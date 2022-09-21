貓主食罐推薦，認識貓咪濕糧、乾糧的好處及差別？

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選擇乾糧的好處

選擇貓主食罐/主食濕糧的好處

貓咪主食濕糧與乾糧混合餵食的益處

如何讓寵物適應混合餵食

當我們在考慮該餵貓吃什麼的時候，我們通常會選擇濕糧或乾糧。對貓來說，最理想的食物不只能提供最好的營養，還必須讓您可以輕鬆餵食，也就是貓喜歡吃的食物。



在理想情況下，這還有助控制任何潛在的健康問題。濕糧是照顧這方面的好選擇，而貓乾糧在其他方面也很有用。濕糧有助於增加攝取水份，而乾糧則有助於維持牙齒健康。濕糧的香氣更容易吸引挑食的貓，而乾糧則可能放在碗裡一整天而不變質。由於貓咪濕糧和乾糧各有益處，所以可以考慮混合

餵食貓這兩種食物，不放在同一個碗裡也沒關係，而適口性高的貓主食濕糧產品，能夠有效幫助貓咪找到自己喜歡的質地組合。



選擇乾糧的好處

選擇乾糧為主食的主要好處之一就是易於保存，而且方便餵食。您可以放心將乾糧放在碗裡一整天而不用擔心變質。這能讓貓頻繁地隨意食用，養成健康的飲食習慣。經過適當調製配方的乾糧，還能幫助改善牙齒健康，因為飼料顆粒上的溫和磨擦表面可以有效減少貓牙齒上的牙垢。



選擇貓主食罐/主食濕糧的好處

許多貓無法透過喝水來獲得足夠的水分，只能依賴食物來補充所消耗的水量。選擇貓主食濕糧的主要好處就是，可以幫助貓咪吸收額外的水份，能讓牠們持續補充適當的水份，就有可能降低腎臟或泌尿道等出現健康問題的機率。



貓咪濕食與乾糧相比多了一個好處，就是能散發出更濃郁的香氣，因為貓對嗅覺的依賴多於味覺，因此香氣對牠們來說很重要。貓的嗅覺通常比普通人類強得多，而人類的舌頭味蕾大約是貓舌的二十倍。

