牛磺酸貓狗都要補充？寵物食用牛磺酸有什麼好處？

貓咪和狗狗吃了牛磺酸有什麼好處？需要攝取多少？貓犬缺乏牛磺酸會出現什麼症狀？本文教您如何幫寵物從飲食中攝取牛磺酸，以確保寵物身體正常運作。
Adult cat and dog lying together indoors on a kitchen floor

一、貓狗營養素分幾種？補充營養素有什麽作用？

寵物營養素分為兩大類：

  • 主要營養素 - 蛋白質、脂肪和碳水化合物應為寵物飲食的主要部分。

  • 微量營養素 - 這些包含維生素和礦物質，雖然需要的份量不多，但卻是必不可少的營養成份。

營養素有四個主要作用：

  • 建立和維護身體健康：例如肌肉、頭髮和皮膚就是由蛋白質組成。
  • 提供能量： 碳水化合物、脂肪和蛋白質可產生熱量、運動能量和其他形式的能量。
  • 啟動和控制過程： 舉例來說，紅血球需要鐵，才能在身體內傳輸氧氣。
  • 滋養和保護身體： 有些營養素可以促進寵物健康生長，並有助於抵抗老化的影響，而其他營養物質就有助於恢復健康。

二、為什麽牛磺酸貓狗都要吃？好處有哪些？

牛磺酸是一種胺基酸，存在於身體的所有組織和器官中，包括肌肉、心臟、大腦和視網膜。與大多數胺基酸不同的是，牛磺酸不會產生蛋白質細胞，但卻有許多其他重要作用。舉例來說

  • 強化心臟。
  • 促進血液流動。
  • 強化視網膜和視力。
  • 促進生殖器官健康。
  • 具有抗氧化作用。

視網膜 生育功能 心臟 牛磺酸

（一）愛貓補充貓牛磺酸的好處

由於貓咪無法在體內自行生成牛磺酸，因此貓咪飲食內一定要有牛磺酸。如果缺乏牛磺酸，有可能會產生各種嚴重的健康問題。

舉例來說，缺少牛磺酸可能導致牠們的視網膜退化，最後會損害視力導致貓失明。其次，這可能減慢牠們的成長速度，並影響牠們繁殖能力。牛磺酸缺乏症和稱為擴張型心肌病（DCM）的心臟健康問題之間也有關係，因此要讓貓補充牛磺酸，有助身體正常代謝。

（二）貓牛磺酸攝取量需要多少？

對於市面銷售的寵物食品而言，成貓牛磺酸量的最低需求是每 100 大卡貓乾糧就需要25 毫克，濕糧罐頭為每 100 大卡就需要 50 毫克（美國飼料控制官員協會出版物，2018 年）。但是，每隻貓咪對牛磺酸的需求並不一樣，因此如果您擔心貓沒有攝取足夠的牛磺酸，請務必向您的獸醫師諮詢。

成年貓的牛磺酸最低要求 25mg/ 100 kcal 乾糧 50mg/ 100 kcal 罐頭食品

（三）愛犬補充狗牛磺酸的好處

狗狗可以透過兩種胺基酸製造牛磺酸，分別是半胱胺酸和甲硫胺酸。因此，牛磺酸在狗狗飲食中並非必需。不過，由於牛磺酸對狗狗健康有許多益處，因此它仍然是犬隻飲食中一種重要營養素，尤其是患有牛磺酸缺乏症的狗狗。

與貓一樣，某些犬種天生血液中含有較低的牛磺酸，導致容易罹患擴張型心肌病（DCM），因此就需要從飲食中補充。

（四）狗狗需要多少牛磺酸？

市面上的狗食物尚未有正式的牛磺酸含量標準規定。如果您擔心愛犬缺乏牛磺酸，或者想要獲得狗狗在飲食中需要多少牛磺酸的建議，請詢問您的獸醫師。

三、缺乏牛磺酸的跡象

由於牛磺酸對寵物健康大有益處，因此，如果您的愛貓或愛犬缺乏牛磺酸，那麼所表現出來的症狀會有所不同，其中可能包括：

  • 視力差
  • 發育不良
  • 呼吸困難
  • 心臟病
  • 耳聾

如果您的愛貓或愛犬出現上述任何跡象，或者您對牠們的健康還有其他擔憂，建議您帶牠們去獸醫院，請獸醫師進行檢查。

四、如何在貓狗飲食中添加寵物牛磺酸

最豐富的牛磺酸來源是肉類和家禽（包括肝臟和腎臟等器官）、海鮮和雞蛋，植物性食物中是沒有牛磺酸的。Royal Canin的貓糧和狗糧都已添加牛磺酸，這是我們精心配製的均衡營養成分，並且特別針對不同寵物品種或健康需求而設計，是市面上常見的貓狗牛磺酸推薦商品之一。

British Shorthair adult cat eating from a silver bowl

我們知道，貓狗膳食蛋白質的品質和份量，對於預防牛磺酸缺乏症和其他健康問題至關重要，因此Royal Canin使用消化率高的蛋白質，讓您的寵物從食物中盡可能吸收最多的營養。如果您要進一步了解Royal Canin食物產品，請瀏覽我們的產品系列，或向寵物護理專家諮詢。

（延伸閱讀：了解貓狗糧中的副產品

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