貓主食罐推薦，認識貓咪濕糧、乾糧的好處及差別？
透過本文您可以了解：
- 選擇乾糧的好處
- 選擇貓主食罐/主食濕糧的好處
- 貓咪主食濕糧與乾糧混合餵食的益處
- 如何讓寵物適應混合餵食
當我們在考慮該餵貓吃什麼的時候，我們通常會選擇濕糧或乾糧。對貓來說，最理想的食物不只能提供最好的營養，還必須讓您可以輕鬆餵食，也就是貓喜歡吃的食物。
在理想情況下，這還有助控制任何潛在的健康問題。濕糧是照顧這方面的好選擇，而貓乾糧在其他方面也很有用。濕糧有助於增加攝取水份，而乾糧則有助於維持牙齒健康。濕糧的香氣更容易吸引挑食的貓，而乾糧則可能放在碗裡一整天而不變質。由於貓咪濕糧和乾糧各有益處，所以可以考慮混合
餵食貓這兩種食物，不放在同一個碗裡也沒關係，而適口性高的貓主食濕糧產品，能夠有效幫助貓咪找到自己喜歡的質地組合。
選擇乾糧的好處
選擇乾糧為主食的主要好處之一就是易於保存，而且方便餵食。您可以放心將乾糧放在碗裡一整天而不用擔心變質。這能讓貓頻繁地隨意食用，養成健康的飲食習慣。經過適當調製配方的乾糧，還能幫助改善牙齒健康，因為飼料顆粒上的溫和磨擦表面可以有效減少貓牙齒上的牙垢。
選擇貓主食罐/主食濕糧的好處
許多貓無法透過喝水來獲得足夠的水分，只能依賴食物來補充所消耗的水量。選擇貓主食濕糧的主要好處就是，可以幫助貓咪吸收額外的水份，能讓牠們持續補充適當的水份，就有可能降低腎臟或泌尿道等出現健康問題的機率。
貓咪濕食與乾糧相比多了一個好處，就是能散發出更濃郁的香氣，因為貓對嗅覺的依賴多於味覺，因此香氣對牠們來說很重要。貓的嗅覺通常比普通人類強得多，而人類的舌頭味蕾大約是貓舌的二十倍。
貓咪主食濕糧與乾糧混合餵食的益處
貓咪喜歡稍有變化的飲食。這不代表牠們每餐都要吃不同的東西，或是每月全部換食一次，請別這樣做。不過提供混合濕糧和乾糧的飲食，已經證實可以降低挑食貓咪的問題。不同貓咪各有自己偏好的食物質地。提供貓咪濕糧與乾糧混和飲食方式，就能確保牠們找到自己喜歡的質地組合。
依照貓的天生進食行為混合餵食。貓喜歡少量多餐。每天以不同的碗為牠們分別提供濕糧和乾糧，讓您的愛貓有不同的選擇。
如何讓寵物適應混合餵食
混合餵食能以交替或組合的方式來餵食。混合方法取決於貓的偏好。應該讓貓慢慢適應混合餵食，至少要一周的時間，避免消化不良。若要了解如何讓貓真正順利地適應新的飲食，可參考貓食更換指南。
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