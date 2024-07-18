寵物食品成分說明
Royal Canin 著重根據營養的各種好處選擇成分。 這種方向亦有助我們開發適合貓狗需求的產品，同時可讓我們選擇碳足跡較少的食材，以盡量減少對環境的影響。 立即於下方了解更多我們所採取的方向。
我們如何選擇寵物食品成份
甚麼是營養組合？
營養組合是對成分或食品所含的營養成分之分析。 在 Royal Canin，我們會根據貓狗的獨特需求，為每種寵物食品飲食制定理想的組合。 換句話說，當我們設計新配方時，我們可以確保精確的配方均適用於貓狗，不論其年齡、品種、大小、生活方式、健康狀況和敏感狀況為何。
只要結合來自多個潛在來源的多種成分，便可以運用多種方式來獲得理想的營養成分。 例如，一碟雞肉和薯蓉的營養成分，與大米、豆類和豆腐都非常相似，儘管餐點食物完全不同。
評估營養品質
Royal Canin 採用營養優先的方針來考慮所有成份、評估成份的營養品質和消化率、加工方式，以及成份是否對寵物安全。 因此，我們會確保配方和採購團隊只會選擇適合我們精確配方的高品質成份，同時盡量為貓狗提高營養價值。
以可持續地的方式選擇營養
可持續的合作夥伴
在 Royal Canin，我們多年來一直與大多數供應商合作。 我們共同成長，一起實現我們引以為傲的品質水平。 在需要時，我們亦會以合作夥伴和投資者的身份與供應商合作，共同開發特定成分或定立標準 — 例如針對成分的營養品質、安全性與環境所帶來的正面好處來制定不同的耕作方法。
我們還與一系列的策略合作夥伴合作，例如世界自然基金會 (WWF)，藉以確保我們可以解決成分的可持續性問題，同時不使用來自瀕危物種的材料。
替代的營養來源
採用營養優先的方法，即代表我們可以在全球各地製造相同營養成分的產品，並使用當地的成份以減低碳足跡。 只專注於可以提供的營養素，亦即是說我們可以採用諸如藻類等更可持續的來源，以代替某些海洋成分。 這種成分提供的營養組合與甲殼類相似，但對社會和環境的影響亦較小。
同樣，我們亦會使用動物副產品 (例如內臟肉)，大大減低了浪費的情況 — 這些副產品通常在人類食物鏈以外，但具有極高的營養價值。 眾所周知，畜牧業對環境造成影響；因此，這種方法還可以減輕對畜牧業的壓力，同時確保我們不與人類食品業競爭。
了解 Royal Canin 寵物食品的成份
Royal Canin 僅接受經過定期全面審核的認證供應商所供應的原材料。 立即於下方了解更多有關成分的類型，以及這些成分所給予寵物的好處。
動物蛋白的例子
動物蛋白質的例子包括家禽、豬肉、牛肉、羊肉，以及對貓狗有益且富含營養的副產品 (例如內臟)。
動物蛋白質可提供甚麼？
動物蛋白質可提供多種營養，例如蛋白質、鈣、軟骨素、鎂、牛磺酸、鐵，以及多種維他命，包括 D、B12、A。
動物蛋白質的好處
動物蛋白質所提供的營養，是促進骨骼、牙齒和肌肉發展的關鍵。 動物蛋白質還有助於製造紅血球和皮膚細胞，亦可以為貓狗供應能量。
植物蛋白和穀類的例子
植物蛋白和穀物的例子包括：大米、小麥、粟米、大麥和燕麥。
植物蛋白和穀物能提供甚麼？
對於寵物來說，植物蛋白是眾多必要營養素的優質來源。 高品質的植物食材可以提供澱粉、膳食纖維、脂肪、礦物質、氨基酸和維他命。
植物蛋白和穀類的好處
與動物蛋白一樣，植物蛋白同樣是一種高能量來源。 對於貓狗來說，植物蛋白的消化率極高；經過適當加工之後，其中一些蛋白質甚至比動物蛋白質來源更易於消化。 這些成分亦可以協助您的愛寵維持皮膚和毛髮健康，同時避免健康細胞被損害。
纖維的例子
這些成份的例子包括：紅蘿蔔、紅菜頭和小麥。
纖維的作用
纖維是複雜的碳水化合物，可抵抗小腸中的消化，同時在調節消化系統方面起了重大作用。
纖維的好處
纖維可用於治療消化道的輸送問題，並有助於排便，從而維持結腸粘膜健康。 纖維為寵物提供的能量極少，甚至可說是零 - 即是說，當進食纖維時，可以讓貓狗感到飽足而無需攝入過多的卡路里。 因此，纖維在部分 Royal Canin 的減重飲食中是相當有用的成份。
脂肪與油的例子
這些成分的例子包括魚油、植物油 (例如大豆油、向日葵油) 和動物脂肪 (例如雞脂肪)。
脂肪與油可以提供甚麼？
脂肪與油是能量、omega-3 脂肪酸 (例如 EPA 和 DHA) 和 omega-6 脂肪酸的來源， 同時亦可以提供維他命 D 和維他命 E。
脂肪與油的好處
在已測量的份量中，脂肪與油對於儲存能量至關重要 - 一克脂肪有大約 9 大卡的可代謝能量，幾乎是一克碳水化合物或蛋白質所提供的能量之兩倍半。 脂肪與油有助抗炎，並可促進皮膚健康、皮膚的完整性和前列腺素合成。 必要脂肪酸同樣對細胞具有結構作用，或用作為特定激素的前身。
以營養為先
在選擇寵物食品時，請記住，成分的品質與本身可以提供的營養素應該同樣的好。 真正重要的是，請務必提供正確份量的正確營養素，從而協助寵物的健康和生活方式。 只要了解各種營養及其益處，您便可以就寵物的飲食作出明智的決定。