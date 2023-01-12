如何幫貓咪刷牙？獸醫教您刷牙7步曲

透過本文您可以了解：



1. 為什麼需要幫貓咪刷牙？

2. 貓咪多久要刷一次牙呢？

3. 什麼時候適合開始幫貓咪刷牙？

4. 怎麼幫家中貓咪刷牙呢？

5. 有沒有其他幫貓咪刷牙的替代方法？

6. Royal Canin成貓高效潔齒加護配方，從日常飲食做好貓咪牙齒保健

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牙齒疾病是貓咪常見的健康問題之一。據了解，一歲以上的貓咪有90%都曾出現牙齒疾病相關症狀。1 但是，竟有高達73%的貓咪飼主從來沒有幫貓咪刷過牙。2

幫貓咪刷牙有些難度，但刷牙對貓咪的健康很重要，也會大幅改善牠們的生活質素。本教學會帶您了解如何為貓咪刷牙，也會推薦相關的護牙產品，協助您維護貓咪口腔的健康。

為什麼需要幫貓咪刷牙？





細菌感染周圍的牙齦、肌肉組織和骨頭後，情況就會逐步擴散。這段期間貓咪可能會開始出現口臭、咀嚼困難、牙齦疼痛出血和牙齒脫落等症狀，身體其他部位也可能因此發炎。



最有效預防牙齒疾病、牙結石、牙齦炎、牙周疾病的方式，就是在牙菌斑形成牙垢前清除。而刷牙，就是最有效清除牙菌斑的方式！



貓咪多久得刷一次牙呢？ 雖然這是一大挑戰，但飼主應每天幫貓咪刷牙。

什麼時候適合開始幫貓咪刷牙？ 如果從幼貓時期就能讓小貓習慣刷牙的感覺，長大後，貓咪就不會那麼抗刷牙。幼貓換牙階段會有疼痛、壓迫感，所以最好能等到幼貓長出恆齒後，再開始用牙刷幫貓咪刷牙。



如果家中的貓咪已經是成貓，可能會需要花幾個月，才能讓牠們適應刷牙。 牙菌斑是由食物與細菌形成的透明薄膜，會附著於貓咪牙齒表面，而正確的刷牙可幫助清除牙菌斑。牙菌斑若沒有在24小時內清除就會開始鈣化，形成牙垢。又硬又黃的牙垢，會導致更多牙菌斑滋生，最後變成嚴重的牙齒疾病。細菌感染周圍的牙齦、肌肉組織和骨頭後，情況就會逐步擴散。這段期間貓咪可能會開始出現口臭、咀嚼困難、牙齦疼痛出血和牙齒脫落等症狀，身體其他部位也可能因此發炎。最有效預防牙齒疾病、牙結石、牙齦炎、牙周疾病的方式，就是在牙菌斑形成牙垢前清除。而刷牙，就是最有效清除牙菌斑的方式！

吳安妮獸醫小提醒： “要養成刷牙習慣，一定要有耐心、持之以恆，也要多多稱讚家中的貓咪。飼主也可以給貓咪少許乾糧，作為配合刷牙的獎勵。”

怎麼幫家中貓咪刷牙呢？

首先，請向獸醫詢問推薦的牙刷和牙膏。為了讓寵物喜歡刷牙，一般的寵物牙膏都可吞嚥食用，也有不同口味選擇。請勿以人類牙膏幫貓咪刷牙，當中成分可能會導致貓咪中毒。就讓吳安妮獸醫教大家如何輕鬆幫貓咪清潔牙齒！

步驟一 訓練的初期重點在於讓貓咪舒服，找一個貓咪感到舒適的時刻，輕柔固定貓咪嘴巴和口鼻處，持續幾秒後放開，隨後溫柔地稱讚貓咪。在貓咪習慣飼主觸摸嘴巴及鼻口以前，都要定期重複這個步驟。

步驟二 接下來，以手指沾取少量寵物牙膏。微微向上拉起貓咪嘴唇，將牙膏塗抹於牙齒上，輕輕按摩。慢慢清潔整個口腔，過程中持續按摩牙齦及牙齒。 小提醒：由於還在適應階段，飼主操作時應注意安全，避免被貓咪咬傷。若貓咪持續有強烈的排斥感，應諮詢獸醫並調整刷牙方式。 步驟三 如果貓咪已很適應飼主用手指替牠們刷牙，就可以開始使用牙刷。先將牙刷刷毛沾濕後，擠上一段牙膏，並用手指將牙膏壓入刷毛。 步驟四 以握筆方式拿好牙刷後，撥開貓咪嘴唇，在牙齒上輕輕打圈清潔。然後，沿著牙齒慢慢往後刷，持續輕輕打圈的動作。因為貓咪絕大多數的牙垢都堆積於牙齒外側，所以飼主不一定要清理牙齒內側，也可以諮詢獸醫示範適合貓咪的刷牙方式。 步驟五 重複步驟四的動作，清潔貓咪下排牙齒。一段時間後，飼主可以適度加強刷每只牙齒的力度，拉長刷牙的時間。 步驟六 刷門牙時，請用手圈住貓咪口鼻，撥開上唇，上下移動牙刷清潔。 步驟七 別忘記每次刷完牙，都要好好稱讚家裡的貓咪喔！

有沒有其他幫貓咪刷牙的替代方法？

刷牙能有效清潔貓咪牙齒，但也有其他方式能幫助飼主照顧貓咪口腔健康。



貓咪潔牙玩具和潔牙棒可有助減少牙菌斑生成，降低牙齦炎感染機率，但是清潔牙齒和門牙的效果有限。有些貓咪潔牙棒可能會造成貓咪飲食失調，而含尼龍或骨頭成分的潔牙棒，則有造成牙齒斷裂的風險。如有疑問，請詢問獸醫的建議，為家中貓咪做出最佳選擇。



有時獸醫會建議餵食特殊的潔牙食品給容易罹患牙齦炎或牙周病的貓咪來預防疾病。這些食品含抑制牙菌斑和牙垢生長的成分，也可幫助牙齒清潔。



像是Royal Canin推出的成貓高效潔齒加護配方，專為刮除牙垢設計，也含抗菌、不易沾附牙齒的營養成分，經臨床證實，有益口腔健康。

吳安妮獸醫小提醒： “如需了解更多有關貓咪刷牙或口腔照護的資訊，請與您的獸醫聯繫。獸醫就是貓咪的牙醫，可為貓咪做全方位口腔檢查，也能建議適合的治療。”



罹患牙齒疾病會很痛苦，如果貓咪有牙齦病或牙周病，就得先看獸醫，後續才能在家中治療。

Royal Canin 成貓高效潔齒加護配方，從日常飲食做好貓咪牙齒保健

Royal Canin「成貓高效潔齒加護配方 」，針對貓咪口腔常見的問題進行設計，配合日常幫貓咪刷牙習慣，打造全方位的潔牙效果，預防貓咪口臭。



• 獨特形狀和質地增加摩擦，減慢牙垢生成機率。

• 活性口腔保健成分，幫助清潔齒垢。

• 均衡的礦物質成分，幫助泌尿系統保健。

• 單獨餵食配方飼料28天減少牙菌斑最高59%（2005年經 Royal Canin 內部試驗 - 對照組僅餵食不含潔牙配方的飼料，比對最脆弱的牙齒）。