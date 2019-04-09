貓狗糧中的穀物之營養價值
當我們討論寵物食品中的成分時，一定要記住其主要作用是為貓狗提供必不可少的能量和營養，以維持其健康狀況。 作為人類，我們往往都會在自身的飲食上專注於某些特定成分，因此，對於寵物食品，我們亦應採取同樣的營養主導方針。
根據「寵物食品研究所 (Pet Food Institute)」的數據顯示，貓狗在飲食方面需要超過 40 種必要營養。1因此，建議寵物主人應務必為其貓狗在飲食中提供特定的營養組合，以解決寵物的獨特需要。 單憑成分並無法確保寵物食品中的每種營養是否存在，或含量是否足夠。
相反，只要依循營養主導方式，我們便可以在製作食品和調查成分時將貓狗的營養需求放在最首位，從而提供最高品質的營養。 透過這種方式，我們亦可以確保所採購的高度易消化成分，足以協助寵物攝取各種營養。
有鑑於此，讓我們來一起了解如何利用穀物來為貓狗提供所需的主要營養，以及穀物與其他成分的比較情況。
甚麼是穀物？
穀物是特定草類的可食用種子，當中例子有小麥、粟米、米、大麥、燕麥和黑麥。
穀物對於貓狗來說有營養嗎？
經過適當加工後，穀物可為貓狗提供大量既滋養又易消化的營養素和能量， 當中包括：
維他命 E
維他命 B
亞油酸
穀物在營養方面的其中主要好處，就是可以提供優質的碳水化合物。 碳水化合物是動物飲食中三大巨量營養素的其中一類 (另外兩類為脂肪和蛋白質)，同時可作為寵物的主要能量來源。 2而穀物中的纖維含量亦相當高，是促進貓狗胃腸功能健康的有效營養素。
事實上，我們會建議主人給患有腸胃問題 (例如腹瀉) 的狗貓吃某些穀物 (例如糙米或白米)，因為這些穀物容易被寵物消化。
貓狗可以消化穀物嗎？
除了穀物所提供的營養之外，請務必考慮穀物在寵物身體的消化率。 消化率是指食物可以提供多少營養素。 例如，某成份可能富含營養素，但對於貓狗來說卻難以消化。 即是說，只有較少的營養素會被動物腸道吸收，最終，更加少的營養素會流進血液。
對於寵物來說，消化率極高的成份可以為他們提供更高比例的營養素，因此，貓狗可能只要吃較少份量的食物，亦可以獲得相同水平的營養素。
貓狗可以利用其消化系統中通常有的酶，來消化加工過的穀物： 消化澱粉的澱粉酶和消化蛋白質的蛋白酶。
為了釋放出穀物中最有營養、最易消化的元素，我們會在製造過程中將原料磨碎並加熱。 這樣做可以去除不易消化的外殼，並留下貓狗所需的營養素。
經過這種研磨和烹飪程序之後，某些植物蛋白質實際上會比動物蛋白質更易於消化。 只要比較原始蛋白質來源的消化率，就可以證明這一點；其中小麥麵筋 (99%) 和大豆分離物 (95%) 勝過脫水豬肉 (92%)、家禽 (88%) 和羊肉粉 (88%)。 3
無穀物的飲食對於貓狗是否安全？
在過去幾年，無穀物貓狗糧 (使用不含穀物的食譜製成的飲食) 的趨勢愈趨流行，主要是主人擔心毛孩出現食物過敏的狀況，或想要避免攝入碳水化合物。
事實上，研究實際顯示，因食物過敏而求診的貓狗只佔 1-2%。4相反，貓狗因環境而致敏的情況更為普遍。
穀物可以提供必要的脂肪酸、纖維、維他命和礦物質，是構成完整均衡飲食的重要成份。 在沒有適當補充營養的情況下將貓狗的飲食轉換為全肉飲食，可能會引發營養過剩或營養不足的風險。 全肉飲食尤其無法為毛孩提供均衡飲食中必要的碳水化合物。
在轉變寵物所攝取的營養之前，請先諮詢獸醫，以確保貓狗的新餐單完整均衡，且百分百安全。
找出正確的營養平衡
在 ROYAL CANIN，我們已花了 50 多年針對這些成份進行廣泛的研究，過程中發現穀物經過正確加工之後，可以為貓狗提供大量的能量和必要營養素。
貓狗的健康飲食可從多種來源獲得營養 — 當中不限於肉類，而且還包括穀物、小麥和粟米等碳水化合物。 請務必確保您的愛寵能夠獲得混合了 40 多種主要營養素的均衡精確飲食，從而促進長期的健康狀況。
1 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function/
2 歐洲寵物食品業界聯會 (FEDIAF)
3 Royal Canin 研究中心
4 Verlinden et al 著。《貓狗食物過敏評論》 。 食品科學與營養批判評論；2006 年；46: 259-273