貓狗糧中的穀物之營養價值

當我們討論寵物食品中的成分時，一定要記住其主要作用是為貓狗提供必不可少的能量和營養，以維持其健康狀況。 作為人類，我們往往都會在自身的飲食上專注於某些特定成分，因此，對於寵物食品，我們亦應採取同樣的營養主導方針。

根據「寵物食品研究所 (Pet Food Institute)」的數據顯示，貓狗在飲食方面需要超過 40 種必要營養。1因此，建議寵物主人應務必為其貓狗在飲食中提供特定的營養組合，以解決寵物的獨特需要。 單憑成分並無法確保寵物食品中的每種營養是否存在，或含量是否足夠。

相反，只要依循營養主導方式，我們便可以在製作食品和調查成分時將貓狗的營養需求放在最首位，從而提供最高品質的營養。 透過這種方式，我們亦可以確保所採購的高度易消化成分，足以協助寵物攝取各種營養。

有鑑於此，讓我們來一起了解如何利用穀物來為貓狗提供所需的主要營養，以及穀物與其他成分的比較情況。

甚麼是穀物？

穀物是特定草類的可食用種子，當中例子有小麥、粟米、米、大麥、燕麥和黑麥。

穀物對於貓狗來說有營養嗎？

經過適當加工後，穀物可為貓狗提供大量既滋養又易消化的營養素和能量， 當中包括：