了解貓狗糧中的副產品

貓狗糧中的副產品是甚麼？

「副產物」一詞，是指與另一種成份同時生產的成份。 美國飼料控制官員協會 (AAFCO) 將副產品定義為「除主要產品以外所生產出的次要產品」。1這可能是來自植物或動物，種類由粟米粉、紅菜頭漿，以至內臟、魚油和家禽蛋白質不等。

歐盟法例將動物副產品指定為非人類食用的成份。 因此，預期用途界定了甚麼是副產品，例如，當腎臟用於寵物食品時，腎臟就會被視為動物副產品；當人類食用腎臟時，則會被視為肉製品。

這並不是說食用副產品不安全，亦不是指副產品並無營養。 相反，副產品並非屬於為人類消費而開發的主要產品。

副產品的營養價值有甚麼？

很多人都認為貓狗會像我們一樣，懂得享受雞胸肉或頂級牛扒，但對人類極具吸引力的成份對於寵物來說，並非一定最具營養價值。

副產品可以提供多種必要的優質營養素，從而維持貓狗的健康。 例如，單單是肝臟，就可以提供鐵、維他命 B (尤其是維他命 B12) 和維他命 A。這些營養素可維持神經系統、皮膚和視力的健康，並促進生長和紅血球的形成。 另一方面，藻類是葡萄糖胺的優質來源 — 這對於貓狗的活動能力和關節靈活度至關重要。

上述並非副產品唯一可提供的營養素；相反，有很多副產品都可以提供關鍵的營養素，例如蛋白質、脂肪、礦物質和維他命 — 統統都對於器官和肌肉組織的持續發展相當重要，從而促進免疫系統和供應能量。