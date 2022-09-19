新手養貓攻略！挑選幼貓飼料的5大要訣





透過本文您可以了解：

依照成長階段選擇合適的幼貓飼料 參考符合科學機構營養標準的幼貓飼料品牌 注意幼貓飼料的營養成分和熱量是否足夠 決定餵食幼貓乾糧、濕糧或是乾濕混合 與專業獸醫討論最適合您的幼貓飼料

作為新手貓奴，心中難免充滿一連串疑問：該如何照料剛出生的小奶貓？貓糧怎麼選才好？幼貓飼料又該吃到多大年紀？這些常見問題，都能從以下5大要訣中獲得解答，讓您的幼貓能獲得充足營養，在黃金成長階段健康地長大！

依照成長階段選擇合適的幼貓飼料

依據品種的不同，幼貓發育為成貓的時間大約是12～15個月。而在黃金成長期，幼貓的飼養方式大致可分為以下3階段：

0～3週：剛出生的小奶貓，若無法從母貓身上獲得母乳，可透過幼貓專用的成長奶粉來攝取足夠養分，並於4～8週斷奶之後，再逐步轉換到固體食物。





3週～4個月：斷奶之後，幼貓會開始發展社交活動、成天活力充沛，需要攝取高熱量且富含營養的固態飼料。ROYAL CANIN® 為此推出離乳貓專用乾糧及主食濕糧，適合作為幼貓的第一個固體食物。

4～12個月：此時您的幼貓正值青春期，成長速度趨緩、熱量需求降低，但腸胃道及免疫系統仍脆弱，可挑選易於消化、富含抗氧化物的幼貓飼料。

至於何時應該餵食成貓飼料？獸醫建議，一歲以前都屬於幼貓，要持續餵食幼貓專用飼料，但由於貓咪通常會於5～7個月大時進行絕育，絕育後容易有過重或肥胖問題，因此飼主應依據餵食表控制每日進食量，以免過度餵食。

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參考符合科學機構營養標準的幼貓飼料品牌

篩選幼貓飼料的方法有很多，其中由世界小動物獸醫協會（WSAVA）所建立的營養工具包，內含多項飼料挑選建議、營養評估指南，能幫助飼主從琳瑯滿目的品項中，找出安全且品質優良的寵物食品。



另外，許多官方協會制定的寵物食品準則，也能作為飼主挑選幼貓飼料的指標之一。例如通過「歐洲寵物食品工業聯盟」評鑑的FEDIAF標準，或是由美國研究機構訂定的NRC、AAFCO等營養規範。

注意幼貓飼料的營養成分和熱量是否足夠

發育中的幼貓，需要比成貓更多蛋白質、脂肪、維生素和礦物質等成分，以獲得足夠的營養及能量。貓咪與生俱來的驚人平衡力，也是於此時期奠定而成。因此幼貓需多攝取DHA（一種脂肪酸）和牛磺酸（一種氨基酸）等成分，以利視力、大腦認知及心臟正常發育。

決定餵食幼貓乾糧、濕糧或是乾濕混合

到底貓主食要選乾糧還是濕糧？其實兩者各有益處。



乾糧的主要好處之一是易於保存及方便餵食。即使將飼料放在碗裡一整天，飼主也不必擔心變質，而這能讓貓咪更頻繁、隨意地食用，養成良好的飲食習慣。部份特殊配方的乾糧，還有助於改善牙齒健康，因為飼料顆粒的形狀及質地，會增加表面摩擦，能溫和且有效地減少牙垢。



而濕糧的主要優點，是幫助貓咪攝取額外水份，有助降低腎臟或泌尿道問題發生的機率；另一個優點是濕糧比乾糧更能散發出濃郁的香氣；對貓咪來說，嗅覺的敏感度及重要性更勝於味覺，因此餵食濕糧有助於提振食慾，讓您的幼貓能大飽口福。



綜合上述優缺點，建議飼主可以選擇乾濕混合的飼養方式 ，以達到價格、方便性、營養價值之間的最佳平衡。而且貓咪長大後，若有一些健康狀況，獸醫很可能以濕糧作為主要的飲食方式（如泌尿道疾病）。儘早讓幼貓習慣不同的飼料類型，可降低未來轉換食物困難的機率。

與專業獸醫討論最適合您的幼貓飼料

在眾多選項之中，飼主也千萬別忘了請益專業人士。您的獸醫將可依據幼貓品種、體型，為其量身定制餵食計畫及評估營養狀況。此外，如果您打算親自下廚，為幼貓提供自製餐點，也請務必諮詢獸醫；研究顯示，自製貓食很難達到營養均衡，須由獸醫營養專科醫師協助才較有保障。

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