產生各種嚴重的健康問題。

舉例來說，缺少牛磺酸可能導致牠們的視網膜退化，最後會損害視力導致貓失明。其次，這可能減慢牠們的成長速度，並影響牠們繁殖能力。牛磺酸缺乏症和稱為擴張型心肌病（DCM）的心臟健康問題之間也有關係，因此要讓貓補充牛磺酸，有助身體正常代謝。

（二）貓牛磺酸攝取量需要多少？

對於市面銷售的寵物食品而言，成貓牛磺酸量的最低需求是每 100 大卡貓乾糧就需要25 毫克，濕糧罐頭為每 100 大卡就需要 50 毫克（美國飼料控制官員協會出版物，2018 年）。但是，每隻貓咪對牛磺酸的需求並不一樣，因此如果您擔心貓沒有攝取足夠的牛磺酸，請務必向您的獸醫師諮詢。