在 Royal Canin，我們多年來一直與大多數供應商合作。 我們共同成長，一起實現我們引以為傲的品質水平。 在需要時，我們亦會以合作夥伴和投資者的身份與供應商合作，共同開發特定成分或定立標準 — 例如針對成分的營養品質、安全性與環境所帶來的正面好處來制定不同的耕作方法。

我們還與一系列的策略合作夥伴合作，例如世界自然基金會 (WWF)，藉以確保我們可以解決成分的可持續性問題，同時不使用來自瀕危物種的材料。