了解貓狗糧中的副產品
貓狗糧中的副產品是甚麼？
「副產物」一詞，是指與另一種成份同時生產的成份。 美國飼料控制官員協會 (AAFCO) 將副產品定義為「除主要產品以外所生產出的次要產品」。1這可能是來自植物或動物，種類由粟米粉、紅菜頭漿，以至內臟、魚油和家禽蛋白質不等。
歐盟法例將動物副產品指定為非人類食用的成份。 因此，預期用途界定了甚麼是副產品，例如，當腎臟用於寵物食品時，腎臟就會被視為動物副產品；當人類食用腎臟時，則會被視為肉製品。
這並不是說食用副產品不安全，亦不是指副產品並無營養。 相反，副產品並非屬於為人類消費而開發的主要產品。
副產品的營養價值有甚麼？
很多人都認為貓狗會像我們一樣，懂得享受雞胸肉或頂級牛扒，但對人類極具吸引力的成份對於寵物來說，並非一定最具營養價值。
副產品可以提供多種必要的優質營養素，從而維持貓狗的健康。 例如，單單是肝臟，就可以提供鐵、維他命 B (尤其是維他命 B12) 和維他命 A。這些營養素可維持神經系統、皮膚和視力的健康，並促進生長和紅血球的形成。 另一方面，藻類是葡萄糖胺的優質來源 — 這對於貓狗的活動能力和關節靈活度至關重要。
上述並非副產品唯一可提供的營養素；相反，有很多副產品都可以提供關鍵的營養素，例如蛋白質、脂肪、礦物質和維他命 — 統統都對於器官和肌肉組織的持續發展相當重要，從而促進免疫系統和供應能量。
貓狗需要根據特定份量的蛋白質、維他命、礦物質和脂肪來達致平衡且精確的營養組合。 為確保貓狗可獲得符合其需求的特製完整飲食，除了關注成份之外，亦請務必關注每種原材料可以提供的特定營養素。
副產品是否更具可持續性？
如果寵物食品採取以營養為主導的方法，我們便可以考慮採用所有成分類型、選擇對環境和社會影響最小的成份，同時又不影響每種飲食的營養價值或消化率。
當與寵物食品中常用的其他成分相比，副產品不僅營養豐富，而且，由於這不會與人類食品的生產互相競爭，因而更具可持續性。 即是說，寵物食品中使用副產品，對於寵物食品行業未來的可持續發展來說極為重要。 這樣做的話，不僅能夠大大減少浪費，還可以避免對畜牧業造成更大的壓力；即是說，這可以避免環境受影響，同時亦能避免與人類的食物鏈互相競爭。
例如，為幫助獸醫成功治療患有難治的不良食物反應 (AFR) 的犬隻，Royal Canin 開發了一種創新的營養解決方案 — 以羽毛作為蛋白質來源。 這種開發避免了動物與人類互相爭奪蛋白質的食物來源，繼而又可減少垃圾堆田區中的廢物，有助我們為全球糧食的安全作出貢獻。
作為一間注重環保的公司，我們致力在此類研究和產品開發方面繼續投資。 此類工作可讓我們利用副產品所提供的營養價值。
我們所專注於的重點，一直都是為寵物提供最好的營養解決方案。 我們以營養為本，同時採用科學方法來配製寵物的飲食，讓我們從而實現上述目標；同樣，這亦可以避免人類和寵物食品系統之間發生衝突。
了解寵物食品標籤上的副產品
副產品均經過烹飪、研磨、分離和烘乾的程序。 藉由這種方式去除水分，我們可以創造出更加濃縮且易於消化的蛋白質來源。
與平均含有約 75% 水份和只有 10% 至 30% 蛋白質的鮮肉相比，1 公斤的新鮮家禽可以提供約 250 克的營養；而 1 公斤的脫水家禽蛋白質 (北美的雞粉) 水份含量低得多，可提供 940 克的大量營養。
根據目前的飼料法規，寵物食品中的每種成分/成分組都必須根據烹煮前的重量並以降序在包裝上列出。 即是說，新鮮「肉類」很自然地便會排在成分表上的較高位置。 這可能會讓人覺得，寵物食品的主要營養來源就是「新鮮肉類」。 不過，事實並非如此。
營養成分是由整餐所提供，而不僅僅是寵物食品標籤上所列出的第一種成分。 在 Royal Canin，我們包裝上所列的每種成分都有其特定目的 — 這取決於成分可為貓狗提供的優質營養素。
我們以營養為主導的方式，可讓我們精確地將副產品和其他原材料結合，以提供適合貓狗品種、年齡，甚至任何潛在健康狀況的營養成分。
如果您不確定寵物食品中的成分，或想要了解更多應如何調整貓狗飲食以解決其獨特需求，請先諮詢獸醫或合資格的寵物營養師。
1《歐盟食品分類指南》EUR-Lex no68/2013；愛爾蘭食品安全局著。http://talkspetfood.aafco.org/byproducts
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